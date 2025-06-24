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Лабиринты времени и света

Путешествие по Ташкенту, где история и современность создают уникальный лабиринт. Откройте для себя сокровища города и его традиции
Ташкент, известный как «каменный город», очаровывает своими лабиринтами и богатой историей. Уникальная система арыков, построенная более тысячи лет назад, до сих пор снабжает город водой.

Погружение в подземный мир метро, где каждая станция - это архитектурный шедевр, посвященный различным темам, станет незабываемым опытом. Подходит для всех возрастов, но важно учитывать сложные участки маршрута
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная система арыков
  • 🚇 Архитектурные шедевры метро
  • 🏛 Богатая история и культура
  • 🧭 Увлекательные маршруты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Лабиринты времени и света
Лабиринты времени и света
Лабиринты времени и света
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Система арыков
  • Станция метро «Космонавтов»
  • Станция метро «Алишера Навои»

Описание экскурсии

Лабиринты «города воды» и уникальная система арыков

Название Ташкента переводится как «каменный город», но его судьба всегда зависела от воды. Уникальная система ирригационных каналов, построенная более тысячи лет назад, до сих пор снабжает город водой.

Подземный мир метро

Ташкент — первый город в Центральной Азии, где построили метро. Его станции — это не просто транспорт, а настоящие архитектурные шедевры. Каждая станция посвящена уникальной теме: истории, искусству или науке. Например, станция «Космонавтов» украшена символами космоса, а «Алишера Навои» отражает узбекскую культуру и литературу.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для всех возрастных категорий, но следует учитывать, что на некоторых участках будет необходимо пройти пешком по достаточно сложным тротуарам или лестницам. Если у кого-то из участников есть проблемы с передвижением, рекомендуется заранее сообщить об этом организаторам

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
24 июн 2025
Гид понравился, экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую.
Гид понравился, экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую.Гид понравился, экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую.Гид понравился, экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую.
И
25 мая 2025
25 мая 2025 года. Эльдор провел нам экскурсию по Ташкенту. Было много интересной информации о истории Ташкента. Рекомендую данную экскурсию при посещении Ташкента.
25 мая 2025 года. Эльдор провел нам экскурсию по Ташкенту. Было много интересной информации о истории
Виталиц
18 мая 2025
Экскурсия по Ташкенту превзошла все ожидания! Гид оказался не просто знатоком истории, а настоящим рассказчиком с отличным чувством юмора. С ним даже самые древние мавзолеи "оживают" и начинают рассказывать анекдоты
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из прошлого.

Маршрут был продуман до мелочей — и плов попробовали, и метро проехали, и дворики посмотрели, где, кажется, ещё советский дух самовар греет. Было ощущение, что гуляешь не с гидом, а с добрым другом, который просто обожает свой город и хочет показать тебе всё самое интересное (и вкусное!).

с
2 мая 2025
Отличная экскурсия. Много интересного, красивые места. Несмотря на довольно жаркую погоду и сложный переезд накануне, не устали, благодаря правильно подобранному маршруту, увлекательной информации и общению с доброжелательным гидом. Спасибо, Элдорбек!
А
21 апр 2025
Своё знакомство с Ташкентом мы начали с экскурсии вместе с Эльдором. Понравились подача информации, совмещение пешей прогулки и доставки к новым местам на автомобиле экскурсовода, индивидуальный подход - всё в нашем темпе, с незначительными отклонениями по нашему желанию. Было ощущение, что нас встретил наш добрый знакомый. Мы бы рекомендовали данного гида своим друзьям.
Эльдор
Эльдор
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова! Было приятно познакомиться и провести с вами этот день. Я рад, что экскурсия оставила хорошие впечатления и прошла в комфортном для вас ритме. Надеюсь, ещё увидимся — в Ташкенте или на других маршрутах Узбекистана!
С
7 апр 2025
Были с сыном на экскурсии "Лабиринты времени", все очень понравилось. Эльдор забрал нас из гостиницы, прокатил по всему городу, показал интересные места. Подача материала была легкая и понятная. Экскурсовод угостил
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нас халвой и яблоками. Время в компании Эльдора прошло незаметно и очень интересно, и главное познавательно. Всем рекомендуем! И огромное СПАСИБО Эльдору, за то, что выручил нас + 1000% к карме.

Были с сыном на экскурсии "Лабиринты времени", все очень понравилось. Эльдор забрал нас из гостиницы, прокатил
О
4 апр 2025
Завершением нашего 3-х дневного пребывания в Ташкенте была приятная прогулка по городу в компании с Эльдором. Точно по договоренности он забрал нас из отеля в 11:30 и до самого вечера
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показывал свой город. Ходили пешком, спускались в метро, заходили в музеи, между отдаленными локациями перемещались на машине. И все это под интересную беседу с компанейским человеком, который и на вопросы ответит и историческую справку даст и занимательные истории расскажет☺️ В общем, день пролетел незаметно. И к вечеру мы не только лучше узнали Ташкент, но и возвращались в отель с покупками с рынка Чорсу и впечатлениями от процесса приготовления (а также поедания 😄) ташкентского свадебного плова в Besh Qozon😄
Если хотите весело и непринужденно прогуляться по Ташкенту, смело обращайтесь к Эльдору.

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