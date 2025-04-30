читать дальше достопримечательности города. Обязательно попробуйте самсу около белой мечети, самая вкусная самса, которую мы пробовали. Маршрут интересный и комфортный, побывали у 2х набережных, посетили 3 мечети и музей. Остались очень довольны выбранной экскурсией и полученной информацией. Для знакомства с городом во второй третий день самое то. Спасибо нашему гиду Абдулле!

Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть новые улицы и другие