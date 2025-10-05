Мои заказы

Ташкент: От минаретов к мозаике метро

Погрузитесь в атмосферу Старого Ташкента, где древние улочки, медресе и колоритные базары сочетаются с архитектурными шедеврами ташкентского метрополитена.

Пройдите по историческим местам, насладитесь мастер-классом по керамике и откройте для себя вкус узбекских лепешек на знаменитом базаре Чорсу. Эта экскурсия подарит вам уникальное ощущение единства прошлого и настоящего!
4
1 отзыв
Ташкент: От минаретов к мозаике метро
Ташкент: От минаретов к мозаике метро
Ташкент: От минаретов к мозаике метро

Описание мастер-класса

Дух Востока: Экскурсия по Ташкенту Откройте для себя уникальное сочетание древности и модерна на экскурсии по Старому Ташкенту и знаменитому ташкентскому метрополитену. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите медресе, мечети и базары, сохранившие дух Востока, а затем спуститесь в подземный мир — настоящее архитектурное наследие советской эпохи. Каждая станция метро — это художественный шедевр с мозаикой, витражами и барельефами, позволяющий почувствовать, как прошлое и настоящее живут бок о бок. Вы также посетите комплекс Хаст-Имам — духовное сердце Ташкента, где сможете ознакомиться с исламской архитектурой. На мастер-классе по керамике вам предложат попробовать сделать простую форму на гончарном круге, а изделия можно будет обжечь. В музее хлеба вы узнаете о разнообразии узбекских лепешек, а также о символике хлеба в культуре Узбекистана. Прогулявшись по улице Гульбазар, вы увидите ремесленные лавки и мастерские, а на знаменитом базаре Чорсу сможете насладиться рядами специй, фруктов и дегустацией выпечки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старые улочки махалли
  • Комплекс Хаст-Имам
  • Музей хлеба
  • Историческая улица Гульбазар
  • Базар Чорсу
  • Гастрономические ряды
  • Станции Метро
Что включено
  • Услуги гида
  • Проезд в метро
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Мастер-класс по керамике
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Л
Лилия
5 окт 2025
Приятный человек, но как гид слабовато. Разрозненная информация не связанная в единый рассказ, было не очень интересно. Мало исторических фактов, много торговых точек…

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
204 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
от $135 за человека
С Ташкентом - на ты
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за человека
Прикоснуться к Ташкенту
Пешая
5 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: У комплекса «Хазрати Имам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $76$80 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте