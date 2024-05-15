Программа и тайминг поездки

08:00 — Встреча с водителем в Ташкенте (на стойке регистрации вашего отеля, в аэропорту или на ж/д вокзале).

08:30–10.00 — Переезд к пограничному пункту «Ойбек» (120 км).

10:00–10.30 — Прохождение таможенного и паспортного контроля.

10:30–11:30 — Встреча с водителем на таджикском посту. Переезд в Худжанд (80 км).

11:30–13:30 — Обзорная экскурсия по Худжанду

— Дворец Арбоб — точная копия здания в Петергофе

— Крепость Ходжанд (7-8 вв.) и археологический музей

— Православная церковь Марии Магдалены (1884 г.)

— Театральная площадь

— Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина

— Панджшанбе, знаменитый восточный базар.

13:30–14:30 — Обед.

14:30–15:30 — Возвращение к пограничному пункту «Ойбек», прохождение паспортного и таможенного контроля.

17:00 — Прибытие в Ташкент.

Организационные детали

Экскурсию в Худжанде проведёт один из опытных гидов нашего агентства. Водители, сопровождающие трансфер, говорят на базовом русском.

Включено в стоимость:

— Водитель и трансферы в обеих странах

— Сопровождение гида (только в городе Худжанд, не с границы).

Не включено:

— Входные билеты (в общей сложности 10-15$ с человека)

— Обед и покупки на рынке.

Местные блюда обычно готовятся из говядины или баранины, могут содержать рис, пшеничное тесто или тесто из сорго. Обязательно сообщите своему гиду, если вы придерживаетесь вегетарианской диеты или у вас есть особые предпочтения.