Экскурсии по мусульманским местам Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Ташкенте на русском языке, цены от $25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
На машине
скидка
15%
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка»
Завтра в 13:00
25 янв в 09:00
от 121$103 за всё до 3 чел.
Советский и исламский Ташкент: история города
Пешая
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский и исламский Ташкент: история города
Начало: У вашей гостиницы
«Я, как местный житель и историк, расскажу вам историю Ташкента: покажу старый город и советскую часть города, дореволюционные здания Николаевские, мечети, медресе и мавзолей»
Расписание: По договорённости с гидом.
25 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Мечети, мавзолеи, медресе. Колоритные дворы. Древний рынок. Метрополитен. И интересные факты о них
Начало: В центре Ташкента
«Современный культурно-просветительский центр, посвящённый истории и достижениям исламской цивилизации в Узбекистане»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Институт Солнца превзошел наши ожидания. Очень интересно! Необычно. Главное все работает))) За 150 сум можно увидеть интересный опыт как луч солнце прожигает насквозь железный лист. Рекомендуем!!! Кстати далее был прекрасный обед. Сопровождающий гид очень комфортный.
  • Е
    Елена
    6 января 2025
    Советский и исламский Ташкент: история города
    Мы увидели основные достопримечательности Ташкента. Всё было информативно, поездка комфортна.
  • Т
    Татьяна
    31 декабря 2024
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму. Институт солнца просто огонь! В лес не попали из-за погоды, не проехать не пройти было, но все рано настроение отличное!
    Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимумуГид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму
  • М
    Марина
    13 декабря 2024
    Советский и исламский Ташкент: история города
    Прекрасный гид Рустам! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Рустамом. Рассказал очень много и интересно об Узбекистане, стране с многовековой историей. Затронул разные аспекты жизни Узбекистана. Также узнали историю религии. Всем рекомендуем побывать на этой экскурсии!
  • С
    Светлана
    16 сентября 2024
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Благодарим Александра за проведенный день с нами! За великолепную экскурсию, наслаждение природой, воздухом, историями, вкусным шашлыком! виноградом! Очень интересно и познавательно! Экскурсия комбо) научная часть с прекрасным Институтом Солнца и вдохновляюще-наполняющая природно-наслаждающая с мечетью и горным лесом! рекомендуем к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
  2. Советский и исламский Ташкент: история города
  3. Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Площадь Независимости
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
  8. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в январе 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 103 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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