Вера Ваш гид в Ташкенте
Индивидуальная экскурсия
Оценка и отзывы 4 отзыва
Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Там, где горы встречаются с небом, а вода знает секрет покоя Однодневное путешествие из Ташкента: горы Чимгана и озеро Чарвак — это встреча с природой, свободой и настоящим отдыхом. Начните день с путешествия по живописным горным тропам Чимгана. Свежий горный воздух, аромат трав, пение птиц и шум ручьёв создают неповторимую атмосферу уединения и покоя. Лёгкий треккинг среди зелёных склонов и панорамных видов подарит заряд энергии и впечатлений. После активной прогулки вас ждёт переезд к жемчужине Тянь-Шаня — озеру Чарвак. Здесь — тёплый песок, лёгкий бриз, солнечные блики на воде и полное расслабление. Можно искупаться, покататься на катамаране или просто понежиться под солнцем. А вкусный обед с видом на синюю гладь озера станет достойным завершением этого дня.

Горы Чимган Что включено Услуги гида

Трансфер от точки сбора и обратно Что не входит в цену Обед

Канатная дорога (по желанию)

Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Чарвак
Горы Чимган
Что включено Услуги гида
Трансфер от точки сбора и обратно
Что не входит в цену Обед
Канатная дорога (по желанию)
Прогулка на катамаранах
Место начала и завершения? Ташкент, сквер Амира Тимура
Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.