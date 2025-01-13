И Ирина Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес Институт Солнца превзошел наши ожидания. Очень интересно! Необычно. Главное все работает))) За 150 сум можно увидеть интересный опыт как луч солнце прожигает насквозь железный лист. Рекомендуем!!! Кстати далее был прекрасный обед. Сопровождающий гид очень комфортный.

Е Елена Советский и исламский Ташкент: история города Мы увидели основные достопримечательности Ташкента. Всё было информативно, поездка комфортна.

Т Татьяна Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму. Институт солнца просто огонь! В лес не попали из-за погоды, не проехать не пройти было, но все рано настроение отличное!

М Марина Советский и исламский Ташкент: история города Прекрасный гид Рустам! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Рустамом. Рассказал очень много и интересно об Узбекистане, стране с многовековой историей. Затронул разные аспекты жизни Узбекистана. Также узнали историю религии. Всем рекомендуем побывать на этой экскурсии!