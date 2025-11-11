Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное путешествие в сердце природы и науки Узбекистана! Мы посетим загадочный Институт Солнца, узнаем, какие исследования здесь ведутся, и насладимся захватывающими видами.

Александр Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-3 человека Когда По договоренности $100 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Далее нас ждет уникальная мечеть в поселке Кумышкан, окруженная легендами и покоем. Завершит нашу прогулку погружение в первозданную красоту горного леса, где можно насладиться свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты и сделать потрясающие фотографии.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату