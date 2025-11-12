Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Увлекательная автопрогулка по Ташкенту с остановками вместе с опытным местным гидом, который познакомит вас с ключевыми достопримечательностями города, его уникальной архитектурой — как старинной, так и современной.



Вы узнаете интересные факты и увидите, как столица Узбекистана бережно хранит традиции, гармонично сочетая их с ритмом современной жизни.