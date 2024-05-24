1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 мая 2024Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
- ШШухрат14 мая 2024Мне и супруге путешествие по горам очень понравилось, и мы прекрасно провели время. Нашим гидом была Светлана - человек, влюбленный
- ООльга29 февраля 2024спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
- ООльга28 ноября 2023Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
- ТТатьяна15 октября 2023Получили отличный опыт!
- ООксана15 сентября 2023Очень комфортно, как оказалось и красиво. Даже и не думайте отказывать себе в таком удовольствии. Я совместила 2 экскурсии поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Активности»
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