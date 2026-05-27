Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте новый Ташкент, где площадь Амира Тимура и площадь Независимости расскажут о богатой истории Узбекистана.



Прогуляйтесь по аллее «Голубые купола», насладитесь искусством в Большом театре и откройте для себя этнографический парк «Навруз». Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления и яркие моменты в сердце столицы!

ANASTASIYA Ваш гид в Ташкенте Групповая экскурсия $30 за человека 🇷🇺 русский 4 часа 1-6 человек Пешком

Описание экскурсии Ташкент: Сердце Современности и Истории Посетите самые известные места нового города Ташкент, включая площадь Амира Тимура и площадь Независимости — два знаковых места, отражающие ключевые моменты истории Узбекистана. Вы сможете прогуляться по аллее «Голубые купола», посетить магазин ЦУМ и насладиться искусством в Большом театре им. Алишера Навои. Не упустите возможность увидеть дворец Великого князя Романова, площадь Мустакиллик и монумент Мужества, который символизирует стойкость народа. Также вас ждёт этнографический парк «Навруз», где вы сможете познакомиться с традициями и культурой Узбекистана, а колесо обозрения «Звезда Востока» подарит вам захватывающие виды на город. Прогулка по каналу Анхор и посещение мечети Минор завершат ваше путешествие по современному Ташкенту, оставив незабываемые впечатления о культурном наследии и динамичном развитии столицы.

