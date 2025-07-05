Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В Ташкенте столько примечательных мест, как успеть побывать везде? Я подготовил для вас этот тур на комфортабельном автомобиле, чтобы за один день вы увидели всё, что вас интересует. Вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений. С нами вы откроете атмосферные уголки, которые могли бы пропустить, гуляя самостоятельно.