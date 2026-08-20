Что вы увидите
АмирсайПосещаем
Современный горнолыжный комплекс с канатной дорогой на высоту 2090 м.
ЧимганПосещаем
Здесь по желанию доступны кресельная канатная дорога, лошади, квадроциклы и зиплайн.
Чарвакское водохранилищеПосещаем
Водохранилище, где в летний сезон можно искупаться.
БричмуллаОсмотр с остановкой
Древний поселок.
Многовековые чинарыПосещаем
Многовековые чинары с наскальными рисунками — петроглифами.
Описание экскурсии
Амирсай
Мы посетим современный горнолыжный комплекс Амирсай, где можно подняться на канатной дороге на 2090 м. Любителям лыжного спорта можно покататься на лыжах в зимний период, есть прокат снаряжения.
Чимган
Далее — Чимган. Также по желанию можно будет:
- воспользоваться кресельной канатной дорогой;
- покататься на лошадях;
- покататься на квадроциклах;
- прокатиться на зиплайне.
Чарвакское водохранилище
Далее — Чарвакское водохранилище, где можно искупаться в летний сезон. По желанию — полет на параплане.
Бричмулла
Далее — древний поселок Бричмулла, где можно насладиться пейзажами и окунуться в реальную природу
Многовековые чинары
И заключительный объект — многовековые чинары с наскальными рисунками (петроглифами).
Кому подойдёт
- Тем, кто хочет за одну поездку увидеть несколько горных локаций и природных объектов
- Любителям горных панорам и подъёмов на канатной дороге
- Тем, кому интересен активный формат с опциями: лошади, квадроциклы, зиплайн, параплан
- Не для тех, кто ищет неспешный отдых в одном месте без переездов
Полезно знать
- Удобная обувь. Разница в температуре 1-3 градусов от города Ташкента
- На Амирсае предусмотрен подъём на канатной дороге до 2090 м.
- В Чимгане кресельная канатная дорога, лошади, квадроциклы и зиплайн доступны по желанию.
- На Чарвакском водохранилище купание возможно только в летний сезон.
- Если планируете купание на Чарваке, возьмите с собой купальные принадлежности.
- Полет на параплане возможен по желанию.
- Купание на Чарвакском водохранилище возможно в летний сезон.
- Если планируете купание, возьмите купальные принадлежности.
- В зимний период в Амирсае можно покататься на лыжах.
- Для катания в Амирсае есть прокат лыжного снаряжения.
- В Амирсае и Чимгане предусмотрены подъёмы по канатной дороге.
- Часть развлечений на маршруте доступна по желанию: лошади, квадроциклы, зиплайн и параплан.
Передвижение
BYD champion SUV4 места
Бизнес-класс
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Откуда был выезд
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 4 человек
|12 000 ₽
Каждый человек сверх 4 — доплата 2000 ₽ за человека
Дополнительные услуги
Трансфер через институт Солнца+3000 ₽ / заказ
Водопад+3000 ₽ / заказ
Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение горнолыжного комплекса Амирсай
- Посещение Чимгана
- Остановка у Чарвакского водохранилища
- Посещение древнего поселка Бричмулла
- Осмотр многовековых чинар
- Осмотр наскальных рисунков (петроглифов)
Что не входит в цену
- Обед и входные билеты на канатную дорогу
- Подъем по канатной дороге в Амирсае
- Кресельная канатная дорога в Чимгане
- Катание на лошадях
- Катание на квадроциклах
- Зиплайн
- Полет на параплане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Канат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Родился и вырос в городе Ташкент.Работаю в сфере туризма более 15 лет и с радостью поделюсь историей и бытом узбекского народа.Провожу экскурсии как по городу Ташкент и по горной местности (Тянь-Шань). Институ Физики Солнца.
Входит в следующие категории Ташкента
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