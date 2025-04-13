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не пожалел на нас времени, гуляли мы значительно дольше заявленного изначально, встретил у отеля на своей машине, все четко, комфортно и по делу. Несмотря на форс-мажор (машину Рустама заблокировали в старом городе, пока мы ходили смотреть площадь), Рустам быстро сориентировался и даже добавил несколько мест в нашу прогулку, в общем охватив практически все основное. Общение было очень приятным и комфортным, спасибо большое! Всем рекомендую!