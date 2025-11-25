Мои заказы

Тянь-Шань: туда, где сердце отдыхает

Это уютная экскурсия-прогулка в горы Тянь-Шань — без спешки и сложных подъёмов, но с массой красивых видов, свежего горного воздуха и душевной атмосферой.

Мы отправляемся из Ташкента, чтобы за один день
читать дальше

отвлечься от городской суеты и окунуться в природную гармонию.

Это идеальное путешествие для семей, пар и всех, кто хочет провести время в тёплой компании, наслаждаясь романтикой горных пейзажей, фотопаузами и легкими прогулками.

5
1 отзыв
Тянь-Шань: туда, где сердце отдыхает
Тянь-Шань: туда, где сердце отдыхает
Тянь-Шань: туда, где сердце отдыхает

Описание экскурсии

Горнолыжный курорт Амирсой Современный горный курорт с альпийской атмосферой. Даже летом здесь царит особое спокойствие и свежесть. Вас ждет подъём на канатной дороге с панорамными видами, лёгкая прогулка по территории, уютные кафе и отличные фототочки. Чимган Природный курорт, окружённый зелёными горами и альпийскими лугами. Вы отправитесь на расслабляющую прогулку, насладитесь природой, ароматами горных трав и местным колоритом. Чарвакское водохранилище Жемчужина региона — большое бирюзовое озеро среди гор. Здесь вас ждет отдых на берегу, живописные виды и возможность искупаться на пляже (в зависимости от сезона и погодных условий). Также возможен лёгкий пикник. Смотровые площадки с видом на Чарвак и горы Две обзорные площадки с лучшими видами на Чарвак и окружающие хребты. Вы сможете сделать фото, отдохнуть, наслаждаясь потрясающим видом, чаем, лёгкими закусками с возможностью просто помолчать, глядя вдаль. Стоянка с древними чинарами Историческое место, где в тени многовековых чинар когда-то отдыхали караваны Великого шелкового пути. Здесь вас ждет остановка на удобных топчанах, чай в традиционной посуде, неспешный отдых под раскидистыми кронами. Рядом расположен небольшой водопад, а сама локация находится в непосредственной близости от древних наскальных рисунков. Локация с наскальными рисунками (петроглифами) Скальные изображения, созданные более 5000 лет назад, — один из древнейших памятников в этом регионе. Вас ждет лёгкая прогулка к рисункам, природная тишина и небольшой водопад, который придаёт месту особую атмосферу. Важная информация:

• Проводить экскурсию могу я или наш проверенный гид из команды Дополнительные расходы:

Горнолыжный курорт Амирсой — 260 000 сум ($20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров • Карусельная канатная дорога на Чимгане — 50 000 сум ($3) • Обед (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Амирсой
  • Билдирсай
  • Чимган
  • Чарвак
  • Смотровая площадка
  • Петроглифы
  • Платаны
Что включено
  • Услуга гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
По договоренности (обычно ваш отель)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Проводить экскурсию могу я или наш проверенный гид из команды
  • Дополнительные расходы:
  • Горнолыжный курорт Амирсой - 260 000 сум ($20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров
  • Карусельная канатная дорога на Чимгане - 50 000 сум ($3)
  • Обед (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
25 ноя 2025
У нас был замечательный гид Шерзод. Он хорошо знает эти места и по дороге рассказывал нам обо всем что мы видели. Мы поднимались на подъемниках Амирсай и Чимган, катались на
читать дальше

квадроциклах, посетили три смотровые площадки у водохранилища включая одну тихую и малоизвестную. Шерзод посоветовал недорогое и вкусное кафе. Он никуда нас не торопил и спокойно ждал когда это было нужно. По русски говорит отлично. Водит аккуратно, машина чистая и комфортная с хорошей музыкой. Мы договорились добавить в маршрут поездку к водопаду за небольшую доплату. Шерзод сам нашел нам машину до водопада Пальтау так как туда могут проехать только Нивы и УАЗы, а также зарегистрировал нас у пограничников. По пути он останавливался чтобы мы могли купить ягоды и фрукты. Выехали в 9 утра и вернулись после 8 вечера. День получился насыщенным и очень приятным. Мы с уверенностью рекомендуем его.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$99 за всё до 3 чел.
Из Ташкента к Тянь-Шаню: Амирсой, Чарвак и водопад Фата невесты
На машине
На электромобиле
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента к Тянь-Шаню
Откройте для себя красоту Западного Тянь-Шаня, исследуя реки, аулы и старинные города. Погрузитесь в атмосферу Узбекистана и его богатую культуру
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
Западный Тянь-Шань на электромобиле: путешествие которое захочется повторить
На машине
На электромобиле
9 часов
-
25%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Западный Тянь-Шань на электромобиле: путешествие которое захочется повторить
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$120$160 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте