Отправьтесь в увлекательное путешествие в сердце природы и науки Узбекистана! Мы посетим загадочный Институт Солнца, узнаем, какие исследования здесь ведутся, и насладимся захватывающими видами.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииДалее нас ждет уникальная мечеть в поселке Кумышкан, окруженная легендами и покоем. Завершит нашу прогулку погружение в первозданную красоту горного леса, где можно насладиться свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты и сделать потрясающие фотографии.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Поселок Кумышкан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
от $114
$134 за всё до 10 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Солнцу
Погрузитесь в мир солнечных исследований в Ташкенте. Посетите Институт Солнца и узнайте, как учёные изучают светило. Завершите день узбекским обедом
Начало: От вашего местонахождения
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$110
$115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
$165 за всё до 3 чел.