Один из самых живописных горных маршрутов в предгорье западного Тянь-Шаня! Увлекательнейшие путешествие в горную сказку Узбекистана не оставит никого равнодушным, а захватывающие виды будут интересны как взрослым, так и детям. Вкуснейший обед в культовом ресторанчике в горах, эрудированный гид, любящий свой край.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Поездка начинается в 09:00. Первая наша остановка — канатная дорога на горнолыжном курорте «Амирсай» на высоте 2290 метров. Затем обедаем в кафе «Файз» с кулинарными изысками этого региона. Проехав через посёлок Чимган, наслаждаемся видом на гору Чимган высотой 3309 метров. Прогулка на пляже «Робинзон» с видом на «Золотую Бричмуллу» и ущелье Чаткал в посёлке Юсуф-Хона. Затем посещаем смотровую площадку для парапланеристов и отправляемся на плотину Чарвакского водохранилища!
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канатная дорога (горнолыжный курорт Амирсай)
- Кафе Файз
- Посëлок Чимган
- Гора Чимган
- Пляж Робинзон
- Золотая Бричмулла
- Ущелье Чаткал (посёлок Юсуф-Хона)
- Смотровая площадка парапланеристов
- Смотровая площадка на плотину Чарвакского водохранилища
- Вековые Чинары
- Водопад Скупая Мужская Слеза
- Петроглифы (посёлок Ходжикент)
Что включено
- Транспортные расходы
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу
- Стоянка
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
