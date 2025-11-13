Однодневное путешествие в Чимганские горы подарит незабываемые впечатления. Туристы смогут увидеть благородных оленей на ферме, подняться на фуникулёре курорта Amirsoy Resort и насладиться видами на Угам-Чаткальские хребты. Полет на канатной дороге над зелёными склонами, потрясающая панорама Чарвакского водохранилища и встреча с 800-летним платаном станут яркими моментами этого дня. Вкусный обед из блюд национальной кухни завершит насыщенную программу

Описание экскурсии

Вам предстоит провести один день, наполненный красотой, свежим воздухом и яркими впечатлениями, в Чимганских горах. Знакомство с местной природой, искренние эмоции и удивительная перезагрузка — всё это и многое другое в программе путешествия!

10:00 — 12:00

Начнём с визита на оленеводческую ферму, где вы познакомитесь с благородными оленями, покормите их и сделаете атмосферные фотографии.

12:00 — 13:30

Затем поднимемся на высоту 2 200 метров над уровнем моря на фуникулёре курорта Amirsoy Resort. С вершины перед вами откроются захватывающие виды на горные хребты Угам-Чаткала.

14:30-15:30

После этого отправимся в Чимган, где вас ждёт полёт на открытой канатной дороге — настоящее приключение над зелёными склонами гор!

15:30-17:00

Далее поднимемся на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем. Здесь открывается потрясающая панорама: лазурная вода, горы и небо — идеальное место для фото и короткого отдыха.

17:00-19:00

И завершим программу у 800-летнего платана — исторического дерева, символа долголетия. Рядом, в уютном ресторане, вас будет ждать вкусный обед из блюд национальной кухни.

Организационные детали