Экскурсии по мечетям и соборам Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Ташкенте на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Пешая
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Отправляйтесь на прогулку по Ташкенту, чтобы познакомиться с его культурой и историей. Узнайте больше о Хазрати Имам, Чорсу и метро
Начало: В центре Ташкента
Расписание: в будние дни в 10:00, 14:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 19:00
24 апр в 14:00
27 апр в 09:00
$40 за человека
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
На машине
На микроавтобусе
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
22 апр в 09:00
23 апр в 09:00
от $121 за всё до 10 чел.
Институт Солнца, таинственная мечеть и дикие леса: путешествие по Кумышкану
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Институт Солнца, таинственная мечеть и дикие леса: путешествие по Кумышкану
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
Завтра в 09:00
22 апр в 09:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    13 апреля 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Были на экскурсии с Рустамом на следующее утро после приезда в Ташкент, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию. Рустам
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    не пожалел на нас времени, гуляли мы значительно дольше заявленного изначально, встретил у отеля на своей машине, все четко, комфортно и по делу. Несмотря на форс-мажор (машину Рустама заблокировали в старом городе, пока мы ходили смотреть площадь), Рустам быстро сориентировался и даже добавил несколько мест в нашу прогулку, в общем охватив практически все основное. Общение было очень приятным и комфортным, спасибо большое! Всем рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    4 апреля 2025
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Отличный гид. Интересная экскурсия.
  • О
    Оксана
    29 марта 2025
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Рекомендуем этот маршрут: очень интересный, нестандартный. Институт Солнца - это уникальное, научное сооружение, которое сохранило в своих стенах истинных научных
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    самородков и идейных вдохновителей человеческой мысли! Спасибо научному сотруднику, Профессору- за теплый прием и удивительный рассказ. Не смотря на неудачную погоду, нам очень понравилось это место! Кумышкан с мечетью, чинаром и чистейшей горной водой воодушевил и оживил! Рекомендуем к обязательному посещению этот маршрут, для полного погружения в волшебный Узбекистан!

  • Н
    Наталья
    25 марта 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Хорошая экскурсия. Нам пришлось немного изменить маршрут, так как на предыдущей экскурсии посмотрели больше чем заявлено в программе. Но гид учёл все наш пожелания. Спасибо
  • Д
    Дарья
    24 марта 2025
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию! Впечатления остались только самые замечательные и приятные: не только насладились видами (и вкусным обедом), но и узнали о работе института Солнца, местных легендах. Очень советую к посещению!
    Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!Спасибо огромное нашему гиду Саше за очень интересную экскурсию!
  • И
    Ирина
    9 марта 2025
    Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
    Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию! Приехала в Ташкент впервые во время пересадки на самолет и решила не тратить время
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    зря и посмотреть город. Сразу взяла экскурсию, потому что очень хотелось не столько посмотреть достопримечательности, сколько узнать о быте и истории города) Экскурсию проводил Рустам - мега профессиональный гид🔥 Группа оказалась довольно камерной - 4 человека, что для меня просто идеально)

    Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию!Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию!Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию!Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию!Огромное спасибо Рустаму за супер классную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
  2. Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
  3. Институт Солнца, таинственная мечеть и дикие леса: путешествие по Кумышкану
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Мечеть Минор
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Мечети и Соборы" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 121. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мечети и Соборы», 14 ⭐ отзывов, цены от $40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь