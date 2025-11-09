Отдых в горах Амирсоя — это незабываемое приключение, где вас ждут потрясающие пейзажи, чистый воздух и разнообразные активные развлечения.
Прокатитесь на канатной дороге на высоту 2290 м, насладитесь адреналином на квадроциклах и откройте для себя бирюзовое озеро Чарвак. Этот курорт — идеальное место для уединения и погружения в красоту природы!
Описание экскурсии
Отдых в Горах: Уникальные Пейзажи и Активный Отдых Отдых в горах оставляет незабываемые впечатления благодаря красивым природным пейзажам, чистому воздуху и разнообразным видам активного отдыха. Современный всесезонный горный курорт Амирсой предлагает уникальную возможность насладиться тишиной и уединением, вдали от городской суеты. Здесь вы можете прокатиться на канатной дороге на высоту 2290 м, откуда открывается потрясающий вид на окрестности, а также вдохнуть чистейший воздух. Для любителей активного отдыха доступны квадроциклы, скалодром и веревочный городок, которые подарят вам незабываемые эмоции и адреналин. Кроме того, курорт располагает уютными ресторанами, где можно отведать национальные блюда, а также кресельным подъемником на Большой Чимган, который обеспечит легкий доступ к живописным местам. Не упустите возможность посетить бирюзовое озеро Чарвак, где в летний период можно искупаться и насладиться природой. Вокруг вас будут раскидываться многовековые чинары и древние наскальные рисунки, создавая атмосферу исторического и культурного наследия. Отдых в горах — это не только приключения, но и возможность восстановить силы и насладиться красотой природы! Важная информация:
Вас заберут из отеля и привезут обратно • Одежда должна быть по сезону • Головной убор.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Современный курорт Амирсой
- Большой Чимган
- Поселок Бричмулла
- Водохранилище Чарвак
- Многовековые чинары (платаны)
- Петроглифы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу
- Питание
- Личные расходы
- Экосбор
- Машина (джип) до водопада
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Вас заберут из отеля и привезут обратно
- Одежда должна быть по сезону
- Головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 ноя 2025
Красивые виды, удобная машина, классный гид
С
Сергей
3 ноя 2025
Маршрут интересный, виды великолепные.
1) В солнечный день берите с собой крем от загара, в горах он очень нужен;
2) Если боитесь высоты - не лезьте на канатку в Чимгане!
3) Очень приятный, образованный и деликатный гид-водитель Анвар;
4) Отличный просторный электромобиль Honqi E-QM5;
5) Практически по всему маршруту хорошая связь 4G и принимат к оплате пластиковые карты.
Рекомендую!
A
Asiya
14 сен 2025
Добрый день, провели один из чудесных дней с гидом Марат.
Анастасия быстро и оперативно подобрала тур. Марат наш гид, забрал нашу группу с отеля, авто комфортабельное электро, никого не укачала. Рассказал и провел по красивейшим местам Узбекистана, даже сверх нормы. Это был один из лучших моих экскурсий! Мира и процветания Узбекистану💕💫💮
Входит в следующие категории Ташкента
