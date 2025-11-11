На индивидуальной авто-пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей, архитектурой и колоритом города: увидите его в ярких красках и попробуете блюда национальной кухни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Понять историю и культуру узбекского народа легче всего, познакомившись с его традиционными архитектурой, ремёслами, бытом, кухней. Лучшего места для такого погружения в Узбекистане, чем Ташкент, не придумать. На прогулке по этому удивительному городу мы поможем вам проникнуться его восточным колоритом и древностью, расскажем о выдающихся постройках, археологических раскопках, истории, культуре, кухне и укладе жизни в разные эпохи. Приготовьтесь к погружению в атмосферу яркого и гостеприимного Ташкента. Поездка будет максимально комфортна. Экскурсия — неспешная и насыщенная информацией.
По договорённости с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-городище Минг Урик
- Этнографический парк «Навруз»
- Мемориальный комплекс «Парк Победы» и Музей Славы
- Ташкентская телебашня
- Мемориальный комплекс в память о жертвах репрессий
- Монумент «Мужество»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности по маршруту
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента: Белая мечеть, Телебашня, Базар Чорсу и другие
Добро пожаловать в Ташкент! Окунитесь в культурное богатство столицы, исследуя её знаковые достопримечательности и наслаждаясь традиционными блюдами
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$165 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$103
$114 за всё до 3 чел.