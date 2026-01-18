Мои заказы

Развлечения в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Ташкенте на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Ташкента в Бухару самолётом: долететь до Бухары и раскрыть её секреты
Пешая
Полеты на самолетах
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Из Ташкента в Бухару самолётом: долететь до Бухары и раскрыть её секреты
Начало: Бухара, аэропорт
Расписание: В 07:30.
Завтра в 07:30
20 янв в 07:30
$250 за человека
Из Ташкента в Тянь-Шань и на озеро Чарвак
Пешая
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента в Тянь-Шань и на озеро Чарвак
Откройте для себя красоту Тянь-Шаня и озера Чарвак. Вас ждут горнолыжные курорты и многовековые чинары. Уникальная экскурсия, которую нельзя пропустить
Начало: Забираем с вашей локации и привозим обратно
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Таваксайские холмы и водопады
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таваксайские холмы и водопады
Начало: Гостиница клиента
Расписание: Ежедневная экскурсия для минигрупп.
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
$199 за всё до 3 чел.
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний сити-тур по Ташкенту
Начало: Мы встретим вас в удобном для вас месте
Расписание: Каждый день в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$150 за всё до 4 чел.
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Пешая
Полеты на самолетах
8 часов
Индивидуальная
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

    Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Развлечения»

    Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
    В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
    1. Из Ташкента в Бухару самолётом: долететь до Бухары и раскрыть её секреты;
    2. Из Ташкента в Тянь-Шань и на озеро Чарвак;
    3. Таваксайские холмы и водопады;
    4. Вечерний сити-тур по Ташкенту;
    5. В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента.
    Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
    10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
    1. Базар Чорсу;
    2. Площадь Независимости;
    3. Мечеть Минор;
    4. Самое главное;
    5. Медресе Кукельдаш;
    6. Старый город;
    7. Монумент «Мужество»;
    8. Большой театр оперы и балета;
    9. Музей Прикладного Искусства;
    10. Набережная.
    Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в январе 2026
    Сейчас в Ташкенте в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
    Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 9 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март