Горы, воздух и свобода: из Ташкента в Чимган на один день
Проведите день в живописных Чимганских горах. Вдохните кристально чистый воздух и насладитесь панорамными видами, которые останутся в памяти навсегда
Однодневное путешествие в Чимганские горы подарит незабываемые впечатления.
Туристы смогут увидеть благородных оленей на ферме, подняться на фуникулёре курорта Amirsoy Resort и насладиться видами на Угам-Чаткальские хребты.
Полет на канатной дороге над зелёными склонами, потрясающая панорама Чарвакского водохранилища и встреча с 800-летним платаном станут яркими моментами этого дня. Вкусный обед из блюд национальной кухни завершит насыщенную программу
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Живописные виды Чимгана
🦌 Встреча с благородными оленями
🚠 Подъём на фуникулёре
📸 Панорама Чарвакского водохранилища
🌳 800-летний платан
🍽️ Обед из национальной кухни
Что можно увидеть
Оленеводческая ферма
Amirsoy Resort
Чимган
Чарвакское водохранилище
800-летний платан
Описание экскурсии
Вам предстоит провести один день, наполненный красотой, свежим воздухом и яркими впечатлениями, в Чимганских горах. Знакомство с местной природой, искренние эмоции и удивительная перезагрузка — всё это и многое другое в программе путешествия!
10:00 — 12:00
Начнём с визита на оленеводческую ферму, где вы познакомитесь с благородными оленями, покормите их и сделаете атмосферные фотографии.
12:00 — 13:30
Затем поднимемся на высоту 2 200 метров над уровнем моря на фуникулёре курорта Amirsoy Resort. С вершины перед вами откроются захватывающие виды на горные хребты Угам-Чаткала.
14:30-15:30
После этого отправимся в Чимган, где вас ждёт полёт на открытой канатной дороге — настоящее приключение над зелёными склонами гор!
15:30-17:00
Далее поднимемся на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем. Здесь открывается потрясающая панорама: лазурная вода, горы и небо — идеальное место для фото и короткого отдыха.
17:00-19:00
И завершим программу у 800-летнего платана — исторического дерева, символа долголетия. Рядом, в уютном ресторане, вас будет ждать вкусный обед из блюд национальной кухни.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером. По предварительному запросу доступны детские кресла
Маршрут подходит для всех возрастов, однако включает пешие переходы, подъёмы и спуски. Необходима базовая физическая подготовка
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Индивидуальный
$125
Для груп до 3ч туристов
$185
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Улугбек — ваша команда гидов в Ташкенте
Мы — команда профессиональных гидов, проводим увлекательные туры по всему Узбекистану. Показываем страну через её историю, культуру и традиции, делаем путешествия яркими и запоминающимися. С нами вы не просто увидите достопримечательности, а по-настоящему почувствуете дух Востока! ✨