В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте

Научиться традиционной вышивке и сакральной росписи у местных мастеров

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С развитием технологий мастеров, которые сохраняют и передают знания о традиционных ремеслах, остаётся немного. Я предлагаю вам прикоснуться с узбекской культуре через знакомство с ними. Вы научитесь орнаментной вышивке сюзане, а затем познаете искусство росписи по миниатюре.

Под руководством мастеров с 30-летним стажем выполните свои первые изделия и познакомитесь с национальными традициями.
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
Ближайшие даты:
16
мар
23
мар
28
мар
2
апр
5
апр
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Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс по вышивке сюзане

Узбекское сюзане — это национальная орнаментная вышивка на ткани, которую вручную создают из нитей разного цвета. Её высоко ценят в мире за ювелирную тонкость шитья. Вместе с тем в узорах зашифрованы древние магические знания и поверья. На автомобиле мы отправимся в центр по вышивке, где я расскажу вам о таинствах и истории этого ремесла. А затем вас ждёт 1,5-часовой мастер-класс, где под руководством опытного мастера вы научитесь самостоятельно обращаться с нитью и полотном.
После мастер-класса мы сделаем перерыв на обед: я покажу место, где готовят очень вкусный плов:)

Мастер-класс по росписи миниатюры

Роспись миниатюры — еще одно из важнейших искусств Узбекистана. Все, что изображено на миниатюре, является символическим отражением внутреннего мира человека. Как стих требует толкования, так и в миниатюрах заложен скрытый смысл. После обеда мы отправимся в медресе Абулкасим Шейха — историческое здание 16 века, где расположились мастерские Художественной академии. Ремесленники, посвятившие росписи всю жизнь, с радостью поделятся своими знаниями с вами. И за 2 часа вы сделаете свою первую миниатюру.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость (до 4 человек)
  • Мастер-классы подойдут детям от 10 лет
  • Все расходные материалы после мастер-класса останутся с вами. Если вы не успеете завершить рисунок, сможете заняться этим в свободное время.

Дополнительные расходы

  • Стоимость мастер-класса по вышивке сюзане — 10$/чел.
  • Стоимость мастер-класса по росписи — 10$/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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