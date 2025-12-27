Мои заказы

Экскурсии в метро Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Метро» в Ташкенте на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Тайный Ташкент: от Амира Темура - до клада князя Романова
Пешая
Метро
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Пешком и на метро исследовать город и заглянуть в его духовное сердце
Начало: На площади Амира Темура
«А ещё вы спуститесь в самое красивое метро Центральной Азии»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$39 за человека
Ташкент: От минаретов к мозаике метро
Пешая
Метро
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
«Каждая станция метро — это художественный шедевр с мозаикой, витражами и барельефами, позволяющий почувствовать, как прошлое и настоящее живут бок о бок»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$30 за человека
Главное о Ташкенте: экскурсия с огоньком и душой
На машине
Метро
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Увидеть три эпохи города, спуститься в подземные дворцы метро и при желании попробовать лучший плов
Начало: По договорённости
«Подземка: мы спустимся в ташкентское метро, чтобы увидеть станции, признанные одними из красивейших в мире, и разгадать символы национального искусства в их отделке»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    27 декабря 2025
    Дата посещения: 27 декабря 2025
    Замечательная экскурсия получилась с Бахадыром,нашим сегодняшним гидом-интересная,вкусная,атмосферная,спасибо!
    Обязательно вернемся еще в Ташкент!
    Юрий
  • Ю
    Юрий
    26 декабря 2025
    Я коренной Ташкентец и думал, что много знал про родной город, но после этой экскурсии узнал ещё больше.
    «Тайный Ташкент: от
    Амира Темура — до клада князя Романова» — это не просто маршрут и набор достопримечательностей. Это моё детство и юность… места в которых проходила моя жизнь, зарождалась и расцвела любовь, гуляли мои дети и уже внук!!!
    Гид Шерзод всё красиво и последовательно рассказал и сложил в полноценный фильм, связавший исторические времена!
    5 часов пролетают незаметно. После экскурсии город стал ещё роднее — глубже, интереснее и живее.
    Если вы выбираете одну экскурсию в Ташкенте — выбирайте эту.
    Рекомендую без сомнений.

    Юрий

  • А
    Алекс
    28 ноября 2025
    Прекрасный экскусовод Бахадыр. Провел отличную пешеходную экскурсию.
    Рассказал много интересных вещей. Не перегружал информацией, а вел хороший рассказ.
    Большое спасибо! Мне понравилось
  • Л
    Лилия
    5 октября 2025
    Приятный человек, но как гид слабовато. Разрозненная информация не связанная в единый рассказ, было не очень интересно. Мало исторических фактов, много торговых точек…

