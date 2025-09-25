Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное горное приключение и откройте для себя потрясающую природную красоту Ташкента.



Присоединяйтесь к нашему горному туру, в ходе которого вы сможете насладиться захватывающими видами на окружающие пейзажи и погрузиться в природное великолепие этого региона.

Описание экскурсии Узбекская природа во всей своей красе Этот тур идеален для любителей природы и активного отдыха, желающих исследовать красоту этого региона. Утром мы заберем вас из вашего отеля и отправимся в горы Чимган, на расстоянии 80 километров от Ташкента. Вас ждут посещение курорта Амирсой, кемпинг Чимган и озера Чарвак. Вы также сможете насладиться вкусным узбекским обедом. Во второй половине дня после экскурсии вас вернут обратно в вашу гостиницу в Ташкенте. Присоединяйтесь к нашему горному туру по Ташкенту для незабываемого приключения. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

