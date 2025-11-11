Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На индивидуальной авто-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей, архитектурой и колоритом города: увидите его в ярких красках и попробуете блюда национальной кухни.

Шерзод Ваш гид в Ташкенте
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 6 часов
Размер группы 1-4 человека
На чём проводится На автомобиле

Описание экскурсии Что вас ждёт? Понять историю и культуру узбекского народа легче всего, познакомившись с его традиционными архитектурой, ремёслами, бытом, кухней. Лучшего места для такого погружения в Узбекистане, чем Ташкент, не придумать. На прогулке по этому удивительному городу мы поможем вам проникнуться его восточным колоритом и древностью, расскажем о выдающихся постройках, археологических раскопках, истории, культуре, кухне и укладе жизни в разные эпохи. Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркого и гостеприимного Ташкента. Поездка будет максимально комфортна. Экскурсия — неспешная и насыщенная информацией.

