Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Отправляйтесь на прогулку по Ташкенту, чтобы познакомиться с его культурой и историей. Узнайте больше о Хазрати Имам, Чорсу и метро
Начало: В центре Ташкента
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
24 апр в 14:00
27 апр в 09:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
от $121 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Институт Солнца, таинственная мечеть и дикие леса: путешествие по Кумышкану
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
Завтра в 09:00
22 апр в 09:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария13 апреля 2025Были на экскурсии с Рустамом на следующее утро после приезда в Ташкент, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию. Рустам
- ДДмитрий4 апреля 2025Отличный гид. Интересная экскурсия.
- ООксана29 марта 2025Рекомендуем этот маршрут: очень интересный, нестандартный. Институт Солнца - это уникальное, научное сооружение, которое сохранило в своих стенах истинных научных
- ННаталья25 марта 2025Хорошая экскурсия. Нам пришлось немного изменить маршрут, так как на предыдущей экскурсии посмотрели больше чем заявлено в программе. Но гид учёл все наш пожелания. Спасибо
- ДДарья24 марта 2025Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию! Впечатления остались только самые замечательные и приятные: не только насладились видами (и вкусным обедом), но и узнали о работе института Солнца, местных легендах. Очень советую к посещению!
- ИИрина9 марта 2025Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию! Приехала в Ташкент впервые во время пересадки на самолет и решила не тратить время
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечети и Соборы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 121. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мечети и Соборы», 14 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь