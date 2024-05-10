К Карина Энотур из Ташкента на загородную винодельню Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!

О Ольга Энотур из Ташкента на загородную винодельню От всей души благодарю организаторов экскурсии на винодельню! Прекрасное место, с большой любовью к природе и вкусом оформленная территория, интересная дегустация вин! Это был замечательный день! Хочется его повторить)