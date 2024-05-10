Из Ташкента в Самарканд на автомобиле

Самарканд, известный как «перекрёсток культур», это уникальный исторический город Узбекистана.

Этот уголок земли возвышался величайшими поэтами и философами как «сад души», «жемчужина Востока», и «лик земли». Эти слова лишь приоткрывают завесу тайны этого прекрасного города.
5
1 оценка
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Легендарный Гур Эмир
  • Ансамбль площади Регистан
  • Мавзолей Святого Даниила
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Локации по выбору гостей (производства шелковой бумаги, традиционных ковров и вина)

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Самарканд — перекрёсток культур• Легендарный Гур Эмир. Этот памятник архитектуры поражает своей величественной красотой и внушительной историей.
  • Ансамбль площади Регистан — сердце исторической Самарканда. Здесь вы окунетесь в атмосферу прошлых веков, погрузитесь в магию архитектуры и истории.
  • Мавзолей Святого Даниила — место, где встречаются история и религия. Здесь вы узнаете о величии этой святыни.
  • Некрополь Шахи Зинда — одно из самых удивительных архитектурных сокровищ Самарканда. Вы будете поражены его уникальными мавзолеями.
  • На экскурсии вы посетите обсерваторию Улугбека, где узнаете о его вкладе в науку и астрономию.
Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона. Важная информация:.
Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона. Важная информация:.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Легендарный Гур Эмир
  • Ансамбль площади Регистан
  • Мавзолей Святого Даниила
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Локации по выбору гостей (производства шелковой бумаги, традиционных ковров и вина)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 мая 2024

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