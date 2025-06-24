Ташкент, известный как «каменный город», очаровывает своими лабиринтами и богатой историей. Уникальная система арыков, построенная более тысячи лет назад, до сих пор снабжает город водой.
Погружение в подземный мир метро, где каждая станция - это архитектурный шедевр, посвященный различным темам, станет незабываемым опытом. Подходит для всех возрастов, но важно учитывать сложные участки маршрута
Погружение в подземный мир метро, где каждая станция - это архитектурный шедевр, посвященный различным темам, станет незабываемым опытом. Подходит для всех возрастов, но важно учитывать сложные участки маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальная система арыков
- 🚇 Архитектурные шедевры метро
- 🏛 Богатая история и культура
- 🧭 Увлекательные маршруты
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Система арыков
- Станция метро «Космонавтов»
- Станция метро «Алишера Навои»
Описание экскурсии
Лабиринты «города воды» и уникальная система арыков
Название Ташкента переводится как «каменный город», но его судьба всегда зависела от воды. Уникальная система ирригационных каналов, построенная более тысячи лет назад, до сих пор снабжает город водой.
Подземный мир метро
Ташкент — первый город в Центральной Азии, где построили метро. Его станции — это не просто транспорт, а настоящие архитектурные шедевры. Каждая станция посвящена уникальной теме: истории, искусству или науке. Например, станция «Космонавтов» украшена символами космоса, а «Алишера Навои» отражает узбекскую культуру и литературу.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для всех возрастных категорий, но следует учитывать, что на некоторых участках будет необходимо пройти пешком по достаточно сложным тротуарам или лестницам. Если у кого-то из участников есть проблемы с передвижением, рекомендуется заранее сообщить об этом организаторам
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 256 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Деркач
24 июн 2025
Гид понравился, экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендую.
И
Игорь
25 мая 2025
25 мая 2025 года. Эльдор провел нам экскурсию по Ташкенту. Было много интересной информации о истории Ташкента. Рекомендую данную экскурсию при посещении Ташкента.
Виталиц
18 мая 2025
Экскурсия по Ташкенту превзошла все ожидания! Гид оказался не просто знатоком истории, а настоящим рассказчиком с отличным чувством юмора. С ним даже самые древние мавзолеи "оживают" и начинают рассказывать анекдоты
с
светлана
2 мая 2025
Отличная экскурсия. Много интересного, красивые места. Несмотря на довольно жаркую погоду и сложный переезд накануне, не устали, благодаря правильно подобранному маршруту, увлекательной информации и общению с доброжелательным гидом. Спасибо, Элдорбек!
А
Анна
21 апр 2025
Своё знакомство с Ташкентом мы начали с экскурсии вместе с Эльдором. Понравились подача информации, совмещение пешей прогулки и доставки к новым местам на автомобиле экскурсовода, индивидуальный подход - всё в нашем темпе, с незначительными отклонениями по нашему желанию. Было ощущение, что нас встретил наш добрый знакомый. Мы бы рекомендовали данного гида своим друзьям.
Эльдор
Ответ организатора:
Большое спасибо за тёплые слова! Было приятно познакомиться и провести с вами этот день. Я рад, что экскурсия оставила хорошие впечатления и прошла в комфортном для вас ритме. Надеюсь, ещё увидимся — в Ташкенте или на других маршрутах Узбекистана!
С
Светлана
7 апр 2025
Были с сыном на экскурсии "Лабиринты времени", все очень понравилось. Эльдор забрал нас из гостиницы, прокатил по всему городу, показал интересные места. Подача материала была легкая и понятная. Экскурсовод угостил
О
Ольга
4 апр 2025
Завершением нашего 3-х дневного пребывания в Ташкенте была приятная прогулка по городу в компании с Эльдором. Точно по договоренности он забрал нас из отеля в 11:30 и до самого вечера
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 10:30
3 июл в 09:00
от $135 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$67
$70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$165 за всё до 4 чел.