Первая экскурсия в Узбекистане задала настроение на всю поездку по четырем городам. Спасибо Бернара!

М Максим

Прекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заход в магазинчик с халатами (сколько потом в них было сделано красивых кадров!) и мистическая прогулка около средневекового мавзолея. Рекомендуем!