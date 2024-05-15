Худжанд - это город, который помнит Александра Македонского и караваны Великого шёлкового пути.
В рамках экскурсии вы посетите самый большой рынок Таджикистана, исследуете руины крепостей и памятники архитектуры 16 века.
В программе
В рамках экскурсии вы посетите самый большой рынок Таджикистана, исследуете руины крепостей и памятники архитектуры 16 века.
В программе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические места
- 🏛 Архитектурные памятники
- 🛍 Восточный базар
- 📜 Богатая история
- 👨🏫 Опытные гиды
Что можно увидеть
- Дворец Арбоб
- Крепость Ходжанд
- Православная церковь Марии Магдалены
- Театральная площадь
- Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина
- Панджшанбе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Программа и тайминг поездки
08:00 — Встреча с водителем в Ташкенте (на стойке регистрации вашего отеля, в аэропорту или на ж/д вокзале).
08:30–10.00 — Переезд к пограничному пункту «Ойбек» (120 км).
10:00–10.30 — Прохождение таможенного и паспортного контроля.
10:30–11:30 — Встреча с водителем на таджикском посту. Переезд в Худжанд (80 км).
11:30–13:30 — Обзорная экскурсия по Худжанду
— Дворец Арбоб — точная копия здания в Петергофе
— Крепость Ходжанд (7-8 вв.) и археологический музей
— Православная церковь Марии Магдалены (1884 г.)
— Театральная площадь
— Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина
— Панджшанбе, знаменитый восточный базар.
— Дворец Арбоб — точная копия здания в Петергофе
— Крепость Ходжанд (7-8 вв.) и археологический музей
— Православная церковь Марии Магдалены (1884 г.)
— Театральная площадь
— Мечеть и мавзолей шейха Муслихиддина
— Панджшанбе, знаменитый восточный базар.
13:30–14:30 — Обед.
14:30–15:30 — Возвращение к пограничному пункту «Ойбек», прохождение паспортного и таможенного контроля.
17:00 — Прибытие в Ташкент.
Организационные детали
- Экскурсию в Худжанде проведёт один из опытных гидов нашего агентства. Водители, сопровождающие трансфер, говорят на базовом русском.
- Включено в стоимость:
— Водитель и трансферы в обеих странах
— Сопровождение гида (только в городе Худжанд, не с границы).
Не включено:
— Входные билеты (в общей сложности 10-15$ с человека)
— Обед и покупки на рынке.
— Входные билеты (в общей сложности 10-15$ с человека)
— Обед и покупки на рынке.
Местные блюда обычно готовятся из говядины или баранины, могут содержать рис, пшеничное тесто или тесто из сорго. Обязательно сообщите своему гиду, если вы придерживаетесь вегетарианской диеты или у вас есть особые предпочтения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асли — Организатор в Ташкенте
Я Асли, русско-испаноговорящий гид. Работаю в сфере туризма уже несколько лет и всегда замечал, что гости зачастую интересуются нетуристическими местами. В своих экскурсиях я делаю акцент на необычной архитектуре иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
15 мая 2024
Отличная экскурсия, рекомендую на все 100%!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167€159 за всё до 6 чел.