Самарканд, известный как «перекрёсток культур», это уникальный исторический город Узбекистана.
Этот уголок земли возвышался величайшими поэтами и философами как «сад души», «жемчужина Востока», и «лик земли». Эти слова лишь приоткрывают завесу тайны этого прекрасного города.
Этот уголок земли возвышался величайшими поэтами и философами как «сад души», «жемчужина Востока», и «лик земли». Эти слова лишь приоткрывают завесу тайны этого прекрасного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Легендарный Гур Эмир
- Ансамбль площади Регистан
- Мавзолей Святого Даниила
- Некрополь Шахи Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Локации по выбору гостей (производства шелковой бумаги, традиционных ковров и вина)
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Самарканд — перекрёсток культур• Легендарный Гур Эмир. Этот памятник архитектуры поражает своей величественной красотой и внушительной историей.
- Ансамбль площади Регистан — сердце исторической Самарканда. Здесь вы окунетесь в атмосферу прошлых веков, погрузитесь в магию архитектуры и истории.
- Мавзолей Святого Даниила — место, где встречаются история и религия. Здесь вы узнаете о величии этой святыни.
- Некрополь Шахи Зинда — одно из самых удивительных архитектурных сокровищ Самарканда. Вы будете поражены его уникальными мавзолеями.
- На экскурсии вы посетите обсерваторию Улугбека, где узнаете о его вкладе в науку и астрономию.
Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона. Важная информация:.
Вы также сможете выбрать локации, которые вас интересуют, включая производство шелковой бумаги, традиционных ковров и вина, чтобы погрузиться в удивительные ремесла и традиции этого региона. Важная информация:.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный Гур Эмир
- Ансамбль площади Регистан
- Мавзолей Святого Даниила
- Некрополь Шахи Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Локации по выбору гостей (производства шелковой бумаги, традиционных ковров и вина)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
10 мая 2024
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