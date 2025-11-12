Мои заказы

Обзорная экскурсия по Ташкенту: история и современность

Обзорная экскурсия по Ташкенту
Увлекательная автопрогулка по Ташкенту с остановками вместе с опытным местным гидом, который познакомит вас с ключевыми достопримечательностями города, его уникальной архитектурой — как старинной, так и современной.

Вы узнаете интересные факты и увидите, как столица Узбекистана бережно хранит традиции, гармонично сочетая их с ритмом современной жизни.
Описание экскурсии

Атмосфера колоритного города Это увлекательный тур, который стартует прямо от вашего отеля и охватывает ключевые достопримечательности Ташкента. Пока мы будем направляться к первой остановке, вы узнаете об истории Ташкента и о том, как он стал столицей. Мы начнём знакомство с городом с площади Амира Тимура — символа нового Ташкента и его сердца. В ходе тура мы сделаем паузу на обед, чтобы отведать традиционный узбекский плов. Во второй части экскурсии мы прогуляемся по Старому городу, а затем окажемся в других районах, где гармонично сочетаются архитектура XIX века, просторные проспекты и современные высотки. Финальной точкой станет ансамбль Хазрати Имам — историческое сердце старого Ташкента. Важная информация:
  • Все посетители должны иметь при себе местные наличные.
  • Во время экскурсии вы пройдете пешком около 1,5 километров.
  • Данная экскурсия не подходит для младенцев до года, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.
  • Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги.
  • Запрещены: алкоголь, животные, дроны для съёмки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Религиозный комплекс Хазрати Имам
  • Площадь Независимости
  • Базар Чорсу
Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
  • Все посетители должны иметь при себе местные наличные
  • Во время экскурсии вы пройдете пешком около 1,5 километров
  • Данная экскурсия не подходит для младенцев до года, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями
  • Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги
  • Запрещены: алкоголь, животные, дроны для съёмки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

