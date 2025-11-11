Узбекская поговорка «Сув-бу хаёт» раскрывает важность воды в жизни.
Экскурсия по каналам Ташкента, таким как Анхор и Боз-су, позволяет погрузиться в историю ирригационной системы города.
Участники увидят старые кварталы, где дома расположены у воды, и узнают о первых электростанциях и местах съёмок известных фильмов. Это уникальная возможность понять, как современный город гармонично вписался в древнюю водную сеть
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка по живописным набережным
- 🏛 Истории о древних и современных каналах
- 🎥 Места съёмок известных фильмов
- ⚡ Узнайте о первой электростанции
- 🏘 Атмосфера кварталов с видом на воду
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Анхор
- Боз-су
- Салар
- Бурджуар
- Калькауз
Описание экскурсии
Мы пройдём по набережным каналов Анхор, Боз-су, Салар, Бурджуар, Калькауз.
По пути увидим искусственные озёра и старые кварталы, окна домов которых выходят прямо на водную гладь, почти как в Венеции.
Вы узнаете много интересного об ирригационной системе нашего города, которая снабжает сады и скверы живительной влагой. Обсудим также, как новый город вписался в сеть древней водной системы.
А ещё:
- вы узнаете, на каком расстоянии друг от друга находятся храмы огнепоклонников
- услышите о самой первой электростанции, построенной ещё по ленинскому плану ГОЭЛРО
- увидите места съёмок знаменитых советских фильмов
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Едем на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
- Возьмите с собой небольшое количество местной валюты для покупки питьевой воды и перекуса
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 165 туристов
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.Задать вопрос
