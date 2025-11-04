В Ташкенте вы увидите редкие архитектурные объекты, а потом отправитесь в горы: на канатке подниметесь к пику Большой Чимган, искупаетесь в Чарваке и погуляете по Бричмулле. Мы обсудим советское наследие и спортивные амбиции страны. Я расскажу о жизни горных общин и традициях гостеприимства, о связи прошлого с настоящим и о том, как Узбекистан строит своё будущее.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Ташкенте

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента. По дороге увидим польский католический собор, бывший авиационный завод, парк «Новый Узбекистан» и олимпийский комплекс

10:30 — переезд в горы. Поднимемся к Чимгану — горе в Западном Тянь-Шане

12:30 — канатная дорога в Амирсое. Подъём на обзорную площадку с видами на хребет, заснеженные вершины и долины. Здесь — вид на пик Большой Чимган (2299 м), отдых, фото и прогулки

15:30 — выезд к Чарвакскому водохранилищу. Спуск — к воде, солнцу и тишине

16:00 — пляж «Робинзон». Уединённое место для купания, отдыха и прогулок без туристической суеты

17:30 — переезд к обзорным площадкам и месту старта парапланеристов. Сделаем остановку и полюбуемся атмосферным горным посёлком Бричмулла. По погоде и желанию — полёт над Чарваком и ущельями

18:30 — петроглифы и 850-летние платаны. Древние наскальные рисунки, возраст которых — от 40 000 лет, и деревья — живые свидетели прошлого

20:00–21:30 — выезд в город и прибытие в отель

Организационные детали

Поездка проходит на электроавто бизнес-класса BYD Chazor или электрокроссовере BYD Yuan Ap на ваш выбор (на зимней резине)

Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде. Возьмите с собой солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности (по желанию), деньги на личные расходы

Дополнительные расходы