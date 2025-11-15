A Alexandr На нашей экскурсии гидом был дядя Толя. Человек который знает свое дело. Грамотный рассказчик. Все расскажет вам.

А Александр Очень понравился гид дядя Толя)) очень колоритный грамотный и приятный рассказчик. Уровень заботы о клиентах - бог)) Все прошло на одном дыхании, просто в восторге. Однозначно рекомендую.

С Сергей читать дальше традициях и обычаях местного населения. Но главное — это его неподдельная страсть к своему делу и умение создать уютную атмосферу даже в незнакомых местах.



Поездка в горы Тянь-Шаня стала настоящим открытием. Под руководством дяди Толи мы увидели уникальные пейзажи, попробовали местную кухню и ощутили дух свободы, царящей среди горных вершин. Его рассказы были настолько увлекательными, что казалось, будто мы переносимся в прошлое и становимся частью историй, которые он рассказывал.



Это было больше, чем просто экскурсия — это была настоящая дружба, зародившаяся на дорогах Узбекистана. Большое спасибо, дядя Толя, за твои тепло, заботу и внимание к каждому туристу! Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение. Вместе с ним мы окунулись в историю и культуру Ташкента, узнали много интересного о

А Александра Побывали в горах Чимгана с гидом Сарваром — впечатления потрясающие! Прекрасно организовал экскурсию, рассказал много интересного о природе и истории региона. Очень внимателен к туристам, отлично владеет маршрутом. Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту узбекских гор и узнать больше о местных традициях.

От всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за день успели получить много информации, а про виды, которые нам удалось посмотреть, сложно описать несколькими предложениями. Мы побывали в горах, у водохранилища с бирюзовой водой, прикоснулись к чинаре возрастом более 800 лет, но всех секретов раскрывать не буду. Однозначно рекомендую эту поездку, главное, чтобы повезло с погодой

Н Наталья Экскурсия прошла прекрасно, в очень дружелюбной и приятной компании посмотрели очень красивые места! Спасибо гиду Сарвару!

Жалгас Все отлично, нам понравилось всё. Гид Тохтамурат очень приятный, интересный и внимательный. Следил чтобы нам было комфортно и интересно. Помогал делать фотографии. Ни куда не торопил и был очень вежлив. Природа впечатляет. Очень красиво. Мы были в восторге.

В Вера

Экскурсия прошла на отлично. Мы были с почти 3-летним ребёнком и было очень комфортно! Гид дядя Толя сразу его покорил и ребёнок только и хотел проводить время с ним)Природа прекрасна, даже не ожидали, что будет так красиво, ведь уже осень и нет зелени, но зато можно было оценить настоящее "золото" Бричмулы и не только. И даже несмотря на пасмурный день, экскурсия вышла замечательной благодаря гиду, который занимал рассказами, делал поездку максимально удобной и познавательной. А ещё благодаря дяде Толе у нас есть отличные семейные фото. Так что всем советую, думаю и сами вернёмся ещё посмотреть горы весной.

Г Глеб Провели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. День пролетел быстро, впечатлений оставил много) Рекомендую данную экскурсию

Е Елена Отличная комфортная поездка по природным локациям. Талат - замечательный гид, окружил нас заботой, никуда и нигде не торопил, что крайне важно. Спасибо!

С Светлана Добрый день! Хотим поблагодарить нашего гида Сарвара за увлекательное путешествие. Было комфортно, легко, с юмором и с интересными фактами.

Отдельное спасибо за терпение, т. к. у нас несколько раз менялись вводные.



Отдельное пожелание для туристов: Уважаемые путешественники, наверняка вы будете обедать в кафе Файз. Пожалуйста, купите несколько лепёшек и покормите местных собак, они жутко худые и голодные, местные их не кормят.

Лариса

Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций. Мы посетили: Институт солнца, Петроглифы (по дороге к ним на нас падали грецкие орехи - перекусили:), канатную дорогу, Чарвакское водохранилище, вид на Бурчмуллу, винодельню Uzumfermer с индивидуальной дегустацией. Забрали из отеля и обратно подвезли до Сеул Мун по нашей просьбе. Автомобиль чистый, комфортный. У гида спокойный стиль вождения. На маршруте посоветовали ресторан Тянь-Шань рядом с Чинарами, понравился. Ели также вечером на винодельне, очень вкусная кухня. Поездка длилась примерно 11 часов.

R Rina 12/10 были на экскурсии Влюбиться в Узбекистан: Чимган и Чарвак за 1 день — из Ташкента,наш гид Сарвар.

Замечательная экскурсия,интересный, заботливый гид.

Рекомендую поездку в Ташкент и экскурсии с гидом Сарвар.