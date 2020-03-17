11 отзывов оставили туристы

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«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия

Увидеть культовые достопримечательности, прогуляться по изящным паркам и узнать историю города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

50 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – представитель в Ташкенте
В Ташкенте замысловатыми восточными узорами переплелись многовековая история 📖 и современность: вы увидите не только сверкающие новизной здания, площади и проспекты, но и постройки конца XIX века, в том числе дом князя Романова.

Узнаете о городе и его героях, увидите главные достопримечательности 🏛️ и реликвии и насладитесь потрясающей местной кухней.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

Центр притяжения
Я познакомлю вас с душой и сердцем города — сквером Амира Тимура, с которого началось строительство нового Ташкента. Днем здесь у фонтанов отдыхает молодежь, наслаждаясь ароматами китайской сирени и магнолий, а по вечерам нередко проходят уличные концерты. Я расскажу историю возникновения сквера и его значении, а после мы отправимся к главной площади столицы и мемориальному комплексу «Мужество», воздвигнутому в память о землетрясении 1966 года. В ходе прогулки вы насладитесь великолепными зданиями конца XIX века: старинными гимназиями, отелем «Узбекистан», напоминающим архитектурой раскрытую книгу. Увидите Ташкентские куранты и памятник национальному герою, о личности которого я подробно расскажу во время экскурсии.

Мемориал памяти
Следующей остановкой станет комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси». Мы поговорим о мрачных страницах истории Узбекистана — сталинских репрессиях и арестах и увидим берег канала Бозсу — последнее, что перед смертью видели тысячи людей. Вы сможете совершить променад по разбитому вокруг музея и ротонды парку, полюбоваться ансамблем и плакучими ивами и почтить память погибших.

Восточная кухня
В середине экскурсии предусмотрено время на обед. Я привезу вас к «Центру плова» — современной чайхоне, где в больших казанах варятся традиционные виды легендарного блюда, а меню изобилует разнообразием восточных салатов. Познакомившись с национальной кухней и набравшись сил, мы сможем, при желании, подняться на Ташкентскую телевышку, расположенную поблизости, и насладиться панорамой древнего мегаполиса.

Старый город
Далее вы окажетесь в старой части Ташкента у историко-архитектурного комплекса Хозрати Имом. В стенах Медресе хранится уникальный фолиант Коран Усмана VII века, написанный на тонких листах из оленьей кожи. Осмотрев эту и другие реликвии, мы пойдем гулять по узким улочкам старого города. Я расскажу об обрядах и обычаях местных жителей и покажу древний восточный базар Чор-су, где можно будет порадовать себя лучшими сладостями, свежими фруктами и вкуснейшей выпечкой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
  • Гид может работать на своем авто или, если вас больше 3 человек, арендовать другой транспорт. Транспорт оплачивается отдельно, стоимость обсуждается в личной переписке.
  • Дополнительные расходы: обед — около 7 долларов за человека, входной билет на смотровую площадку телебашни — 7 долларов, входной билет в Медресе комплекса Хозрати Имом — от 2 до 2,5 долларов.
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я родилась и выросла в Узбекистане. С самого детства я каждый день любовалась великолепными памятниками восточного зодчества, ходила по узким улочкам старого города, вдыхала запах только что испеченных горячих лепешек, наслаждалась блюдами узбекской кухни..... Сегодня я работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью познакомит вас с Ташкентом и передаст частичку своей любви к Узбекистану.
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11 отзывов оставили туристы

17 марта 2020
В начале марта были в Ташкенте с подругой. Авто-пешеходную экскурсию "Красавец Ташкент" заказывали еще в России через интернет. В назначенное время к отелю подъехала экскурсовод Ирина, очень приятная, милая женщина. Маршрут был очень интересным и познавательным. Ирина отлично подготовленный и любящая свой город экскурсовод. Показала нам самые красивые места как в новой части города, так и в старой. Много интересной информации. У Ирины хорошо поставленная речь и богатый лексикон. Слушать Ирину - огромное удовольствие. Моя подруга в этот день не очень хорошо себя чувствовала, Ирина прокладывала маршрут так, чтоб подруга чувствовала себя максимально комфортно, за что ей огромное спасибо. Обедали в доме плова, что входило в экскурсию, отведали замечательный узбекский плов. Посетили огромный и богатый товаром знаменитый рынок Чорсу. Ирина помогла выбрать овощи, подсказав лучшие местные сорта. Мы с подругой замечательно провели день и рады тому, что экскурсоводом у нас была Ирина
2 марта 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия!! Группа из 5 человек, все остались довольны
27 февраля 2020
Все очень понравилось. Ирина- интересный рассказчик, который может ответить на все вопросы. Мелочи в виде бахил, заранее предусмотренных, тоже 👌
9 февраля 2020
Ирина просто чудо! Любить свой город, провели время просто чудесно. Всем рекомендуем! Ирина спасибо большое
4 февраля 2020
Большое спасибо Ирине за интересную и содержательную экскурсию. Моя семья получила огромное удовольствие от всего увиденного и скушанного в Ташкенте!!! Рекомендую всем именно этого гида.
16 января 2020
Мне очень понравилась экскурсия с Ириной. Сама Ирина очень приятный человек, которая пошла мне на встречу, разрешив изменить время начала Экскурсии и дату. Человек с глубокими знаниями истории Узбекистана и Ташкента, интересный рассказчик. Я с удовольствием рекомендую этого гида всем пользователям Трипстера. Вы точно останетесь довольны.
12 января 2020
Спасибо большое за теплый прием и великолепную экскурсию по Ташкенту! Очарованы городом, пловом и восточными сладостями! Спасибо, Ирина! Мы обязательно вернемся в вашу удивительную страну!
25 декабря 2019
Очень понравился предновогодний Ташкент! Очень понравилась наш гид Ирина! Все так интересно, познавательно и самое главное не утомительно для нашей немного возрастной группы. Помимо основной экскурсии, по нашей просьбе, Ирина нас повозила по торговых центрам, где мы смогли прикупить подарочки своим близким к празднику! Огромное спасибо Ирине за подаренное нам прекрасное предпраздничное настроение!!
15 декабря 2019
Огромное спасибо нашему гиду - Ирине за прекрасно проведенную экскурсию. Мы буквально влюбились в Ташкент! Нам все очень понравилось: профессиональная подача материала, грамотно составленный маршрут и комфортное передвижение по городу. Будем рекомендовать Ирину всем нашим знакомым.
8 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась, почти шесть часов Ирина водила и возила нас по Ташкенту. Очень знающий экскурсовод, любящий свой город. Современный город, старый город, комплекс Хаст Имам, базар ЧорСу, центр плова- всё это мы посетили. Даже когда нас отказались пустить в музей Коранов, потому что должна приехать какая-то делегация, Ирина настояла, чтобы на впустили, т. к. мы-гости Ташкента! Очень комфортабельный автомобиль и милейший водитель Стас.
Ещё 1 отзыв

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