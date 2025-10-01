Мои заказы

Едем в горы: «Крыша Азии» - Великий Тянь Шань

Из шумного Ташкента вы отправитесь в мир прохлады, величественных горных ландшафтов и снежных вершин. Погуляете по живописным склонам с редкими реликтовыми растениями.

Прокатитесь над ущельем по канатной дороге, впечатлитесь гигантским Чарвакским водохранилищем и водопадами.

Увидите колоритный посёлок Бричмулла, стоянку первобытных людей и место остановки войска Александра Македонского.
1 отзыв
Описание экскурсии

Посетить местную Швейцарию Горные курорты Амирсой и Чимган. Вы ощутите приятную прохладу, насладитесь кристальной чистотой воздуха и величественными горными пейзажами. По желанию прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками. Живописная дорога, которая поднимается на курорт Чарвак, пройдёт через небольшое киргизское селение. На местном базарчике вы сможете купить национальные сладости, кумыс и курт — популярный кисломолочный продукт. Насладиться захватывающими дух пейзажами Чарвакское водохранилище. Мы остановимся на высоком холме и полюбуемся видами знаменитого бирюзового озера в окружении Тянь-Шаньских гор. Если захотите, сможете отдохнуть и искупаться на чистом пляже. Поселок Ходжикент. Вы увидите 850-летние чинары, небольшой горный водопад и древние петроглифы на скалах. Отдохнёте в тени деревьев и послушаете нескучные истории о здешних местах. Важная информация:
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Для покупок на сельском рынке желательно иметь с собой наличные.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горные курорты Амирсой и Чимган
  • Курорт Чарвак
  • Чарвакское водохранилище
  • Тянь-Шаньские горы
  • Поселок Ходжикент
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от/до вашего места пребывания в Ташкенте
Что не входит в цену
  • Канатная дорога Амирсой туда-обратно (до отметки 2290 м) - $17 с человека
  • Канатная дорога Чимган туда-обратно (высота 1850 м) - $3 с человека
  • Вход на пляж - $1 с человека
  • Обед в кафе по маршруту
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель, либо по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Для покупок на сельском рынке желательно иметь с собой наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
1 окт 2025
Очень хороший тур, вежливый и приятный гид Ровшан, забрал прямо из отеля, что очень удобно, все рассказал и показал, очень уважительное отношение к гостям. Рекомендую всем воспользоваться этим туром. Куратор по имени Марат всегда был на связи.

Входит в следующие категории Ташкента

