Погрузитесь в атмосферу Старого Ташкента, где древние улочки, медресе и колоритные базары сочетаются с архитектурными шедеврами ташкентского метрополитена.
Пройдите по историческим местам, насладитесь мастер-классом по керамике и откройте для себя вкус узбекских лепешек на знаменитом базаре Чорсу. Эта экскурсия подарит вам уникальное ощущение единства прошлого и настоящего!
Описание мастер-классаДух Востока: Экскурсия по Ташкенту Откройте для себя уникальное сочетание древности и модерна на экскурсии по Старому Ташкенту и знаменитому ташкентскому метрополитену. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите медресе, мечети и базары, сохранившие дух Востока, а затем спуститесь в подземный мир — настоящее архитектурное наследие советской эпохи. Каждая станция метро — это художественный шедевр с мозаикой, витражами и барельефами, позволяющий почувствовать, как прошлое и настоящее живут бок о бок. Вы также посетите комплекс Хаст-Имам — духовное сердце Ташкента, где сможете ознакомиться с исламской архитектурой. На мастер-классе по керамике вам предложат попробовать сделать простую форму на гончарном круге, а изделия можно будет обжечь. В музее хлеба вы узнаете о разнообразии узбекских лепешек, а также о символике хлеба в культуре Узбекистана. Прогулявшись по улице Гульбазар, вы увидите ремесленные лавки и мастерские, а на знаменитом базаре Чорсу сможете насладиться рядами специй, фруктов и дегустацией выпечки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старые улочки махалли
- Комплекс Хаст-Имам
- Музей хлеба
- Историческая улица Гульбазар
- Базар Чорсу
- Гастрономические ряды
- Станции Метро
Что включено
- Услуги гида
- Проезд в метро
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Мастер-класс по керамике
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Л
Лилия
5 окт 2025
Приятный человек, но как гид слабовато. Разрозненная информация не связанная в единый рассказ, было не очень интересно. Мало исторических фактов, много торговых точек…
