Узбекская поговорка «Сув-бу хаёт» раскрывает важность воды в жизни. Экскурсия по каналам Ташкента, таким как Анхор и Боз-су, позволяет погрузиться в историю ирригационной системы города. Участники увидят старые кварталы, где дома расположены у воды, и узнают о первых электростанциях и местах съёмок известных фильмов. Это уникальная возможность понять, как современный город гармонично вписался в древнюю водную сеть

Описание экскурсии

Мы пройдём по набережным каналов Анхор, Боз-су, Салар, Бурджуар, Калькауз.

По пути увидим искусственные озёра и старые кварталы, окна домов которых выходят прямо на водную гладь, почти как в Венеции.

Вы узнаете много интересного об ирригационной системе нашего города, которая снабжает сады и скверы живительной влагой. Обсудим также, как новый город вписался в сеть древней водной системы.

А ещё:

вы узнаете, на каком расстоянии друг от друга находятся храмы огнепоклонников

услышите о самой первой электростанции, построенной ещё по ленинскому плану ГОЭЛРО

увидите места съёмок знаменитых советских фильмов

Организационные детали