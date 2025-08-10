читать дальше

нуар, рислинг, каберне совиньон и море других сортов. Такое вы увидите на любой винодельне. Здесь удивительно другое - как замечательно поработал на территории ландшафтный дизайнер. Есть и японский садик с камнями, и китайский домик для чайной церемонии, византийские развалины, индийский слон, пруд с лягушками и цветущими лотосами, грот со сталлактитами и сталагмитами и много чего ещё. На территории устраивают экскурсии, фотосессии, разные торжества. Есть ресторан и гостиница. В сезон сбора винограда можно устроиться волонтёром и помочь собрать урожай))

Производимое на винодельне вино вам может понравиться либо не очень, тут дело вкуса. Но само место вам понравится однозначно! Настоятельно рекомендую данную экскурсию, даже если вы винный дегустатор со стажем!