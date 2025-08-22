Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный индивидуальный трансфер по Ташкенту
Начало: С вашего отеля
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эпохи Ташкента: ощутить дух времени
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
$130 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ташкент: на пересечении историй
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
$126
$140 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Городище Мингурюк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Городище Мингурюк" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 130 со скидкой до 10%.
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городище Мингурюк», цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь