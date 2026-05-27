Исследуйте новый Ташкент, где площадь Амира Тимура и площадь Независимости расскажут о богатой истории Узбекистана.
Прогуляйтесь по аллее «Голубые купола», насладитесь искусством в Большом театре и откройте для себя этнографический парк «Навруз». Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления и яркие моменты в сердце столицы!
Описание экскурсииТашкент: Сердце Современности и Истории Посетите самые известные места нового города Ташкент, включая площадь Амира Тимура и площадь Независимости — два знаковых места, отражающие ключевые моменты истории Узбекистана. Вы сможете прогуляться по аллее «Голубые купола», посетить магазин ЦУМ и насладиться искусством в Большом театре им. Алишера Навои. Не упустите возможность увидеть дворец Великого князя Романова, площадь Мустакиллик и монумент Мужества, который символизирует стойкость народа. Также вас ждёт этнографический парк «Навруз», где вы сможете познакомиться с традициями и культурой Узбекистана, а колесо обозрения «Звезда Востока» подарит вам захватывающие виды на город. Прогулка по каналу Анхор и посещение мечети Минор завершат ваше путешествие по современному Ташкенту, оставив незабываемые впечатления о культурном наследии и динамичном развитии столицы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аллея «Голубые купола»
- Магазин ЦУМ
- Большой театр им. Алишера Навои
- Сквер Амира Тимура
- Дворец Великого князя Романова
- Площадь Мустакиллик
- Монумент Мужества
- Этнографический парк «Навруз»
- Колесо обозрения «Звезда Востока»
- Канал Анхор
- Мечеть Минор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Космонавтов
Завершение: Мечеть Минор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
