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Экскурсии по набережной Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Ташкенте на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Второй день в Ташкенте
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Второй день в Ташкенте
После знакомства с основными достопримечательностями, откройте для себя тайны Ташкента. Погрузитесь в историю и культуру столицы Узбекистана
Начало: По вашему адресу в Ташкенте
«Осмотрим древнее городище, музей и современный комплекс на набережной»
Завтра в 08:30
29 июн в 08:30
$150 за всё до 3 чел.
Вечерний Чимган - из Ташкента
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Чимган - из Ташкента
Встретить закат на берегу Чарвакского водохранилища и поужинать под многовековыми чинарами
Завтра в 15:00
29 июн в 15:00
$129 за всё до 4 чел.
Ташкентские каналы
На машине
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ташкентские каналы
Прогулка по каналам Ташкента откроет тайны ирригации и истории города. Ощутите атмосферу кварталов с видом на воду
Начало: У вашего отеля
«Мы пройдём по набережным каналов Анхор, Боз-су, Салар, Бурджуар, Калькауз»
29 июн в 10:00
30 июн в 10:00
$150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 апреля 2025
    Второй день в Ташкенте
    Экскурсию для нас провел гид Бахром. Великолепная подача материала. Гид на месте корректировал маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Внимательный,
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    грамотный и радушный, как и все кого мы встречали в Узбекистане. Посоветовал, что можно посмотреть вечером, где вкусно и недорого поесть. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Андрей
    1 февраля 2025
    Второй день в Ташкенте
    Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть новые улицы и другие
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    достопримечательности города. Обязательно попробуйте самсу около белой мечети, самая вкусная самса, которую мы пробовали. Маршрут интересный и комфортный, побывали у 2х набережных, посетили 3 мечети и музей. Остались очень довольны выбранной экскурсией и полученной информацией. Для знакомства с городом во второй третий день самое то. Спасибо нашему гиду Абдулле!

    Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотретьХотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть
  • Т
    Татьяна
    26 января 2025
    Второй день в Ташкенте
    Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую данную экскурсию начинать во
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    второй половине дня. Огни ночного Ташкента и набережная на закате особенно прекрасны. Гид учитывал пожелания, легко подстраивался под просьбы, никуда не торопился, за что огромная благодарность. Остались очень приятные впечатления.

    Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендуюВсё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Набережная»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Площадь Независимости
  3. Старый город
  4. Мечеть Минор
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Большой театр оперы и балета
  9. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 150. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Ташкенте, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Ташкента. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025