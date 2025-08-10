Индивидуальная
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения»
от $130 за человека
На семейную винодельню с экзотическими садами
Погрузитесь в атмосферу винодельни «Шато Пино» в Кибрае. Откройте секреты виноделия и насладитесь прогулкой по живописным садам
«В экзотическом саду вы увидите Русскую поляну, Лунные ворота, пруд с водопадом, Итальянский амфитеатр, Китайский чайный домик, Новозеландский грот и другие удивительные уголки»
$116 за всё до 3 чел.
Каменный сад Койташ - волшебство природы в горах Узбекистана
Открыть загадочный мир камней, созданных ветром, солнцем и временем - из Ташкента
«Отсюда начнётся прогулка по Каменному саду»
от $300 за всё до 24 чел.
Последние отзывы на экскурсии
От этой экскурсии у нас очень приятные впечатления и воспоминания. Было очень интересно с гидом- организатором Игорем и гидом Рауфом,
Хочу выразить огромную благодарность за такую интересную и вкусную экскурсию!
До экскурсии и на протяжении неё с нами на связи был
Прекрасная экскурсия на винодельню. Тихое спокойное прохладное место в красивом саду лучшее, что могло быть после жаркого Ташкента. Прогуляться по
Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки, бочки, бутылки, дегустация. Пино
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейс был задержан на 2
- ЕЕвгений5 мая 2025Спасибо Зарине за организацию экскурсии. По хорошему удивило место и как семейная винодельня и одновременно место отдыха и интересных впечатлений, причем не только для взрослых, но и для детей.
- ООлег2 мая 2025Отличная организация поездки, красивое место, неплохое вино. Очень приятно видеть места, в которые люди вкладывают душу, тем более в такой непростой бизнес, как виноделие. Удачи и процветания виноделам и организаторам экскурсии!
- ННикита13 апреля 2025Очень интересное и неожиданное для Ташкента место
- ААнна25 марта 2025Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой! Экзотический сад созданный на территории винодельни изумителен. Рекомендую данную экскурсию.
- ЕЕкатерина30 декабря 2024Все понравилось, вкусное вино, спасибо
- ВВиктор25 ноября 2024Прекрасная атмосферная экскурсия. Все получили удовольствие, даже подросток 15 лет. Дегустация вкусных вин с видом на горы.
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
тур на винодельню) 🙃
Да, да, в Ташкенте
- ННаталья9 ноября 2024Хорошая экскурсия по винодельне. Попробовали необычный и вкусный виноград, продегустировали вино.
Очень много времени уделяется ландшафтному парку винодельни, что на мой взгляд не очень уместно. Но это уже момент представителей самой винодельни.
Водитель был потрясающий! К сожалению, не запомнили его имя. Рекомендую!
- ГГригорий28 октября 2024Отличная организация тура начиная с информирования по поездке, прибытием гида, знанием своего дела до мельчайших подробностей.
- ЕЕлена2 октября 2024Прекрасное, умиротворяющее место, недалеко от Ташкента. Виноградники, сады и любое вино на ваш вкус! Спасибо за организацию Зарине, Кристине и Равшану!
- ЛЛев17 сентября 2024Очень понравилось, это было больше чем просто экскурсия на винодельню, приятно удивлены, обязательно заедем ещё, если будем в Узбекистане. Водителю отдельное спасибо.
- ААнтон21 августа 2024Заказывали две экскурсии, одна экскурсия по Ташкенту и вторая на винодельню. Понравились обе. Большое спасибо гидам Бахрому и Билалу.
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где сделать фото. Пробовали сорта
- ГГеоргий25 июля 2024Очень интересная экскурсия, совмещает в себе прогулку по интересным местам внутри винодельни, дегустацией не только вина, но и фруктов на территории винодельни. Сама дегустация получилась отличная, даже привычные сорта вина звучат абсолютно по-другому. Обязательно стоит попробовать грашу.
- ККарина10 мая 2024Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!
