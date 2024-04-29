5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
«Музей прикладного искусства и ремесленничества»
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ташкент для детей
Узнать город в игровом формате и раскрыть его с разных сторон с музейным педагогом
Начало: В сквере Амира Тимура
3 сен в 10:00
4 сен в 10:00
$50 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
«Музей Ленина, или Музей истории Узбекистана»
22 сен в 09:00
24 сен в 09:00
$219 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 апреля 2024Интересная экскурсия, спасибо, Бернара!
- ФФилатова26 апреля 2024Первая экскурсия в Узбекистане задала настроение на всю поездку по четырем городам. Спасибо Бернара!
- ММаксим21 апреля 2024Прекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заход в магазинчик с халатами (сколько потом в них было сделано красивых кадров!) и мистическая прогулка около средневекового мавзолея. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 219. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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