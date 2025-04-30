Индивидуальная
до 3 чел.
Второй день в Ташкенте
После знакомства с основными достопримечательностями, откройте для себя тайны Ташкента. Погрузитесь в историю и культуру столицы Узбекистана
Начало: По вашему адресу в Ташкенте
«Осмотрим древнее городище, музей и современный комплекс на набережной»
Завтра в 08:30
29 июн в 08:30
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Чимган - из Ташкента
Встретить закат на берегу Чарвакского водохранилища и поужинать под многовековыми чинарами
Завтра в 15:00
29 июн в 15:00
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ташкентские каналы
Прогулка по каналам Ташкента откроет тайны ирригации и истории города. Ощутите атмосферу кварталов с видом на воду
Начало: У вашего отеля
«Мы пройдём по набережным каналов Анхор, Боз-су, Салар, Бурджуар, Калькауз»
29 июн в 10:00
30 июн в 10:00
$150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр30 апреля 2025Экскурсию для нас провел гид Бахром. Великолепная подача материала. Гид на месте корректировал маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Внимательный,
- ААндрей1 февраля 2025Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть новые улицы и другие
- ТТатьяна26 января 2025Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую данную экскурсию начинать во
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 150. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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