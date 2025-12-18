Мы отправимся к природному чуду, спрятанному в горах.
Вас ждут фантастические каменные формы, виды Нуратинского хребта и знакомство с деревенской жизнью Узбекистана.
По пути вы попробуете знаменитую джизакскую самсу, услышите легенду о «Воротах Тамерлана» и насладитесь умиротворённой атмосферой среди гор.
Описание экскурсии
Ранний выезд из Ташкента
Путешествие начинается от вашего отеля. Дорога длинная, поэтому выезжаем рано утром.
Завтрак по дороге — знаменитая джизакская самса
Примерно через два часа пути делаем остановку, чтобы попробовать сочную самсу, приготовленную в тандыре — символ узбекской кухни.
Проезд через «Ворота Тамерлана»
Наш путь пройдёт через живописный горный проход, овеянный преданиями о великом полководце. Гид расскажет красивую легенду, связанную с этим местом.
Сад камней Койташ
Через 3,5 часа после выезда мы окажемся в предгорьях Нуратинского хребта. Отсюда начнётся прогулка по Каменному саду. Вы можете выбрать маршрут по своему желанию — лёгкая прогулка по живописным тропам или подъём на водораздел, откуда открывается вид на бескрайнее Айдаркульское озеро.
По пути вы:
- насладитесь неповторимыми горными пейзажами
- узнаете, как живут в горных посёлках, познакомитесь с местными традициями и обычаями
- послушаете рассказы гида о культуре Узбекистана
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Lada Largus, Chevrolet Cobalt или аналогичном, при большой группе — на минивэне
- Дорога в одну сторону занимает 3,5 часа, остальное время проведём на локации
- Отдельно по желанию оплачивается питание
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2825 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.
