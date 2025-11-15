Мои заказы

Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента

Провести день среди гор, бирюзового озера и древних чинар
Отправимся в Тянь-Шань — туда, где начинаются горы, блестит Чарвак, а на склонах растут древние деревья.

Вы прокатитесь по канатной дороге, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, как здесь сочетаются природная красота, легенды и курортная жизнь.

Поездка подойдёт тем, кто хочет вдохнуть горный воздух, отдохнуть без спешки и увидеть Узбекистан с другого ракурса.
5
40 отзывов
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента© Талат
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента© Талат
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента© Талат

Описание экскурсии

  • Канатная дорога курорта «Амирсой» — подниметесь на высоту 2290 метров и посмотрите на Тянь-Шань с вершины Майдашкана
  • Пик Большой Чимган
  • Чарвакское водохранилище — главное бирюзовое озеро области
  • Река Чаткал, древняя чинара и наскальные рисунки в ущелье
  • Горные сёла и смотровые площадки, которые знают только местные

Вы узнаете:

  • как формировались хребты Тянь-Шаня и почему именно здесь такие ландшафты
  • когда и зачем построили водохранилище Чарвак
  • почему чинара считается священным деревом и какие легенды с ней связаны
  • что изображено на петроглифах и кто их оставил
  • как развиваются узбекские горнолыжные курорты и кто живёт в здешних сёлах

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Ташкента
10:30–12:30 — курорт «Амирсой»: подъём на фуникулёре, смотровая площадка на вершине Майдашкан
12:30–13:15 — обед (по желанию)
13:30–14:20 — подножие Большого Чимгана: канатка, прогулка, фото, по желанию — катание на лошадях или квадроциклах
14:30–14:50 — визит на пасеку
15:00–15:45 — смотровая площадка с видом на Чаткал и посёлок Бричмулла
16:00–16:30 — обзор Чарвакского водохранилища, по желанию — купание
17:00–17:30 — прогулка у петроглифов и к 800-летней чинaре
19:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Chevrolet Cobalt или Chevrolet Tracker 2. За доплату можем предоставить автомобиль бизнес-класса. Детали обсудим в переписке
  • Дополнительные расходы: обед (обычно в кафе Fayz, средний чек — $10–13 с чел.), подъём на фуникулёре — «Амирсай» (от $13 с чел.), канатка Большого Чимгана (от $4 с чел.)
  • Также по желанию вы можете оплатить (на месте): полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем или горами Чимгана, катание на гидроцикле и катере на Чарваке
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и взять с собой ветровку или тёплую одежду
  • Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов-водителей нашей команды

Талат
Талат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 207 туристов
Рад приветствовать вас, дорогой путешественник. Моё имя Талат. Я живу в Узбекистане с рождения и с детства влюблён в его природу, горы и богатую культуру. С годами это увлечение переросло
в дело жизни — я стал гидом, чтобы делиться с путешественниками всем, что знаю и люблю. Я хорошо разбираюсь в географии, истории, обычаях и традициях своего края, свободно говорю на русском языке и всегда стремлюсь сделать поездку не только информативной, но и живой, душевной. Мне важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно, с интересом открывал для себя Узбекистан и уезжал с настоящими эмоциями и желанием вернуться. Работаю с командой гидов. Мы ценим внимание к деталям, гибкость и искреннее общение.

Фотографии от путешественников

Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Сергей)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Илья)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Илья)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Илья)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Илья)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Илья)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Илья)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Вера)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Вера)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Вера)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Глеб)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Екатерина)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Екатерина)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Екатерина)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Екатерина)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Екатерина)Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента (Екатерина)
A
Alexandr
15 ноя 2025
На нашей экскурсии гидом был дядя Толя. Человек который знает свое дело. Грамотный рассказчик. Все расскажет вам.
А
Александр
15 ноя 2025
Очень понравился гид дядя Толя)) очень колоритный грамотный и приятный рассказчик. Уровень заботы о клиентах - бог)) Все прошло на одном дыхании, просто в восторге. Однозначно рекомендую.
С
Сергей
14 ноя 2025
Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение. Вместе с ним мы окунулись в историю и культуру Ташкента, узнали много интересного о
читать дальше

традициях и обычаях местного населения. Но главное — это его неподдельная страсть к своему делу и умение создать уютную атмосферу даже в незнакомых местах.

Поездка в горы Тянь-Шаня стала настоящим открытием. Под руководством дяди Толи мы увидели уникальные пейзажи, попробовали местную кухню и ощутили дух свободы, царящей среди горных вершин. Его рассказы были настолько увлекательными, что казалось, будто мы переносимся в прошлое и становимся частью историй, которые он рассказывал.

Это было больше, чем просто экскурсия — это была настоящая дружба, зародившаяся на дорогах Узбекистана. Большое спасибо, дядя Толя, за твои тепло, заботу и внимание к каждому туристу!

Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.Дядя Толя — это тот самый человек, встреча с которым превращает обычную поездку в незабываемое приключение.
А
Александра
9 ноя 2025
Побывали в горах Чимгана с гидом Сарваром — впечатления потрясающие! Прекрасно организовал экскурсию, рассказал много интересного о природе и истории региона. Очень внимателен к туристам, отлично владеет маршрутом. Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту узбекских гор и узнать больше о местных традициях.
И
Илья
8 ноя 2025
От всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за день успели получить много информации, а про виды, которые нам удалось посмотреть, сложно описать несколькими
читать дальше

предложениями. Мы побывали в горах, у водохранилища с бирюзовой водой, прикоснулись к чинаре возрастом более 800 лет, но всех секретов раскрывать не буду. Однозначно рекомендую эту поездку, главное, чтобы повезло с погодой

От всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за деньОт всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за деньОт всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за деньОт всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за деньОт всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за деньОт всей души хотели бы поблагодарить нашего гида. Маршрут нашего путешествия был составлен идеально, за день
Н
Наталья
6 ноя 2025
Экскурсия прошла прекрасно, в очень дружелюбной и приятной компании посмотрели очень красивые места! Спасибо гиду Сарвару!
Жалгас
Жалгас
5 ноя 2025
Все отлично, нам понравилось всё. Гид Тохтамурат очень приятный, интересный и внимательный. Следил чтобы нам было комфортно и интересно. Помогал делать фотографии. Ни куда не торопил и был очень вежлив. Природа впечатляет. Очень красиво. Мы были в восторге.
В
Вера
3 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично. Мы были с почти 3-летним ребёнком и было очень комфортно! Гид дядя Толя сразу его покорил и ребёнок только и хотел проводить время с ним)
Природа прекрасна,
Природа прекрасна,
читать дальше

даже не ожидали, что будет так красиво, ведь уже осень и нет зелени, но зато можно было оценить настоящее "золото" Бричмулы и не только. И даже несмотря на пасмурный день, экскурсия вышла замечательной благодаря гиду, который занимал рассказами, делал поездку максимально удобной и познавательной. А ещё благодаря дяде Толе у нас есть отличные семейные фото. Так что всем советую, думаю и сами вернёмся ещё посмотреть горы весной.

Экскурсия прошла на отлично. Мы были с почти 3-летним ребёнком и было очень комфортно! Гид дядяЭкскурсия прошла на отлично. Мы были с почти 3-летним ребёнком и было очень комфортно! Гид дядяЭкскурсия прошла на отлично. Мы были с почти 3-летним ребёнком и было очень комфортно! Гид дядя
Г
Глеб
3 ноя 2025
Провели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. День пролетел быстро, впечатлений оставил много) Рекомендую данную экскурсию
Провели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. ДеньПровели вместе с гидом Сарваром целый день в горах, чувствовали себя максимально комфортно и непринужденно. День
Е
Елена
3 ноя 2025
Отличная комфортная поездка по природным локациям. Талат - замечательный гид, окружил нас заботой, никуда и нигде не торопил, что крайне важно. Спасибо!
С
Светлана
29 окт 2025
Добрый день! Хотим поблагодарить нашего гида Сарвара за увлекательное путешествие. Было комфортно, легко, с юмором и с интересными фактами.
Отдельное спасибо за терпение, т. к. у нас несколько раз менялись вводные.

Отдельное пожелание для туристов: Уважаемые путешественники, наверняка вы будете обедать в кафе Файз. Пожалуйста, купите несколько лепёшек и покормите местных собак, они жутко худые и голодные, местные их не кормят.
Лариса
Лариса
28 окт 2025
По нашей просьбе организатор поменял нам машину и соответственно гида.
Наш гид - фееричный Тохтамурад (дядя Толя). Он погрузил нас в жизнь современного Ташкента, показал действительно очень красивые места. По его
читать дальше

рекомендации мы вкусно и недорого поели (это был последний город в нашем путешествии по Узбекистану и это был самый вкусный обед). Мы наделали кучу прекрасных фоток. И мы побывали на настоящей татарско-узбекской свадьбе;). В последнем нам просто повезло, не требуйте повторения))). Напоследок все участникам экскурсии захотелось обнять дядю Толя, что мы и сделали.

Екатерина
Екатерина
20 окт 2025
Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций. Мы посетили: Институт солнца, Петроглифы (по дороге к ним на нас падали грецкие орехи
читать дальше

- перекусили:), канатную дорогу, Чарвакское водохранилище, вид на Бурчмуллу, винодельню Uzumfermer с индивидуальной дегустацией. Забрали из отеля и обратно подвезли до Сеул Мун по нашей просьбе. Автомобиль чистый, комфортный. У гида спокойный стиль вождения. На маршруте посоветовали ресторан Тянь-Шань рядом с Чинарами, понравился. Ели также вечером на винодельне, очень вкусная кухня. Поездка длилась примерно 11 часов.

Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.Очень понравилась поездка! Наш гид Сарвар. Учли наше пожелание посмотреть за 1 день максимальное количество локаций.
R
Rina
15 окт 2025
12/10 были на экскурсии Влюбиться в Узбекистан: Чимган и Чарвак за 1 день — из Ташкента,наш гид Сарвар.
Замечательная экскурсия,интересный, заботливый гид.
Рекомендую поездку в Ташкент и экскурсии с гидом Сарвар.
А
Александра
6 окт 2025
Отличная экскурсия в горы и на волохранилище, гид был Андрей, очень приятный человек

