Горнолыжный курорт Амирсой Современный горный курорт с альпийской атмосферой. Даже летом здесь царит особое спокойствие и свежесть. Вас ждет подъём на канатной дороге с панорамными видами, лёгкая прогулка по территории, уютные кафе и отличные фототочки. Чимган Природный курорт, окружённый зелёными горами и альпийскими лугами. Вы отправитесь на расслабляющую прогулку, насладитесь природой, ароматами горных трав и местным колоритом. Чарвакское водохранилище Жемчужина региона — большое бирюзовое озеро среди гор. Здесь вас ждет отдых на берегу, живописные виды и возможность искупаться на пляже (в зависимости от сезона и погодных условий). Также возможен лёгкий пикник. Смотровые площадки с видом на Чарвак и горы Две обзорные площадки с лучшими видами на Чарвак и окружающие хребты. Вы сможете сделать фото, отдохнуть, наслаждаясь потрясающим видом, чаем, лёгкими закусками с возможностью просто помолчать, глядя вдаль. Стоянка с древними чинарами Историческое место, где в тени многовековых чинар когда-то отдыхали караваны Великого шелкового пути. Здесь вас ждет остановка на удобных топчанах, чай в традиционной посуде, неспешный отдых под раскидистыми кронами. Рядом расположен небольшой водопад, а сама локация находится в непосредственной близости от древних наскальных рисунков. Локация с наскальными рисунками (петроглифами) Скальные изображения, созданные более 5000 лет назад, — один из древнейших памятников в этом регионе. Вас ждет лёгкая прогулка к рисункам, природная тишина и небольшой водопад, который придаёт месту особую атмосферу. Важная информация:

• Проводить экскурсию могу я или наш проверенный гид из команды Дополнительные расходы:

Горнолыжный курорт Амирсой — 260 000 сум ($20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров • Карусельная канатная дорога на Чимгане — 50 000 сум ($3) • Обед (по желанию).