Что вас ждёт? Это путешествие охватывает культурные, гастрономические и природные достопримечательности, обеспечивая насыщенный и разнообразный день.

Гелиокомплекс Солнце — это научно-исследовательский центр по изучению материалов при очень высоких температурах вместе с институтом материаловедения и Физика-техническим институтом входит в состав комплекса НПО «Физика-Солнца»‎ Академии Наук Узбекистана. Время посещения: 1-1,5 часа.

Высогорная мечеть Али Бува — известна своей архитектурной красотой и духовным значением. Прогуляетесь по территории и насладитесь тишиной и атмосферой. Время посещения: 2 часа.

Винодельня Крюшон в Заркенте — здесь вы сможете познакомиться с процессом производства вина, попробовать различные сорта и узнать о местных традициях виноделия. Время посещения: 1 час, включая дегустацию.

Кафе Улфатлар Сукок — здесь вам предложат традиционные блюда, такие как шалыки и мастава. Отличное место для отдыха и насыщения. Время посещения: 1-1,5 часа.

Виноградники Шампань в Паркенте — прогулка по виноградникам и наблюдение за процессом выращивания винограда оставят незабываемые впечатления. Можно провести время, наслаждаясь красотами природы и изучая виноградарство. Время посещения: 30 минут. Важная информация:.

Виноградники Шампань в Паркенте — прогулка по виноградникам и наблюдение за процессом выращивания винограда оставят незабываемые впечатления. Можно провести время, наслаждаясь красотами природы и изучая виноградарство. Время посещения: 30 минут. Важная информация:.

• Виноградники Шампань в Паркенте — прогулка по виноградникам и наблюдение за процессом выращивания винограда оставят незабываемые впечатления. Можно провести время, наслаждаясь красотами природы и изучая виноградарство. Время посещения: 30 минут. Важная информация: