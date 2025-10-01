Из шумного Ташкента вы отправитесь в мир прохлады, величественных горных ландшафтов и снежных вершин. Погуляете по живописным склонам с редкими реликтовыми растениями.
Прокатитесь над ущельем по канатной дороге, впечатлитесь гигантским Чарвакским водохранилищем и водопадами.
Увидите колоритный посёлок Бричмулла, стоянку первобытных людей и место остановки войска Александра Македонского.
Описание экскурсииПосетить местную Швейцарию Горные курорты Амирсой и Чимган. Вы ощутите приятную прохладу, насладитесь кристальной чистотой воздуха и величественными горными пейзажами. По желанию прокатитесь по канатной дороге: старинной кресельной или современной, с закрытыми кабинками. Живописная дорога, которая поднимается на курорт Чарвак, пройдёт через небольшое киргизское селение. На местном базарчике вы сможете купить национальные сладости, кумыс и курт — популярный кисломолочный продукт. Насладиться захватывающими дух пейзажами Чарвакское водохранилище. Мы остановимся на высоком холме и полюбуемся видами знаменитого бирюзового озера в окружении Тянь-Шаньских гор. Если захотите, сможете отдохнуть и искупаться на чистом пляже. Поселок Ходжикент. Вы увидите 850-летние чинары, небольшой горный водопад и древние петроглифы на скалах. Отдохнёте в тени деревьев и послушаете нескучные истории о здешних местах. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Для покупок на сельском рынке желательно иметь с собой наличные.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные курорты Амирсой и Чимган
- Курорт Чарвак
- Чарвакское водохранилище
- Тянь-Шаньские горы
- Поселок Ходжикент
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от/до вашего места пребывания в Ташкенте
Что не входит в цену
- Канатная дорога Амирсой туда-обратно (до отметки 2290 м) - $17 с человека
- Канатная дорога Чимган туда-обратно (высота 1850 м) - $3 с человека
- Вход на пляж - $1 с человека
- Обед в кафе по маршруту
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель, либо по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 окт 2025
Очень хороший тур, вежливый и приятный гид Ровшан, забрал прямо из отеля, что очень удобно, все рассказал и показал, очень уважительное отношение к гостям. Рекомендую всем воспользоваться этим туром. Куратор по имени Марат всегда был на связи.
Входит в следующие категории Ташкента
