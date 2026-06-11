Институт Солнца под Ташкентом — это футуристический научный комплекс среди гор, где 10 700 зеркал собирают солнечные лучи в одну точку, создавая температуру в несколько тысяч градусов. Вы увидите солнечную
Описание экскурсии
Гид расскажет:
- об истории Института Солнца
- принципах работы зеркал и солнечной печи
- архитектуре комплекса и научных экспериментах
- природных особенностях горного региона
- лучших точках для эффектных фотографий
Экскурсия в Институт Солнца будет интересна и взрослым, и детям. Взрослые оценят научную составляющую, технологии и необычную архитектуру комплекса, а детям наверняка запомнятся гигантские зеркала, солнечная печь и возможность понаблюдать за удивительными эффектами солнечного света.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Институт — $5 за чел. и обед (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1023 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.
Отзывы и рейтинг
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Посетила экскурсию в Институт Солнца осталась под большим впечатлением!
Организация была на высшем уровне: за мной приехали на комфортном электрокаре. Особенно приятно, что экскурсию не отменили, несмотря на то, что я
Организация была на высшем уровне: за мной приехали на комфортном электрокаре. Особенно приятно, что экскурсию не отменили, несмотря на то, что я
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