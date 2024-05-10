Что вас ожидает:Самарканд — перекрёсток культур• Легендарный Гур Эмир. Этот памятник архитектуры поражает своей величественной красотой и внушительной историей.

Ансамбль площади Регистан — сердце исторической Самарканда. Здесь вы окунетесь в атмосферу прошлых веков, погрузитесь в магию архитектуры и истории.

Мавзолей Святого Даниила — место, где встречаются история и религия. Здесь вы узнаете о величии этой святыни.

Некрополь Шахи Зинда — одно из самых удивительных архитектурных сокровищ Самарканда. Вы будете поражены его уникальными мавзолеями.

На экскурсии вы посетите обсерваторию Улугбека, где узнаете о его вкладе в науку и астрономию.

Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона. Важная информация:.

Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона. Важная информация:.

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.