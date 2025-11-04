Рассмотреть петроглифы и увидеть край облаков - на электромобиле из Ташкента
В Ташкенте вы увидите редкие архитектурные объекты, а потом отправитесь в горы: на канатке подниметесь к пику Большой Чимган, искупаетесь в Чарваке и погуляете по Бричмулле. Мы обсудим советское наследие и спортивные амбиции страны.
Я расскажу о жизни горных общин и традициях гостеприимства, о связи прошлого с настоящим и о том, как Узбекистан строит своё будущее.
5
9 отзывов
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Ташкента. По дороге увидим польский католический собор, бывший авиационный завод, парк «Новый Узбекистан» и олимпийский комплекс
10:30 — переезд в горы. Поднимемся к Чимгану — горе в Западном Тянь-Шане
12:30 — канатная дорога в Амирсое. Подъём на обзорную площадку с видами на хребет, заснеженные вершины и долины. Здесь — вид на пик Большой Чимган (2299 м), отдых, фото и прогулки
15:30 — выезд к Чарвакскому водохранилищу. Спуск — к воде, солнцу и тишине
16:00 — пляж «Робинзон». Уединённое место для купания, отдыха и прогулок без туристической суеты
17:30 — переезд к обзорным площадкам и месту старта парапланеристов. Сделаем остановку и полюбуемся атмосферным горным посёлком Бричмулла. По погоде и желанию — полёт над Чарваком и ущельями
18:30 — петроглифы и 850-летние платаны. Древние наскальные рисунки, возраст которых — от 40 000 лет, и деревья — живые свидетели прошлого
20:00–21:30 — выезд в город и прибытие в отель
Организационные детали
Поездка проходит на электроавто бизнес-класса BYD Chazor или электрокроссовере BYD Yuan Ap на ваш выбор (на зимней резине)
Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности (по желанию), деньги на личные расходы
Дополнительные расходы
Канатная дорога «Амирсой» — от $15 с чел. Пенсионерам при предъявлении документа — скидка 50%
Пляж «Робинзон» — $2 с чел.
Завтрак: горная самса со шпинатом и чай из 27 трав с лимоном и навватом — $6 на 4 человек (по желанию)
Прогулка на катере или водном мотоцикле — около $35 в час (по желанию)
Обед в проверенной горной чайхане — около $10 с чел. (по желанию)
Роман — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Роман, я живу в Ташкенте и специализируюсь на организации горных экскурсий и туров выходного дня. Моя страсть — это природа и уникальные маршруты по живописным местам Узбекистана, особенно читать дальше
Чарваку, горам Чимгана, горам Западного Тянь-Шаня и окрестностям.
Я не просто провожу экскурсии — я создаю для вас опыт единения с горами: чистый воздух, панорамные виды, водопады, каньоны, прогулки, вкусная еда и перезагрузка. Безопасность и комфорт на маршруте для меня всегда на первом месте.
Я знаю немало троп, скрытых от туристических глаз, и с радостью делюсь лучшими точками для фото, купания и отдыха. Приглашаю вас в горы — за свободой, впечатлениями и энергией природы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Н
Наталья
4 ноя 2025
Безумно красивый маршрут! Роман по дороге рассказал про быт местных жителей, про водоснабжение Ташкента, про историю шелкового пути. Увидели поселок Бричмула и узнали почему его называют золотым. Пообедали в прекрасном ресторане. Хочется вернутся в летнее время, чтобы прокатиться по водохранилищу.
М
Мария
2 ноя 2025
Рекомендую Романа как отличного гида, организация на высоте, комфортабельная современная машина, все во время, много интересной информации на всем маршруте. Для первого посещения Ташкента и окрестностей лучший вариант!
Tatiana
27 окт 2025
Мы брали эту экскурсию 25 октября. Нам понравилось все: наш водитель и экскурсовод Роман, новая электрическая машинка, много интересной информации и конечно же прекрасные локации нашего путешествия. Целый день пролетел читать дальше
незаметно, мы успели насладиться очень вкусной и недорогой местной едой, прокатились на канатной дороге, увидели горы Тянь-Шаня и другие красоты. Бонусом к нашему маршруту стало посещение института Солнца, что очень приятно. Благодарим Романа и рекомендуем однозначно данную экскурсию 🔥🔥🔥
Ольга
14 окт 2025
Очень понравилось! Роман великолепный рассказчик, полиглот, умеет слушать и слышать, отзывается на запросы конкретного человека. Комфортная,насыщенная и интересная поездка на весь день! От всей души рекомендую!
В
Владимир
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Роман великолепный рассказчик, прекрасный водитель за рулем нового комфортного очень современного автомобиля и, вообще, приятный в общении человек. Сочетание всего перечисленного, и хорошо продуманная программа, вкупе с великолепной природой, сделали наш день незабываемым! Рекомендую всем без малейшего сомнения!!!
Е
Евгений
7 окт 2025
Совершили легкую и приятную поездка в горы с Романом! Узнали много новых интересных фактов не только по пути следования, но и в целом об Узбекистане. Роман сможет поддержать вашу беседу и подстроиться под ваши планы, можете не сомневаться:) Рекомендую!
И
Илья
17 сен 2025
Замечательное путешествие в горы! Гид показал нам прекрасные места, рассказал много интересного, ответил на все вопросы и вкусно накормил. Спасибо вам большое!
А
Алексей
4 сен 2025
Максимально рекомендую Романа. Хороший человек и интересный собеседник. Приехал ко времени, порекомендовал много интересного и вкусного:)
Роман, спасибо:)
Н
Надежда
22 авг 2025
Отличная экскурсия! Очень много впечатлений вместилось в один день. Великолепные виды, вкусная еда, комфортный автомобиль. Очент понравилась экскурсия в институт солнца, а горы Тянь-Шань и Чарвакское водохранилище вообще бесподобны. Спасибо Роману за экскурсию!