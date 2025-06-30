Однодневный тур: треккинг в горах Чимгана, живописные виды и отдых на озере Чарвак. Катамараны, обед с видом — природа, свобода и полная перезагрузка. Идеально для тех, кто хочет сбежать от суеты.
Описание экскурсииТам, где горы встречаются с небом, а вода знает секрет покоя Однодневное путешествие из Ташкента: горы Чимгана и озеро Чарвак — это встреча с природой, свободой и настоящим отдыхом. Начните день с путешествия по живописным горным тропам Чимгана. Свежий горный воздух, аромат трав, пение птиц и шум ручьёв создают неповторимую атмосферу уединения и покоя. Лёгкий треккинг среди зелёных склонов и панорамных видов подарит заряд энергии и впечатлений. После активной прогулки вас ждёт переезд к жемчужине Тянь-Шаня — озеру Чарвак. Здесь — тёплый песок, лёгкий бриз, солнечные блики на воде и полное расслабление. Можно искупаться, покататься на катамаране или просто понежиться под солнцем. А вкусный обед с видом на синюю гладь озера станет достойным завершением этого дня.
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Чарвак
- Горы Чимган
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от точки сбора и обратно
Что не входит в цену
- Обед
- Канатная дорога (по желанию)
- Прогулка на катамаранах
Место начала и завершения?
Ташкент, сквер Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
30 июн 2025
Рекомендую 100%!!! С Верой провели потрясающий день в пригороде Ташкента. Нам показали самые захватывающие виды Узбекистана, мы покатались на канатных дорогах, пообедали очень вкусными национальными блюдами и послушали увлекательные рассказы об Узбекистане. Также нам постоянно подсказывали удачные места и ракурсы доя фото
Н
Наталья
14 июн 2025
Хотела бы выразить благодарность и восхищение за экскурсию в горы. Всё очень понравилось! Отдельное спасибо за прекрасные фотографии.
Л
Лариса
10 июн 2025
О
Ольга
10 мая 2025
Получили большое удовольствие от прогулки. Большое спасибо за отличную организацию, индивидуальный подход и грамотно спланированный маршрут, который позволил нам все успеть: и погулять в комфортном режиме без спешки, и посмотреть
