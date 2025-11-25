Это уютная экскурсия-прогулка в горы Тянь-Шань — без спешки и сложных подъёмов, но с массой красивых видов, свежего горного воздуха и душевной атмосферой.
Описание экскурсии
Горнолыжный курорт Амирсой Современный горный курорт с альпийской атмосферой. Даже летом здесь царит особое спокойствие и свежесть. Вас ждет подъём на канатной дороге с панорамными видами, лёгкая прогулка по территории, уютные кафе и отличные фототочки. Чимган Природный курорт, окружённый зелёными горами и альпийскими лугами. Вы отправитесь на расслабляющую прогулку, насладитесь природой, ароматами горных трав и местным колоритом. Чарвакское водохранилище Жемчужина региона — большое бирюзовое озеро среди гор. Здесь вас ждет отдых на берегу, живописные виды и возможность искупаться на пляже (в зависимости от сезона и погодных условий). Также возможен лёгкий пикник. Смотровые площадки с видом на Чарвак и горы Две обзорные площадки с лучшими видами на Чарвак и окружающие хребты. Вы сможете сделать фото, отдохнуть, наслаждаясь потрясающим видом, чаем, лёгкими закусками с возможностью просто помолчать, глядя вдаль. Стоянка с древними чинарами Историческое место, где в тени многовековых чинар когда-то отдыхали караваны Великого шелкового пути. Здесь вас ждет остановка на удобных топчанах, чай в традиционной посуде, неспешный отдых под раскидистыми кронами. Рядом расположен небольшой водопад, а сама локация находится в непосредственной близости от древних наскальных рисунков. Локация с наскальными рисунками (петроглифами) Скальные изображения, созданные более 5000 лет назад, — один из древнейших памятников в этом регионе. Вас ждет лёгкая прогулка к рисункам, природная тишина и небольшой водопад, который придаёт месту особую атмосферу. Важная информация:
• Проводить экскурсию могу я или наш проверенный гид из команды Дополнительные расходы:
Горнолыжный курорт Амирсой — 260 000 сум ($20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров • Карусельная канатная дорога на Чимгане — 50 000 сум ($3) • Обед (по желанию).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амирсой
- Билдирсай
- Чимган
- Чарвак
- Смотровая площадка
- Петроглифы
- Платаны
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Канатная дорога
Место начала и завершения?
По договоренности (обычно ваш отель)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 ноя 2025
У нас был замечательный гид Шерзод. Он хорошо знает эти места и по дороге рассказывал нам обо всем что мы видели. Мы поднимались на подъемниках Амирсай и Чимган, катались на
