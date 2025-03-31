Вы отправитесь из Ташкента в волшебную Бухару — город с древней истории и фантастической архитектурой. Погуляете по старинным улицам, любуясь минаретами и медресе. Услышите рассказы о прошлом, традициях и кухне региона.
Увидите главные достопримечательности и почувствуете атмосферу этого города — города восточной сказки.
Описание экскурсии
Наша цель не только рассказать вам историю Бухары, но и помочь почувствовать её сердце. Для этого погрузимся в город — его площади и извилистые улицы, легенды и удивительные события. Вы узнаете об исламе и зороастризме, народных ремёслах и жизни эмиров. Изучите старинный ансамбль, состоящий из минарета 11 века, крупнейшей мечети и медресе. И попробуете местную кухню — обычно мы рекомендуем бухарский плов.
Вы увидите:
- Площадь Ляби-хауз
- Мавзолей Саманидов
- Мавзолей Чашма-Айюб
- Мечеть Боло-хауз
- Крепость Арк
- Архитектурный ансамбль Пои-Калян
- Мечеть Магоки-Аттари
Организационные детали
- Билеты на поезд («Шарк» или «Насаф») входят в стоимость экскурсии. Отдельно оплачиваются: еда и напитки (по желанию) — около €10 за чел., входные билеты в музеи — около €15 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Как проходит поездка:
- Нам потребуются ваши паспортные данные. Они нужны для покупки билетов
- По запросу можем организовать авиаперелёт — подробности уточняйте в переписке
- Мы заранее пришлём вам билеты на поезд туда и обратно, а встретимся уже в Бухаре. Дорога обратно также пройдёт без гида
- Выезд из Ташкента согласно билетам. Ориентировочное время с 08:30. Прибытие в Бухару около 14:35. Прибытие в Ташкент — от 23:45 до 05:10 утра.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-хауз в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3424 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Азамат, отлично все организовал за очень короткое время, купил билеты на поезд, к экскурсии в Бухаре, добавили экскурсию в Самарканд. За 1 день мы посмотрели все основные достопримечательности. Все прошло отлично. Рекомендую.
