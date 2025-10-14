читать дальше

указано в описании, тур действительно проводится в составе сборной группы. Возможно, вы ожидали, что экскурсия будет только для вашей компании, но формат был именно групповым, и к туру присоединились и другие участники.



Также возникло недопонимание по стоимости: вы полагали, что $26 — это цена за всю вашу компанию из шести человек, а не за каждого. Мы объяснили условия, и хотя это вызвало у вас негативную реакцию, вы всё же решили остаться, а при отказе мы бы без проблем оформили возврат.



Во время экскурсии вы активно общались с нашим гидом Николаем и, судя по вашему интересу, вам понравилась подача материала.



И, в конце концов, вместо одной звезды вы поставили три — а это значит, что в поездке было и что-то хорошее 🙂

Мы искренне благодарим вас за участие и надеемся увидеть вас снова — уже на индивидуальной экскурсии, если вам ближе такой формат!