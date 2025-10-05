Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Старого Ташкента, где древние улочки, медресе и колоритные базары сочетаются с архитектурными шедеврами ташкентского метрополитена.



Пройдите по историческим местам, насладитесь мастер-классом по керамике и откройте для себя вкус узбекских лепешек на знаменитом базаре Чорсу. Эта экскурсия подарит вам уникальное ощущение единства прошлого и настоящего! 4 1 отзыв

ANASTASIYA Ваш гид в Ташкенте Мастер-класс в группе 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком $30 за человека

Описание мастер-класса Дух Востока: Экскурсия по Ташкенту Откройте для себя уникальное сочетание древности и модерна на экскурсии по Старому Ташкенту и знаменитому ташкентскому метрополитену. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите медресе, мечети и базары, сохранившие дух Востока, а затем спуститесь в подземный мир — настоящее архитектурное наследие советской эпохи. Каждая станция метро — это художественный шедевр с мозаикой, витражами и барельефами, позволяющий почувствовать, как прошлое и настоящее живут бок о бок. Вы также посетите комплекс Хаст-Имам — духовное сердце Ташкента, где сможете ознакомиться с исламской архитектурой. На мастер-классе по керамике вам предложат попробовать сделать простую форму на гончарном круге, а изделия можно будет обжечь. В музее хлеба вы узнаете о разнообразии узбекских лепешек, а также о символике хлеба в культуре Узбекистана. Прогулявшись по улице Гульбазар, вы увидите ремесленные лавки и мастерские, а на знаменитом базаре Чорсу сможете насладиться рядами специй, фруктов и дегустацией выпечки.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старые улочки махалли

Комплекс Хаст-Имам

Музей хлеба

Историческая улица Гульбазар

Базар Чорсу

Гастрономические ряды

Станции Метро Что включено Услуги гида

Проезд в метро Что не входит в цену Личные расходы

Мастер-класс по керамике Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.