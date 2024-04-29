Музеи и искусство Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Ташкенте на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
На машине
108 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
«Музей прикладного искусства и ремесленничества»
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
Ташкент для детей
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ташкент для детей
Узнать город в игровом формате и раскрыть его с разных сторон с музейным педагогом
Начало: В сквере Амира Тимура
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
$50 за всё до 5 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
«Музей Ленина, или Музей истории Узбекистана»
22 сен в 09:00
24 сен в 09:00
$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
  2. Ташкент для детей
  3. Советский модернизм в Ташкенте
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Медресе Кукельдаш
  5. Площадь Независимости
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 219. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 133 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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