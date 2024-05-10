1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Смотровые площадки Ташкента
Рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса
Начало: Возле гостиницы «Узбекистан»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
День на Ташкентском море. Купаемся и готовим узбекские блюда
Освоить кулинарные тонкости в неформальной обстановке и отдохнуть у живописного водоёма
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина10 мая 2024Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!
- ООльга10 мая 2024От всей души благодарю организаторов экскурсии на винодельню! Прекрасное место, с большой любовью к природе и вкусом оформленная территория, интересная дегустация вин! Это был замечательный день! Хочется его повторить)
- ТТатьяна8 мая 2024Очень внимательные организаторы. Всё удалось как надо! Чудесный водитель. Гид прекрасная. Дегустация познавательная - внезапно для себя открыли узбекские вина! Насладились обстановкой и закупились) Поездка - 10 из 10!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Романтические»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 180. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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