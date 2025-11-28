Совсем близко от Ташкента расположены знаменитые Чимганские горы, о которых пели еще Никитины. Всего час часа езды на машине — и их красоты открываются перед путешественниками. Нас ждут невероятные виды со смотровых площадок, мощные водопады, древние чинары и петроглифы.
Описание экскурсииЗахватывающее путешествие в Чимганских горах • Наш тур начнется с подъема на крытой канатной дороге к смотровым площадкам всесезонного горного курорта «Амирсай» (высота 2290 метров над уровнем моря). Тут можно выпить чашечку кофе на веранде, любуясь горными видами, полюбоваться видом на смотровых площадках и прогуляться по тропе, ведущей по гребню горы.
- Затем мы проедем к подножию горы Большой Чимган. Здесь на канатке открытого типа мы поднимемся к смотровой площадке и полюбуемся с нее на горные пики и бирюзовую гладь Чарвакского водохранилища в их кольце.
- Затем, насладившись открывающимися видами, мы продолжим свой тур. По желанию и за дополнительную плату (+30 долларов с группы до 3 человек и +10 долларов с человека, если вас больше) мы посетим два водопада —Пальтау и Фата невесты. Водопад Пальтау — по желанию и за доплату проедем на внедорожнике или пройдём пешком по грунтовой дороге, чтобы отыскать водопад, спрятанный в уединенной горной долине. Мощный поток, бьющий с высоты 35 метров, завораживает своей силой и энергией. На водопад «Фата невесты» идет живописная грунтовая дорога, по которой мы доберемся до старта пешей части нашего маршрута — ущелья, ведущего к водопаду Фата невесты, чьи водные нити словно серебряное кружево закрывают лик скалы. Смотровые площадки Чарвакского водохранилища и древние петроглифы • От водопада мы спустимся на площадку к деревянному мосту через реку Чаткал, с которой ощущается вся мощь стиснутой скалами могучей горной реки. Самые смелые могут устроить на мостике фотосессию!
- Следующий этап нашей экскурсии — смотровые площадки Чарвакского водохранилища. В начале нашего путешествия мы могли посмотреть на него сверху, а в конце — оценить его красоты вблизи. По окончанию поездки по желанию мы можем заехать перекусить в одно из многочисленных кафе около гор.
• Ну и напоследок мы остановимся у древних чинар и петроглифов — осмотрим древние деревья возрастом от 450 до 850 лет и наскальные рисунки первобытных людей. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возьмите с собой паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Всесезонный курорт «Амирсай»
- Массив Большого Чимгана
- Чарвакское водохранилище
- Реку Чаткал
- Водопад «Фата невесты»
- Водопад Пальтау
- Древние чинары и петроглифы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение двух водопадов: +30 долларов с группы до 3 человек и + 10 долларов с человека, если вас больше
- Поездка на внедорожнике к водопаду Пальтау
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Возьмите с собой паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента
Путешествие в Чимганские горы подарит вам незабываемые впечатления и уникальные открытия в компании опытного гида
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$129 за всё до 4 чел.
Групповая
до 24 чел.
Чимганские горы, курорт Амирсай, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
Полюбоваться великолепными пейзажами в окрестностях Ташкента на автопешеходной экскурсии в группе
Начало: У парка Ашхабад
Расписание: ежедневно в 09:00
26 дек в 09:00
4 янв в 09:00
$57 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Горы Чимгана и изумрудный Чарвак - из Ташкента
Из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище: лёгкий треккинг, канатная дорога и отдых у воды. Потрясающие виды и чистый воздух
Начало: У метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$65 за человека