Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Один из самых живописных горных маршрутов в предгорье западного Тянь-Шаня! Увлекательнейшие путешествие в горную сказку Узбекистана не оставит никого равнодушным, а захватывающие виды будут интересны как взрослым, так и детям. Вкуснейший обед в культовом ресторанчике в горах, эрудированный гид, любящий свой край.

Вячеслав Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 09:00. $160 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Поездка начинается в 09:00. Первая наша остановка — канатная дорога на горнолыжном курорте «Амирсай» на высоте 2290 метров. Затем обедаем в кафе «Файз» с кулинарными изысками этого региона. Проехав через посёлок Чимган, наслаждаемся видом на гору Чимган высотой 3309 метров. Прогулка на пляже «Робинзон» с видом на «Золотую Бричмуллу» и ущелье Чаткал в посёлке Юсуф-Хона. Затем посещаем смотровую площадку для парапланеристов и отправляемся на плотину Чарвакского водохранилища!

Ежедневно в 09:00. Выбрать дату