С развитием технологий мастеров, которые сохраняют и передают знания о традиционных ремеслах, остаётся немного. Я предлагаю вам прикоснуться с узбекской культуре через знакомство с ними. Вы научитесь орнаментной вышивке сюзане, а затем познаете искусство росписи по миниатюре. Под руководством мастеров с 30-летним стажем выполните свои первые изделия и познакомитесь с национальными традициями.

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Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс по вышивке сюзане

Узбекское сюзане — это национальная орнаментная вышивка на ткани, которую вручную создают из нитей разного цвета. Её высоко ценят в мире за ювелирную тонкость шитья. Вместе с тем в узорах зашифрованы древние магические знания и поверья. На автомобиле мы отправимся в центр по вышивке, где я расскажу вам о таинствах и истории этого ремесла. А затем вас ждёт 1,5-часовой мастер-класс, где под руководством опытного мастера вы научитесь самостоятельно обращаться с нитью и полотном.

После мастер-класса мы сделаем перерыв на обед: я покажу место, где готовят очень вкусный плов:)

Мастер-класс по росписи миниатюры

Роспись миниатюры — еще одно из важнейших искусств Узбекистана. Все, что изображено на миниатюре, является символическим отражением внутреннего мира человека. Как стих требует толкования, так и в миниатюрах заложен скрытый смысл. После обеда мы отправимся в медресе Абулкасим Шейха — историческое здание 16 века, где расположились мастерские Художественной академии. Ремесленники, посвятившие росписи всю жизнь, с радостью поделятся своими знаниями с вами. И за 2 часа вы сделаете свою первую миниатюру.

Организационные детали

Трансфер на автомобиле входит в стоимость (до 4 человек)

Мастер-классы подойдут детям от 10 лет

Все расходные материалы после мастер-класса останутся с вами. Если вы не успеете завершить рисунок, сможете заняться этим в свободное время.

Дополнительные расходы