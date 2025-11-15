Отправимся в Тянь-Шань — туда, где начинаются горы, блестит Чарвак, а на склонах растут древние деревья.
Вы прокатитесь по канатной дороге, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, как здесь сочетаются природная красота, легенды и курортная жизнь.
Поездка подойдёт тем, кто хочет вдохнуть горный воздух, отдохнуть без спешки и увидеть Узбекистан с другого ракурса.
Вы прокатитесь по канатной дороге, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, как здесь сочетаются природная красота, легенды и курортная жизнь.
Поездка подойдёт тем, кто хочет вдохнуть горный воздух, отдохнуть без спешки и увидеть Узбекистан с другого ракурса.
Описание экскурсии
- Канатная дорога курорта «Амирсой» — подниметесь на высоту 2290 метров и посмотрите на Тянь-Шань с вершины Майдашкана
- Пик Большой Чимган
- Чарвакское водохранилище — главное бирюзовое озеро области
- Река Чаткал, древняя чинара и наскальные рисунки в ущелье
- Горные сёла и смотровые площадки, которые знают только местные
Вы узнаете:
- как формировались хребты Тянь-Шаня и почему именно здесь такие ландшафты
- когда и зачем построили водохранилище Чарвак
- почему чинара считается священным деревом и какие легенды с ней связаны
- что изображено на петроглифах и кто их оставил
- как развиваются узбекские горнолыжные курорты и кто живёт в здешних сёлах
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Ташкента
10:30–12:30 — курорт «Амирсой»: подъём на фуникулёре, смотровая площадка на вершине Майдашкан
12:30–13:15 — обед (по желанию)
13:30–14:20 — подножие Большого Чимгана: канатка, прогулка, фото, по желанию — катание на лошадях или квадроциклах
14:30–14:50 — визит на пасеку
15:00–15:45 — смотровая площадка с видом на Чаткал и посёлок Бричмулла
16:00–16:30 — обзор Чарвакского водохранилища, по желанию — купание
17:00–17:30 — прогулка у петроглифов и к 800-летней чинaре
19:00 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Chevrolet Cobalt или Chevrolet Tracker 2. За доплату можем предоставить автомобиль бизнес-класса. Детали обсудим в переписке
- Дополнительные расходы: обед (обычно в кафе Fayz, средний чек — $10–13 с чел.), подъём на фуникулёре — «Амирсай» (от $13 с чел.), канатка Большого Чимгана (от $4 с чел.)
- Также по желанию вы можете оплатить (на месте): полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем или горами Чимгана, катание на гидроцикле и катере на Чарваке
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой ветровку или тёплую одежду
- Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов-водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Талат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 207 туристов
Рад приветствовать вас, дорогой путешественник. Моё имя Талат. Я живу в Узбекистане с рождения и с детства влюблён в его природу, горы и богатую культуру. С годами это увлечение переросло
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
A
Alexandr
15 ноя 2025
На нашей экскурсии гидом был дядя Толя. Человек который знает свое дело. Грамотный рассказчик. Все расскажет вам.
А
Александр
15 ноя 2025
Очень понравился гид дядя Толя)) очень колоритный грамотный и приятный рассказчик. Уровень заботы о клиентах - бог)) Все прошло на одном дыхании, просто в восторге. Однозначно рекомендую.
С
Сергей
14 ноя 2025
Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение. Вместе с ним мы окунулись в историю и культуру Ташкента, узнали много интересного о
А
Александра
9 ноя 2025
Побывали в горах Чимгана с гидом Сарваром — впечатления потрясающие! Прекрасно организовал экскурсию, рассказал много интересного о природе и истории региона. Очень внимателен к туристам, отлично владеет маршрутом. Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту узбекских гор и узнать больше о местных традициях.
И
Илья
8 ноя 2025
От всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за день успели получить много информации, а про виды, которые нам удалось посмотреть, сложно описать несколькими
Н
Наталья
6 ноя 2025
Экскурсия прошла прекрасно, в очень дружелюбной и приятной компании посмотрели очень красивые места! Спасибо гиду Сарвару!
Жалгас
5 ноя 2025
Все отлично, нам понравилось всё. Гид Тохтамурат очень приятный, интересный и внимательный. Следил чтобы нам было комфортно и интересно. Помогал делать фотографии. Ни куда не торопил и был очень вежлив. Природа впечатляет. Очень красиво. Мы были в восторге.
В
Вера
3 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично. Мы были с почти 3-летним ребёнком и было очень комфортно! Гид дядя Толя сразу его покорил и ребёнок только и хотел проводить время с ним)
Природа прекрасна,
Природа прекрасна,
Г
Глеб
3 ноя 2025
Провели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. День пролетел быстро, впечатлений оставил много) Рекомендую данную экскурсию
Е
Елена
3 ноя 2025
Отличная комфортная поездка по природным локациям. Талат - замечательный гид, окружил нас заботой, никуда и нигде не торопил, что крайне важно. Спасибо!
С
Светлана
29 окт 2025
Добрый день! Хотим поблагодарить нашего гида Сарвара за увлекательное путешествие. Было комфортно, легко, с юмором и с интересными фактами.
Отдельное спасибо за терпение, т. к. у нас несколько раз менялись вводные.
Отдельное пожелание для туристов: Уважаемые путешественники, наверняка вы будете обедать в кафе Файз. Пожалуйста, купите несколько лепёшек и покормите местных собак, они жутко худые и голодные, местные их не кормят.
Отдельное спасибо за терпение, т. к. у нас несколько раз менялись вводные.
Отдельное пожелание для туристов: Уважаемые путешественники, наверняка вы будете обедать в кафе Файз. Пожалуйста, купите несколько лепёшек и покормите местных собак, они жутко худые и голодные, местные их не кормят.
Лариса
28 окт 2025
По нашей просьбе организатор поменял нам машину и соответственно гида.
Наш гид - фееричный Тохтамурад (дядя Толя). Он погрузил нас в жизнь современного Ташкента, показал действительно очень красивые места. По его
Наш гид - фееричный Тохтамурад (дядя Толя). Он погрузил нас в жизнь современного Ташкента, показал действительно очень красивые места. По его
Екатерина
20 окт 2025
Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций. Мы посетили: Институт солнца, Петроглифы (по дороге к ним на нас падали грецкие орехи
R
Rina
15 окт 2025
12/10 были на экскурсии Влюбиться в Узбекистан: Чимган и Чарвак за 1 день — из Ташкента,наш гид Сарвар.
Замечательная экскурсия,интересный, заботливый гид.
Рекомендую поездку в Ташкент и экскурсии с гидом Сарвар.
Замечательная экскурсия,интересный, заботливый гид.
Рекомендую поездку в Ташкент и экскурсии с гидом Сарвар.
А
Александра
6 окт 2025
Отличная экскурсия в горы и на волохранилище, гид был Андрей, очень приятный человек
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
Путешествие из Ташкента к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой. Насладитесь чистым воздухом, горными пейзажами и посетите местные достопримечательности
Начало: Г. Ташкент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$113
$150 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
Путешествие начинается с посещения Института Солнца, где можно изучить солнечную активность. Затем вас ждут Чимганские горы, озеро Чарвак и древние петроглифы
Начало: В отеле/аэропорту/на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$136
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$160 за всё до 3 чел.