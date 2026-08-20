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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек; свыше — доплата 2000 ₽ за человека

от 12 000 ₽ за экскурсию

Водохранилище, где в летний сезон можно искупаться.

Здесь по желанию доступны кресельная канатная дорога, лошади, квадроциклы и зиплайн.

Современный горнолыжный комплекс с канатной дорогой на высоту 2090 м.

Описание экскурсии

Амирсай

Мы посетим современный горнолыжный комплекс Амирсай, где можно подняться на канатной дороге на 2090 м. Любителям лыжного спорта можно покататься на лыжах в зимний период, есть прокат снаряжения.

Чимган

Далее — Чимган. Также по желанию можно будет:

воспользоваться кресельной канатной дорогой ;

; покататься на лошадях ;

; покататься на квадроциклах ;

; прокатиться на зиплайне.

Чарвакское водохранилище

Далее — Чарвакское водохранилище, где можно искупаться в летний сезон. По желанию — полет на параплане.

Бричмулла

Далее — древний поселок Бричмулла, где можно насладиться пейзажами и окунуться в реальную природу

Многовековые чинары

И заключительный объект — многовековые чинары с наскальными рисунками (петроглифами).

Кому подойдёт

Тем, кто хочет за одну поездку увидеть несколько горных локаций и природных объектов

Любителям горных панорам и подъёмов на канатной дороге

Тем, кому интересен активный формат с опциями: лошади, квадроциклы, зиплайн, параплан

Не для тех, кто ищет неспешный отдых в одном месте без переездов

Полезно знать