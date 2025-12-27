Индивидуальная
Тайный Ташкент: от Амира Темура - до клада князя Романова
Пешком и на метро исследовать город и заглянуть в его духовное сердце
Начало: На площади Амира Темура
«А ещё вы спуститесь в самое красивое метро Центральной Азии»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$39 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Ташкент: От минаретов к мозаике метро
Начало: Ваш отель
«Каждая станция метро — это художественный шедевр с мозаикой, витражами и барельефами, позволяющий почувствовать, как прошлое и настоящее живут бок о бок»
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Главное о Ташкенте: экскурсия с огоньком и душой
Увидеть три эпохи города, спуститься в подземные дворцы метро и при желании попробовать лучший плов
Начало: По договорённости
«Подземка: мы спустимся в ташкентское метро, чтобы увидеть станции, признанные одними из красивейших в мире, и разгадать символы национального искусства в их отделке»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий27 декабря 2025Тайный Ташкент: от Амира Темура - до клада князя РомановаДата посещения: 27 декабря 2025Замечательная экскурсия получилась с Бахадыром,нашим сегодняшним гидом-интересная,вкусная,атмосферная,спасибо!
Обязательно вернемся еще в Ташкент!
Юрий
- ЮЮрий26 декабря 2025Я коренной Ташкентец и думал, что много знал про родной город, но после этой экскурсии узнал ещё больше.
«Тайный Ташкент: от
- ААлекс28 ноября 2025Прекрасный экскусовод Бахадыр. Провел отличную пешеходную экскурсию.
Рассказал много интересных вещей. Не перегружал информацией, а вел хороший рассказ.
Большое спасибо! Мне понравилось
- ЛЛилия5 октября 2025Приятный человек, но как гид слабовато. Разрозненная информация не связанная в единый рассказ, было не очень интересно. Мало исторических фактов, много торговых точек…
