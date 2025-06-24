Ташкент, известный как «каменный город», очаровывает своими лабиринтами и богатой историей. Уникальная система арыков, построенная более тысячи лет назад, до сих пор снабжает город водой. Погружение в подземный мир метро, где каждая станция - это архитектурный шедевр, посвященный различным темам, станет незабываемым опытом. Подходит для всех возрастов, но важно учитывать сложные участки маршрута

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Описание экскурсии

Лабиринты «города воды» и уникальная система арыков

Название Ташкента переводится как «каменный город», но его судьба всегда зависела от воды. Уникальная система ирригационных каналов, построенная более тысячи лет назад, до сих пор снабжает город водой.

Подземный мир метро

Ташкент — первый город в Центральной Азии, где построили метро. Его станции — это не просто транспорт, а настоящие архитектурные шедевры. Каждая станция посвящена уникальной теме: истории, искусству или науке. Например, станция «Космонавтов» украшена символами космоса, а «Алишера Навои» отражает узбекскую культуру и литературу.

Организационные детали