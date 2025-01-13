скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
«Он знаменит мечетью Хазрат Али Бува, которая названа так в честь потомка пророка»
Завтра в 13:00
25 янв в 09:00
от 121$103 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский и исламский Ташкент: история города
Начало: У вашей гостиницы
«Я, как местный житель и историк, расскажу вам историю Ташкента: покажу старый город и советскую часть города, дореволюционные здания Николаевские, мечети, медресе и мавзолей»
Расписание: По договорённости с гидом.
25 янв в 09:00
27 янв в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть настоящий Ташкент: обзорная по Старому городу
Мечети, мавзолеи, медресе. Колоритные дворы. Древний рынок. Метрополитен. И интересные факты о них
Начало: В центре Ташкента
«Современный культурно-просветительский центр, посвящённый истории и достижениям исламской цивилизации в Узбекистане»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 января 2025Институт Солнца превзошел наши ожидания. Очень интересно! Необычно. Главное все работает))) За 150 сум можно увидеть интересный опыт как луч солнце прожигает насквозь железный лист. Рекомендуем!!! Кстати далее был прекрасный обед. Сопровождающий гид очень комфортный.
- ЕЕлена6 января 2025Мы увидели основные достопримечательности Ташкента. Всё было информативно, поездка комфортна.
- ТТатьяна31 декабря 2024Гид Саша просто огонь)) уходил нас по максимуму. Институт солнца просто огонь! В лес не попали из-за погоды, не проехать не пройти было, но все рано настроение отличное!
- ММарина13 декабря 2024Прекрасный гид Рустам! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии с Рустамом. Рассказал очень много и интересно об Узбекистане, стране с многовековой историей. Затронул разные аспекты жизни Узбекистана. Также узнали историю религии. Всем рекомендуем побывать на этой экскурсии!
- ССветлана16 сентября 2024Благодарим Александра за проведенный день с нами! За великолепную экскурсию, наслаждение природой, воздухом, историями, вкусным шашлыком! виноградом! Очень интересно и познавательно! Экскурсия комбо) научная часть с прекрасным Институтом Солнца и вдохновляюще-наполняющая природно-наслаждающая с мечетью и горным лесом! рекомендуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мусульманские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в январе 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 103 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мусульманские», 8 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март