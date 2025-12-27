читать дальше

Амира Темура — до клада князя Романова» — это не просто маршрут и набор достопримечательностей. Это моё детство и юность… места в которых проходила моя жизнь, зарождалась и расцвела любовь, гуляли мои дети и уже внук!!!

Гид Шерзод всё красиво и последовательно рассказал и сложил в полноценный фильм, связавший исторические времена!

5 часов пролетают незаметно. После экскурсии город стал ещё роднее — глубже, интереснее и живее.

Если вы выбираете одну экскурсию в Ташкенте — выбирайте эту.

Рекомендую без сомнений.



Юрий