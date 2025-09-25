Отправьтесь в увлекательное горное приключение и откройте для себя потрясающую природную красоту Ташкента.
Присоединяйтесь к нашему горному туру, в ходе которого вы сможете насладиться захватывающими видами на окружающие пейзажи и погрузиться в природное великолепие этого региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсииУзбекская природа во всей своей красе Этот тур идеален для любителей природы и активного отдыха, желающих исследовать красоту этого региона. Утром мы заберем вас из вашего отеля и отправимся в горы Чимган, на расстоянии 80 километров от Ташкента. Вас ждут посещение курорта Амирсой, кемпинг Чимган и озера Чарвак. Вы также сможете насладиться вкусным узбекским обедом. Во второй половине дня после экскурсии вас вернут обратно в вашу гостиницу в Ташкенте. Присоединяйтесь к нашему горному туру по Ташкенту для незабываемого приключения. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид
- Транспорт
- Обед
- Входные билеты
- Трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страхование путешествий
- Дополнительные мероприятия, включая верховую езду, катание на лодке, катание на квадроциклах и фарафлан
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
