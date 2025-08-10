Мои заказы

Цветы и сады – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» в Ташкенте на русском языке, цены от $116. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
На машине
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения»
Завтра в 10:00
9 ноя в 10:00
от $130 за человека
На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На семейную винодельню с экзотическими садами
Погрузитесь в атмосферу винодельни «Шато Пино» в Кибрае. Откройте секреты виноделия и насладитесь прогулкой по живописным садам
«В экзотическом саду вы увидите Русскую поляну, Лунные ворота, пруд с водопадом, Итальянский амфитеатр, Китайский чайный домик, Новозеландский грот и другие удивительные уголки»
9 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
$116 за всё до 3 чел.
Каменный сад Койташ - волшебство природы в горах Узбекистана
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 24 чел.
Каменный сад Койташ - волшебство природы в горах Узбекистана
Открыть загадочный мир камней, созданных ветром, солнцем и временем - из Ташкента
«Отсюда начнётся прогулка по Каменному саду»
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
от $300 за всё до 24 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    10 августа 2025
    На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
    От этой экскурсии у нас очень приятные впечатления и воспоминания. Было очень интересно с гидом- организатором Игорем и гидом Рауфом,
    читать дальше

    который провел профессиональную экскурсию и дегустацию. Игорь помог сделать замечательные фото и поделился своими фотографиями этого прекрасного и красивого места. Меня восхищают люди, которые с энтузиазмом относятся к своему делу. Желаю Игорю и Рауфу успехов. Рекомендую эту экскурсию гостям Узбекистана.

  • А
    Анастасия
    16 июля 2025
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!
    До экскурсии и на протяжении неё с нами на связи был
    читать дальше

    организатор: спасибо за заботу и комфортную поездку туда-обратно.
    Экскурсовод винодельни показал и рассказал увлекательно, места для скуки не было! Дегустация 10/10 ✨
    Спокойное и красивое место с красивым садом и вкусным вином! 🍷

    Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!
  • О
    Ольга
    10 июня 2025
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Прекрасная экскурсия на винодельню. Тихое спокойное прохладное место в красивом саду лучшее, что могло быть после жаркого Ташкента. Прогуляться по
    читать дальше

    саду и послушать историю винодельни, узнать о разных сортах винограда, увидеть процесс производства вина и завершить всё дегустацией вкусного вина, идиально. Спасибо Зарине, что предложила нам эту экскурсию, мы остались очень довольны!

    Прекрасная экскурсия на винодельню. Тихое спокойное прохладное место в красивом саду лучшее, что могло быть послеПрекрасная экскурсия на винодельню. Тихое спокойное прохладное место в красивом саду лучшее, что могло быть послеПрекрасная экскурсия на винодельню. Тихое спокойное прохладное место в красивом саду лучшее, что могло быть после
  • Н
    Наталья
    5 июня 2025
    На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
    Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки, бочки, бутылки, дегустация. Пино
    читать дальше

    нуар, рислинг, каберне совиньон и море других сортов. Такое вы увидите на любой винодельне. Здесь удивительно другое - как замечательно поработал на территории ландшафтный дизайнер. Есть и японский садик с камнями, и китайский домик для чайной церемонии, византийские развалины, индийский слон, пруд с лягушками и цветущими лотосами, грот со сталлактитами и сталагмитами и много чего ещё. На территории устраивают экскурсии, фотосессии, разные торжества. Есть ресторан и гостиница. В сезон сбора винограда можно устроиться волонтёром и помочь собрать урожай))
    Производимое на винодельне вино вам может понравиться либо не очень, тут дело вкуса. Но само место вам понравится однозначно! Настоятельно рекомендую данную экскурсию, даже если вы винный дегустатор со стажем!

    Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейкиОказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки
  • А
    Александра
    5 мая 2025
    На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейс был задержан на 2
    читать дальше

    часа. Гид Гуля пришла нам на помощь и забрала нас сразу из аэропорта, чтобы мы не пропустили начало экскурсии в винодельни. Спасибо ей большое за это! По дороге на винодельню Гуля много рассказывала про город, что стоит посетить и где можно вкусно покушать! Впоследствии пользовались этими знаниями очень активно! На экскурсии Гуля нас везде сопровождала и еще и выступала в качестве фттографа, это было очень приятно!!! Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям и вернемся в Узбекистан еще ни раз! Ташкент запал в душу!

    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейс
  • Е
    Евгений
    5 мая 2025
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Спасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно место отдыха и интересных впечатлений, причем не только для взрослых, но и для детей.
    Спасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно местоСпасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно местоСпасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно местоСпасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно местоСпасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно местоСпасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно местоСпасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно место
  • О
    Олег
    2 мая 2025
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Отличная организация поездки, красивое место, неплохое вино. Очень приятно видеть места, в которые люди вкладывают душу, тем более в такой непростой бизнес, как виноделие. Удачи и процветания виноделам и организаторам экскурсии!
  • Н
    Никита
    13 апреля 2025
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Очень интересное и неожиданное для Ташкента место
    Очень интересное и неожиданное для Ташкента место
  • А
    Анна
    25 марта 2025
    На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
    Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой! Экзотический сад созданный на территории винодельни изумителен. Рекомендую данную экскурсию.
    Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!
  • Е
    Екатерина
    30 декабря 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Все понравилось, вкусное вино, спасибо
  • В
    Виктор
    25 ноября 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Прекрасная атмосферная экскурсия. Все получили удовольствие, даже подросток 15 лет. Дегустация вкусных вин с видом на горы.
  • О
    Ольга
    11 ноября 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
    тур на винодельню) 🙃
    Да, да, в Ташкенте
    читать дальше

    есть семейная винодельня в 21 гектар.
    Погуляли по территории сада, побывали на производстве, отведали вкусные и очень не обычные сорта винограда.
    Всё это происходило в компании очаровательной сотрудницы винодельни Кристины. Далее. .
    Попробовали 6 сортов вин, 2 варианта местного "крепыша")), в качестве закуски была представлена сырная тарелка.
    Думаю, летом отдохнуть здесь - особенно прекрасный вариант.
    На территории есть и отель, и ресторан.

    Так же хотелось выразить благодарность и организатору этой экскурсии Зарине и её команде.
    Машину подали куда попросила, с комфортом привезли/увезли.
    Абсолютно никаких претензий.

    Оперативное реагирование и очень доброжелательный диалог в процессе бронирования😊чувствовалась забота и участие)
    Очень рекомендую воспользоваться предложениями этой команды)
    На винодельне я не остановилась и забронировала и другую экскурсию с ними)

    В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
  • Н
    Наталья
    9 ноября 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Хорошая экскурсия по винодельне. Попробовали необычный и вкусный виноград, продегустировали вино.
    Очень много времени уделяется ландшафтному парку винодельни, что на мой взгляд не очень уместно. Но это уже момент представителей самой винодельни.

    Водитель был потрясающий! К сожалению, не запомнили его имя. Рекомендую!
  • Г
    Григорий
    28 октября 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Отличная организация тура начиная с информирования по поездке, прибытием гида, знанием своего дела до мельчайших подробностей.
  • Е
    Елена
    2 октября 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Прекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо за организацию Зарине, Кристине и Равшану!
    Прекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо заПрекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо за
  • Л
    Лев
    17 сентября 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Очень понравилось, это было больше чем просто экскурсия на винодельню, приятно удивлены, обязательно заедем ещё, если будем в Узбекистане. Водителю отдельное спасибо.
  • А
    Антон
    21 августа 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Заказывали две экскурсии, одна экскурсия по Ташкенту и вторая на винодельню. Понравились обе. Большое спасибо гидам Бахрому и Билалу.
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где сделать фото. Пробовали сорта
    читать дальше

    винограда, смотрели как делают вино, упаковывают. На дегустатции попрововали вина и более крепкие напитки. Была вкусная закуска из сыра, фруктов и орехов. Водитель наш был очень доброжелательный, никуда не торопил, любезно помог нам и купил в дорогу воду. Советую!

    Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, гдеВодитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
  • Г
    Георгий
    25 июля 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Очень интересная экскурсия, совмещает в себе прогулку по интересным местам внутри винодельни, дегустацией не только вина, но и фруктов на территории винодельни. Сама дегустация получилась отличная, даже привычные сорта вина звучат абсолютно по-другому. Обязательно стоит попробовать грашу.
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Энотур из Ташкента на загородную винодельню
  2. На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента
  3. Каменный сад Койташ - волшебство природы в горах Узбекистана
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Медресе Кукельдаш
  4. Старый город
  5. Мечеть Минор
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Большой театр оперы и балета
  9. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в ноябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Цветы и сады», 31 ⭐ отзыв, цены от $116. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь