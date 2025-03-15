Приглашаю вас на обзорную автомобильно-пешеходную экскурсию по горному Паркенту.
Вас ожидает незабываемое впечатление от Гелеокомплекса Солнца, таких два в мире: первый в Узбекистане, второй — на западе Франции; поистине интересный рассказ
Вас ожидает незабываемое впечатление от Гелеокомплекса Солнца, таких два в мире: первый в Узбекистане, второй — на западе Франции; поистине интересный рассказ
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Это путешествие охватывает культурные, гастрономические и природные достопримечательности, обеспечивая насыщенный и разнообразный день.
- Гелиокомплекс Солнце — это научно-исследовательский центр по изучению материалов при очень высоких температурах вместе с институтом материаловедения и Физика-техническим институтом входит в состав комплекса НПО «Физика-Солнца» Академии Наук Узбекистана. Время посещения: 1-1,5 часа.
- Высогорная мечеть Али Бува — известна своей архитектурной красотой и духовным значением. Прогуляетесь по территории и насладитесь тишиной и атмосферой. Время посещения: 2 часа.
- Винодельня Крюшон в Заркенте — здесь вы сможете познакомиться с процессом производства вина, попробовать различные сорта и узнать о местных традициях виноделия. Время посещения: 1 час, включая дегустацию.
- Кафе Улфатлар Сукок — здесь вам предложат традиционные блюда, такие как шалыки и мастава. Отличное место для отдыха и насыщения. Время посещения: 1-1,5 часа.
Виноградники Шампань в Паркенте — прогулка по виноградникам и наблюдение за процессом выращивания винограда оставят незабываемые впечатления. Можно провести время, наслаждаясь красотами природы и изучая виноградарство. Время посещения: 30 минут. Важная информация:.
Виноградники Шампань в Паркенте — прогулка по виноградникам и наблюдение за процессом выращивания винограда оставят незабываемые впечатления. Можно провести время, наслаждаясь красотами природы и изучая виноградарство. Время посещения: 30 минут. Важная информация:.
• Виноградники Шампань в Паркенте — прогулка по виноградникам и наблюдение за процессом выращивания винограда оставят незабываемые впечатления. Можно провести время, наслаждаясь красотами природы и изучая виноградарство. Время посещения: 30 минут. Важная информация:
- Экскурсия проводится при наборе от 5-ти человек.
- Маршрут включает пешеходные экскурсии по горным тропам и гротам, поэтому удобная, нескользящая обувь (например, треккинговые ботинки) обязательна.
- Тур подходит для всех возрастов, но для детей младше 5-ти лет и пожилых людей может быть сложным из-за пеших прогулок по пересечённой местности.
- Экскурсия требует умеренной физической подготовки. Рекомендуется быть готовым к пешеходным подъёмам и длительным прогулкам. Для людей с ограниченными физическими возможностями маршрут может быть трудным.
По вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 09:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гелиокомплекс Солнце
- Высогорная мечеть Али Бува
- Винодельня Крюшон
- Кафе Улфатлар Сукок
- Виноградники Шампань в Паркенте
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Входные билеты в Институт Солнца
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Подъезд вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 09:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Маршрут включает пешеходные экскурсии по горным тропам и гротам, поэтому удобная, нескользящая обувь (например, треккинговые ботинки) обязательна
- Тур подходит для всех возрастов, но для детей младше 5 лет и пожилых людей может быть сложным из-за пеших прогулок по пересечённой местности
- Экскурсия требует умеренной физической подготовки. Рекомендуется быть готовым к пешеходным подъемам и длительным прогулкам. Для людей с ограниченными физическими возможностями маршрут может быть трудным
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Седан, от 1-4 человек. Транспорт оборудован кондиционером
- Если в группе есть дети, предусмотрены детские кресла. Об этом необходимо сообщить заранее при бронировании
- В транспортном средстве имеется базовая аптечка первой помощи. Если у вас есть особые медицинские потребности, важно взять с собой необходимые лекарства
- В связи с тем, что маршрут проходит в горной местности, у некоторых людей могут возникнуть симптомы высотной болезни. Рекомендуется иметь при себе средства от головной боли и другие необходимые лекарства
- В зависимости от сезона, погода может быть непредсказуемой, особенно в горах. Важно быть готовым к возможным изменениям погоды, включая дождь или резкое похолодание
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
15 мар 2025
Очень познавательная экскурсия. Спасибо огромное организатору, было интересно, красиво и вкусно.
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