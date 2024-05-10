Романтические экскурсии по Ташкенту

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Ташкенте на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Смотровые площадки Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Смотровые площадки Ташкента
Рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса
Начало: Возле гостиницы «Узбекистан»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
110 за всё до 4 чел.
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    От всей души благодарю организаторов экскурсии на винодельню! Прекрасное место, с большой любовью к природе и вкусом оформленная территория, интересная дегустация вин! Это был замечательный день! Хочется его повторить)
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Очень внимательные организаторы. Всё удалось как надо! Чудесный водитель. Гид прекрасная. Дегустация познавательная - внезапно для себя открыли узбекские вина! Насладились обстановкой и закупились) Поездка - 10 из 10!
    Очень внимательные организаторы. Всё удалось как надо! Чудесный водитель. Гид прекрасная. Дегустация познавательная - внезапно дляОчень внимательные организаторы. Всё удалось как надо! Чудесный водитель. Гид прекрасная. Дегустация познавательная - внезапно для

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Энотур из Ташкента на загородную винодельню
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  3. День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 180. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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