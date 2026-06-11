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была единственным участником. Такое отношение к гостям заслуживает отдельной благодарности🙏 Сам Институт Солнца впечатляет своими масштабами, уникальностью и инженерной мыслью. Это место, где наука, технологии и архитектура соединяются в нечто действительно необычное. По территории экскурсию проводил научный сотрудник. Благодаря этому рассказ получился не только интересным, но и глубоким.

Отдельно хочу поблагодарить гида Альберта. Это исключительно интеллигентный, грамотный человек. Он отвечал на все мои вопросы подробно и доступно, при этом нигде не торопил и не навязывал дополнительные локации или услуги! Общение было очень комфортным и доброжелательным.

У меня было не так много свободного времени, и именно поэтому эта экскурсия оказалась для меня идеальной. С удовольствием рекомендую и ставлю 10 из 10. Всем кто интересуется наукой, историей и необычными местами Узбекистана! 😊