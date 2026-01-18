Индивидуальная
Из Ташкента в Бухару самолётом: долететь до Бухары и раскрыть её секреты
Начало: Бухара, аэропорт
Расписание: В 07:30.
Завтра в 07:30
20 янв в 07:30
$250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в Тянь-Шань и на озеро Чарвак
Откройте для себя красоту Тянь-Шаня и озера Чарвак. Вас ждут горнолыжные курорты и многовековые чинары. Уникальная экскурсия, которую нельзя пропустить
Начало: Забираем с вашей локации и привозим обратно
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таваксайские холмы и водопады
Начало: Гостиница клиента
Расписание: Ежедневная экскурсия для минигрупп.
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
$199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Начало: Мы встретим вас в удобном для вас месте
Расписание: Каждый день в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$250 за человека
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в январе 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
