Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии

Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
Худжанд - это город, который помнит Александра Македонского и караваны Великого шёлкового пути.

В рамках экскурсии вы посетите самый большой рынок Таджикистана, исследуете руины крепостей и памятники архитектуры 16 века.

В программе
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также запланированы посещения Дворца Арбоб, Крепости Ходжанд, Православной церкви Марии Магдалены и других значимых мест. Улицы Худжанда очаруют вас своей атмосферой, а парадные ансамбли напомнят Петергоф.

В сопровождении опытного гида вы узнаете много интересного о культуре и истории этого удивительного города

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические места
  2. 🏛 Архитектурные памятники
  3. 🛍 Восточный базар
  4. 📜 Богатая история
  5. 👨‍🏫 Опытные гиды

Что можно увидеть

  • Дворец Арбоб
  • Крепость Ходжанд
  • Православная церковь Марии Магдалены
  • Театральная площадь
  • Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина
  • Панджшанбе
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Программа и тайминг поездки

08:00 — Встреча с водителем в Ташкенте (на стойке регистрации вашего отеля, в аэропорту или на ж/д вокзале).
08:30–10.00 — Переезд к пограничному пункту «Ойбек» (120 км).
10:00–10.30 — Прохождение таможенного и паспортного контроля.
10:30–11:30 — Встреча с водителем на таджикском посту. Переезд в Худжанд (80 км).
11:30–13:30 — Обзорная экскурсия по Худжанду
— Дворец Арбоб — точная копия здания в Петергофе
— Крепость Ходжанд (7-8 вв.) и археологический музей
— Православная церковь Марии Магдалены (1884 г.)
— Театральная площадь
— Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина
— Панджшанбе, знаменитый восточный базар.
13:30–14:30 — Обед.
14:30–15:30 — Возвращение к пограничному пункту «Ойбек», прохождение паспортного и таможенного контроля.
17:00 — Прибытие в Ташкент.

Организационные детали

  • Экскурсию в Худжанде проведёт один из опытных гидов нашего агентства. Водители, сопровождающие трансфер, говорят на базовом русском.
  • Включено в стоимость:
    — Водитель и трансферы в обеих странах
    — Сопровождение гида (только в городе Худжанд, не с границы).
Не включено:
— Входные билеты (в общей сложности 10-15$ с человека)
— Обед и покупки на рынке.
Местные блюда обычно готовятся из говядины или баранины, могут содержать рис, пшеничное тесто или тесто из сорго. Обязательно сообщите своему гиду, если вы придерживаетесь вегетарианской диеты или у вас есть особые предпочтения.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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15 мая 2024
Отличная экскурсия, рекомендую на все 100%!

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