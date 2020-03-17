11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Центр притяжения

Я познакомлю вас с душой и сердцем города — сквером Амира Тимура, с которого началось строительство нового Ташкента. Днем здесь у фонтанов отдыхает молодежь, наслаждаясь ароматами китайской сирени и магнолий, а по вечерам нередко проходят уличные концерты. Я расскажу историю возникновения сквера и его значении, а после мы отправимся к главной площади столицы и мемориальному комплексу «Мужество», воздвигнутому в память о землетрясении 1966 года. В ходе прогулки вы насладитесь великолепными зданиями конца XIX века: старинными гимназиями, отелем «Узбекистан», напоминающим архитектурой раскрытую книгу. Увидите Ташкентские куранты и памятник национальному герою, о личности которого я подробно расскажу во время экскурсии.

Мемориал памяти

Следующей остановкой станет комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси». Мы поговорим о мрачных страницах истории Узбекистана — сталинских репрессиях и арестах и увидим берег канала Бозсу — последнее, что перед смертью видели тысячи людей. Вы сможете совершить променад по разбитому вокруг музея и ротонды парку, полюбоваться ансамблем и плакучими ивами и почтить память погибших.

Восточная кухня

В середине экскурсии предусмотрено время на обед. Я привезу вас к «Центру плова» — современной чайхоне, где в больших казанах варятся традиционные виды легендарного блюда, а меню изобилует разнообразием восточных салатов. Познакомившись с национальной кухней и набравшись сил, мы сможем, при желании, подняться на Ташкентскую телевышку, расположенную поблизости, и насладиться панорамой древнего мегаполиса.

Старый город

Далее вы окажетесь в старой части Ташкента у историко-архитектурного комплекса Хозрати Имом. В стенах Медресе хранится уникальный фолиант Коран Усмана VII века, написанный на тонких листах из оленьей кожи. Осмотрев эту и другие реликвии, мы пойдем гулять по узким улочкам старого города. Я расскажу об обрядах и обычаях местных жителей и покажу древний восточный базар Чор-су, где можно будет порадовать себя лучшими сладостями, свежими фруктами и вкуснейшей выпечкой.