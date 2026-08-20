Из Ташкента в Амирсай, Чимган и Чарвак за один день

Подняться по канатке на 2090 м, увидеть петроглифы и заглянуть в древнюю Бричмуллу
Из Ташкента в Амирсай, Чимган и Чарвак за один день
Из Ташкента в Амирсай, Чимган и Чарвак за один день
Из Ташкента в Амирсай, Чимган и Чарвак за один день

Что вы увидите

Амирсай
АмирсайПосещаем
Современный горнолыжный комплекс с канатной дорогой на высоту 2090 м.
Чимган
ЧимганПосещаем
Здесь по желанию доступны кресельная канатная дорога, лошади, квадроциклы и зиплайн.
Чарвакское водохранилище
Чарвакское водохранилищеПосещаем
Водохранилище, где в летний сезон можно искупаться.
Бричмулла
БричмуллаОсмотр с остановкой
Древний поселок.
Многовековые чинары
Многовековые чинарыПосещаем
Многовековые чинары с наскальными рисунками — петроглифами.

Описание экскурсии

Амирсай

Мы посетим современный горнолыжный комплекс Амирсай, где можно подняться на канатной дороге на 2090 м. Любителям лыжного спорта можно покататься на лыжах в зимний период, есть прокат снаряжения.

Чимган

Далее — Чимган. Также по желанию можно будет:

  • воспользоваться кресельной канатной дорогой;
  • покататься на лошадях;
  • покататься на квадроциклах;
  • прокатиться на зиплайне.

Чарвакское водохранилище

Далее — Чарвакское водохранилище, где  можно искупаться в летний сезон. По желанию — полет на параплане.

Бричмулла

Далее — древний поселок Бричмулла, где можно насладиться пейзажами и окунуться в реальную природу  

Многовековые чинары

И заключительный объект — многовековые чинары с наскальными рисунками (петроглифами).

Кому подойдёт

  • Тем, кто хочет за одну поездку увидеть несколько горных локаций и природных объектов
  • Любителям горных панорам и подъёмов на канатной дороге
  • Тем, кому интересен активный формат с опциями: лошади, квадроциклы, зиплайн, параплан
  • Не для тех, кто ищет неспешный отдых в одном месте без переездов

Полезно знать

  • Удобная обувь. Разница в температуре 1-3 градусов от города Ташкента
  • На Амирсае предусмотрен подъём на канатной дороге до 2090 м.
  • В Чимгане кресельная канатная дорога, лошади, квадроциклы и зиплайн доступны по желанию.
  • На Чарвакском водохранилище купание возможно только в летний сезон.
  • Если планируете купание на Чарваке, возьмите с собой купальные принадлежности.
  • Полет на параплане возможен по желанию.
  • Купание на Чарвакском водохранилище возможно в летний сезон.
  • Если планируете купание, возьмите купальные принадлежности.
  • В зимний период в Амирсае можно покататься на лыжах.
  • Для катания в Амирсае есть прокат лыжного снаряжения.
  • В Амирсае и Чимгане предусмотрены подъёмы по канатной дороге.
  • Часть развлечений на маршруте доступна по желанию: лошади, квадроциклы, зиплайн и параплан.

Передвижение

BYD champion SUV4 места
Бизнес-класс
BYD champion SUVBYD champion SUV

Место встречи

🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Откуда был выезд

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 4 человек12 000 ₽
Каждый человек сверх 4 — доплата 2000 ₽ за человека
Дополнительные услуги
Трансфер через институт Солнца+3000 ₽ / заказ
Водопад+3000 ₽ / заказ

Ответы на вопросы

Что включено
  • Посещение горнолыжного комплекса Амирсай
  • Посещение Чимгана
  • Остановка у Чарвакского водохранилища
  • Посещение древнего поселка Бричмулла
  • Осмотр многовековых чинар
  • Осмотр наскальных рисунков (петроглифов)
Что не входит в цену
  • Обед и входные билеты на канатную дорогу
  • Подъем по канатной дороге в Амирсае
  • Кресельная канатная дорога в Чимгане
  • Катание на лошадях
  • Катание на квадроциклах
  • Зиплайн
  • Полет на параплане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Канат
Канат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Родился и вырос в городе Ташкент.Работаю в сфере туризма более 15 лет и с радостью поделюсь историей и бытом узбекского народа.Провожу экскурсии как по городу Ташкент и по горной местности (Тянь-Шань). Институ Физики Солнца.

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