В Ташкенте столько примечательных мест, как успеть побывать везде? Я подготовил для вас этот тур на комфортабельном автомобиле, чтобы за один день вы увидели всё, что вас интересует. Вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений. С нами вы откроете атмосферные уголки, которые могли бы пропустить, гуляя самостоятельно.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Я расскажу о жизни и традициях ташкентцев: где они любят делать покупки, какие базары посещают, в каких чайханах бывают и как ещё проводят свободное время. Эта экскурсия рассчитана на путешественников, которые желают за один день посетить много разных культурных и исторических, природных и ландшафтных, загадочных и таинственных объектов Ташкента. Я предложу список локаций, из которых вы выберете те, что интересны именно вам. В зависимости от сезона, продолжительности светового дня и графика работы достопримечательностей, я помогу вам посетить максимальное количество выбранного. По умолчанию же я предлагаю вашему вниманию самый традиционный, а потому и самый эффектный маршрут: Архитектурный ансамбль Хазрати-Имам, Мечеть Минор, Базар «Чорсу», Ташкентская телебашня, Среднеазиатский центр плова, Мемориальный комплекс в память о жертвах репрессий, Аллея «Бродвей», Сквер Амира Темура, Дворец Романовых, Площадь Независимости, Ташкентский метрополитен. Проголодались? В любой момент экскурсии мы можем остановиться на обед. Посетим одну из заведении с национальной кухней со множеством блюд узбекской кухни, и, конечно, попробуем вкуснейший плов, казан-кебаб, дымляму, кавурдак и другие блюда. За пиялушкой ароматного зеленого чая я с радостью расскажу вам о национальных традициях и обычаях, а также о кухне Узбекистана. Важная информация:
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный ансамбль Хазрати-Имам
- Мечеть Минор
- Базар «Чорсу»
- Ташкентская телебашня
- Среднеазиатский центр плова
- Мемориальный комплекс в память о жертвах репрессий
- Аллея «Бродвей»
- Сквер Амира Темура
- Дворец Романовых
- Площадь Независимости
- Ташкентский метрополитен
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
5 июл 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод, он же водитель, все интересно рассказывает. Здорово, что мы могли по ходу менять наш маршрут, и Шерзод очень четко все планировал. Проехали и увидели даже больше заявленного. Всем рекомендую.
Л
Лариса
3 янв 2025
Экскурсия на 5+, посетили все основные локации для первого знакомства с Ташкентом.
Наш индивидуальный Гид Шерзод оказался с великолепным чувством юмора, прекрасным водителем, ответил на все наши вопросы, в общем классный парень. Благодаря Шерзоду у нас на память отличные фото и даже видеоролик, который он сделал нам в подарок
Наш индивидуальный Гид Шерзод оказался с великолепным чувством юмора, прекрасным водителем, ответил на все наши вопросы, в общем классный парень. Благодаря Шерзоду у нас на память отличные фото и даже видеоролик, который он сделал нам в подарок
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
5%
Индивидуальная
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $124
$130 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Отправляйтесь на прогулку по Ташкенту, чтобы познакомиться с его культурой и историей. Узнайте больше о Хазрати Имам, Чорсу и метро
Начало: В центре Ташкента
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
7 окт в 10:00
11 окт в 11:00
$30 за человека