Путешествие к подножию Западного Тянь-Шаня обещает удивительные открытия.
Гости увидят спортивный кластер Олимпийского городка, насладятся прогулкой в парке "Янги Узбекистан" и изучат принципы экогорода "Новый Узбекистан".
Поездка вдоль реки Чирчик приведет к живописному Чарвакскому водохранилищу, а поездка на джипах к водопаду Фата невесты станет незабываемым приключением. Завершит день кресельный подъем на Большой Чимган с потрясающими видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды на Тянь-Шань
- 🏞 Прогулка по парку «Янги Узбекистан»
- 🚗 Комфортное путешествие на электромобиле
- 🌊 Катание на катере по Чарвакскому водохранилищу
- 🏔 Восхождение на Большой Чимган
Что можно увидеть
- Олимпийский городок
- Парк «Янги Узбекистан»
- Экогород «Новый Узбекистан»
- Долина реки Чирчик
- Газалкент
- Чарвакское водохранилище
- Водопад Фата невесты
- Большой Чимган
- Амирсой
Описание экскурсии
- Олимпийский городок — спортивный кластер мирового уровня. Вы увидите арены, стадионы и гостиницы, услышите о подготовке страны к международным соревнованиям
- Парк «Янги Узбекистан» — символ обновления. Вы погуляете среди памятников и узнаете о замысле архитекторов
- Экогород «Новый Узбекистан» — разберёмся в принципах «умного» устойчивого планирования
- Долина реки Чирчик — проедем вдоль живописного русла и увидим город Чирчик — советский промышленный центр
- Газалкент — небольшой, но колоритный городок на пути к горам с сельскими пейзажами и гостеприимной атмосферой
- Чарвакское водохранилище — покатаемся на катере по прозрачной воде между горных склонов. Пофотографируемся и насладимся видами
- Водопад Фата невесты — подъедем на джипах и вспомним местную легенду
- Большой Чимган — вас ждёт кресельный подъём на смотровую площадку, откуда открывается вид на Чимганские вершины
- Амирсой — современный горный курорт с развитой инфраструктурой. Обед в национальном ресторане по желанию
Примерный тайминг
8:00 — выезд из города
9:30 — прибытие в Амирсой
10:00–12:00 — отдых на курорте, завтрак на природе
12:30 — водопад Фата невесты
14:00 — обед
15:00–17:00 — Чарвакское водохранилище
18:30–19:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном электромобиле
- Дополнительные расходы:
— Горнолыжный курорт Амирсой — 250 000 сум (около $20), скидки для детей до 12 лет и пенсионеров
— Карусельная канатная дорога на Чимгане — 50 000 сум (около $3)
— Экосбор — 20 000 сум (около 2$)
— Джип до водопада — 450 000 сум (около 40$)
— Вход на пляж летом — $10–15
— Обед (по желанию) — $20–30
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Ташкенте
Здравствуйте, дорогие гости Узбекистана. Меня зовут Анастасия, я родилась и выросла в солнечном гостеприимном Ташкенте. Я очень люблю свой город. Моя работа гидом позволяет мне знакомить гостей с нашей историей и традициями, ну и самой узнавать что-то новое. Я представляю команду профессиональных гидов. Мы с радостью проведём для вас экскурсию по Ташкенту и Ташкентской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
24 сен 2025
Спасибо большое ребятам за отлично организованно поездку, показали всё что было запланированно и даже больше. Рекомендую!
