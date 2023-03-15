Узбекское сюзане — это национальная орнаментная вышивка на ткани, которую вручную создают из нитей разного цвета. Её высоко ценят в мире за ювелирную тонкость шитья. Вместе с тем в узорах зашифрованы древние магические знания и поверья. На автомобиле мы отправимся в центр по вышивке, где я расскажу вам о таинствах и истории этого ремесла. А затем вас ждёт 1,5-часовой мастер-класс, где под руководством опытного мастера вы научитесь самостоятельно обращаться с нитью и полотном.
После мастер-класса мы сделаем перерыв на обед: я покажу место, где готовят очень вкусный плов:)
Роспись миниатюры — еще одно из важнейших искусств Узбекистана. Все, что изображено на миниатюре, является символическим отражением внутреннего мира человека. Как стих требует толкования, так и в миниатюрах заложен скрытый смысл. После обеда мы отправимся в медресе Абулкасим Шейха — историческое здание 16 века, где расположились мастерские Художественной академии. Ремесленники, посвятившие росписи всю жизнь, с радостью поделятся своими знаниями с вами. И за 2 часа вы сделаете свою первую миниатюру.