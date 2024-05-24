Активности – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Ташкенте на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
🪂 На параплане
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за человека
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
60 за всё до 5 чел.
Водопады Таваксая и Большой каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 10 чел.
Восхождение на Большой Чимган
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от 440 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
    Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
  • Ш
    Шухрат
    14 мая 2024
    Водопады Таваксая и Большой каньон
    Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный
    читать дальше

    в горы и в свою профессию. На всем протяжении маршрута она нас поддерживала, и эта поддержка не была лишней:) Есть пожелания к организаторам, было бы желательно их учесть: 1. не называть это мероприятие прогулкой или путешествием: это был полноценный туристический поход со всеми вытекающими: обувь должна быть соответствующая (на мне были обычные туфли, после похода их пришлось выбросить - подошва не выдержала нагрузок), дамские сумочки - излишний атрибут. 2. информация о том, что "Маршрут не требует специальной физической подготовки" - не вполне корректная и может вводить людей в заблуждение: по пути следования иногда будет необходимо переходить реку ножками (сняв обувь), на что, полагаю, не все готовы. Углы подъема и спуска также не городские, и к этому необходимо быть готовым. Сами горы - вулканического происхождения, следствием чего является огромное количество мелких камней по пути следования, что существенно затрудняет передвижение.

  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
    читать дальше

    хотя бы попытаться,а с мастерами очень интересно поговорить. В расписанной шкатулке буду держать серёжки, которые нашли на Чорсу ❤️ моя благодарность за прекрасный день!

  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2023
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Получили отличный опыт!
  • О
    Оксана
    15 сентября 2023
    Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
    Очень комфортно, как оказалось и красиво. Даже и не думайте отказывать себе в таком удовольствии. Я совместила 2 экскурсии поездку
    читать дальше

    в горы и полет на параплане. Было очень много красивых видов и приятный бонус видео полета на память. Спасибо вам большое, за такую заботу, индивидуальный подход и незабываемые впечатления. Все было на высшем уровне 🙏 Скоро вернусь еще с родными ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
  2. В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
  3. Водопады Таваксая и Большой каньон
  4. Восхождение на Большой Чимган
  5. Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 440. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Активности», 13 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам