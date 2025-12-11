Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Завтра в 17:00
13 дек в 06:00
$99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские
Начало: В старой части Ташкента
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
Увлекательное путешествие по Тянь-Шаню: горнолыжные трассы, исторические места и чарующие виды. Всё это ждёт вас на индивидуальной экскурсии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Секреты узбекской кухни: гастроприключение по Ташкенту
Восточный базар, дегустация национальных блюд и секреты узбекской кухни
Завтра в 11:30
13 дек в 11:30
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
$95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
13 дек в 07:59
от $250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
Путешествие в Коканд и Риштан обещает удивительные открытия. Узнайте о богатой истории и традициях этих мест, наслаждаясь комфортом и гостеприимством
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
13 дек в 07:30
от $185 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний и современный Ташкент: индивидуальная экскурсия
Посещение базара Чорсу, старинных мечетей и медресе, а также современных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
$132 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный город Янгиабад и перевал Камчик
Путешествие в прошлое: посетите уникальный Янгиабад, прогуляйтесь вдоль Ангренского водохранилища и ощутите дух древнего перевала Камчик
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 07:30
14 дек в 07:00
от $169 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Все краски Ташкента
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на автопешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$116 за всё до 3 чел.
-
15%
Мини-группа
до 12 чел.
Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
Посетить главные природные жемчужины Узбекистана за 1 день
Начало: У памятника Амиру Темуру
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
16 дек в 09:30
$51
$60 за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
$13 за человека
-
14%
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: история и современность
Увлекательная групповая экскурсия по Ташкенту: от древних памятников до современных парков и базаров. Ощутите уникальный дух города
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€43
€50 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
С Ташкентом - на ты
Приготовьтесь к погружению в город через все органы чувств
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
€158
€185 за человека
-
5%
Групповая
до 15 чел.
От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
Путешествие по Ташкенту: от старинных улочек до современных небоскрёбов. Узнайте, как город сочетает историю и современность
Начало: У входа в медресе Кукельдаш
Завтра в 09:00
13 дек в 08:30
$57
$60 за человека
-
5%
Индивидуальная
Крафтовое пиво в Ташкенте: вкус и традиции
Добро пожаловать в мир крафтового пива в Ташкенте! Погрузитесь в атмосферу пивоварни, попробуйте шесть уникальных сортов и узнайте секреты их создания
Завтра в 12:00
13 дек в 12:00
от $62
$65 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
Путешествие начинается с посещения Института Солнца, где можно изучить солнечную активность. Затем вас ждут Чимганские горы, озеро Чарвак и древние петроглифы
Начало: В отеле/аэропорту/на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
$144
$160 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента: Белая мечеть, Телебашня, Базар Чорсу и другие
Добро пожаловать в Ташкент! Окунитесь в культурное богатство столицы, исследуя её знаковые достопримечательности и наслаждаясь традиционными блюдами
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
$149
$165 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чимганские горы и Чарвак за 1 день
Отправляйтесь в путешествие по живописным Чимганским горам и Чарвакскому водохранилищу на электромобиле. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$128
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - туда, куда вы не ездили (а зря!)
Путешествие из Ташкента в Чимган и Амирсой подарит вам незабываемые виды гор, чистый воздух и уникальные исторические артефакты
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
