Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим

Добро пожаловать в Ташкент! Узнайте о культуре и традициях столицы Узбекистана, прогуливаясь по главным достопримечательностям города
Ташкент приглашает на увлекательную прогулку по центру города, где история и современность переплетаются в гармонии.

На экскурсии можно увидеть станцию метро "Космонавтов", президентскую резиденцию и площадь Мустакиллик. Также в программе посещение
дворца Николая Константиновича Романова и Ташкентского Арбата.

Сквер Амира Темура с памятником Тамерлану и гостиница "Узбекистан" позволят взглянуть на город с высоты. Узнайте, как появилось узбекское государство и почему Ташкент стал его сердцем

4.3
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏛 Исторические места
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру города
  • 📚 Интересные факты о Ташкенте
  • 🎨 Местная культура и искусство
  • 🌆 Панорамный вид на город
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Станция метро «Космонавтов»
  • Президентская резиденция
  • Площадь Мустакиллик
  • Дворец Николая Константиновича Романова
  • Ташкентский Арбат
  • Сквер Амира Темура
  • Гостиница «Узбекистан»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Станцию метро «Космонавтов» — все колонны здесь сделаны из стекла, выплавленного на солнце.
  • Президентскую резиденцию, где находится администрация главы государства.
  • Площадь Мустакиллик (Независимости) — бывшую площадь Ленина.
  • Дворец Николая Константиновича Романова, где жил двоюродный брат Николая II.
  • Ташкентский Арбат — здесь можно познакомиться с местной живописью.
  • Сквер Амира Темура с памятником Тамерлану.
  • Гостиницу «Узбекистан» — поднимемся наверх и посмотрим на город с высоты птичьего полёта.

Вы узнаете:

  • Как появилось узбекское государство и что делает его уникальным.
  • Почему Ташкент стал сердцем Узбекистана.
  • Куда сегодня движется Узбекистан и каким он станет в будущем.
  • Почему именно Тамерлан — центральная фигура в истории страны.
  • Что такое небесный поход и как он связан с князем Николаем Константиновичем Романовым.

Организационные детали

  • Нам предстоит пройти 2 километра пешком, выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Космонавтов»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1009 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!
Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Евгения)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Евгения)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Евгения)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Елена)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Елена)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Елена)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Елена)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Ирина)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Ирина)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Елена)Прогулка по центру Ташкента - между прошлым и будущим (Елена)
Анна
Анна
14 окт 2025
Была на экскурсии, которую вел Шерзод и экскурсия оставила противоречивые чувства. К сожалению, не могу поставить высокую оценку. Подача материала была обрывистой и нелогичной, из-за чего сложно было уловить нить
повествования. Рассказ экскурсовода содержал избыточное количество субъективных оценок и спорных утверждений, которые больше походили на пропаганду, чем на объективный исторический анализ. Вместо фактов и исторического контекста мы получили набор личных мнений гида. Жаль потраченного времени.

А
Антониа
14 сен 2025
Такой ужасной экскурсии у нас ещё не было! Было такое чувство, что гид Шерзод просто пошёл прогуляться с нами. Ничего внятного о городе не рассказал. Не профессионал, знания по теме мало. Говорю так, потому что есть с чем сравнить.
М
Марина
7 сен 2025
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Интересно, познавательно.
Ирина
Ирина
14 июн 2025
Спасибо гиду Николаю за экскурсию!
Наталия
Наталия
12 июн 2025
Гуляли на пешей экскурсии по Ташкенту с гидом Николаем.
Понравилось, он интересный рассказчик, хорошо знает историю.
Прошли по самым знаковым местам, осталось много фоток, посетили в конце интересную локацию с классной обзорной площадкой. Чашка ароматного кофе с видом на Ташкент, много ласточек запомнятся надолго.
Рекомендуем однозначно!))
Т
Татьяна
17 мая 2025
Экскурсия охватывает небольшую часть города, много именно о советском времени.
Если у вас мало времени и надо структурировано именно про этот период узнать, рекомендую.
Спасибо Шерзоду за четкое следование маршруту и за то, что показал и рассказал про интересные места. Сами бы мы за такое время точно столько не прошли
Т
Татьяна
11 мая 2025
Экскурсовод Николай великолепно провел экскурсию, большая благодарность!
Н
Наталия
5 мая 2025
Не рекомендую данную экскурсию. Ничего не слышно. Было больше 10 человек. Экскурсия совсем не стоит своих денег.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Дорогой путешественник,
Спасибо за ваш интерес к нашим турам — и позвольте немного прояснить ситуацию.

Вы записались на групповую экскурсию, и, как
указано в описании, тур действительно проводится в составе сборной группы. Возможно, вы ожидали, что экскурсия будет только для вашей компании, но формат был именно групповым, и к туру присоединились и другие участники.

Также возникло недопонимание по стоимости: вы полагали, что $26 — это цена за всю вашу компанию из шести человек, а не за каждого. Мы объяснили условия, и хотя это вызвало у вас негативную реакцию, вы всё же решили остаться, а при отказе мы бы без проблем оформили возврат.

Во время экскурсии вы активно общались с нашим гидом Николаем и, судя по вашему интересу, вам понравилась подача материала.

И, в конце концов, вместо одной звезды вы поставили три — а это значит, что в поездке было и что-то хорошее 🙂
Мы искренне благодарим вас за участие и надеемся увидеть вас снова — уже на индивидуальной экскурсии, если вам ближе такой формат!

Е
Евгения
3 мая 2025
Спасибо за экскурсию. Понравился маршрут, гид Николай хорошо и интересно рассказал про город.
И
Ирина
28 апр 2025
Первое знакомство с Ташкентом нам провел Евгений - пешая экскурсия по знаковым местам центра города. На место встречи мы пришли пораньше, но гид нас уже ждал. И мы сразу спустились
посмотреть метро и одну из уникальных станций «Космонавтов», которая интересна своими стеклянными колоннами и портретами покорителей космоса. Далее были сквер Амира Тимура, дворец Николая Константиновича Романова… В течение всей экскурсии Евгений отвечал на любые вопросы, использовал историческую карту для визуализации рассказа, делал по нашей просьбе фото, вообщем помогал нам освоиться в незнакомом городе. Закончилась экскурсия на смотровой площадке гостиницы «Узбекистан». Считаю экскурсию полезной, в меру погружающей в историю и в современные традиции ташкентцев.

Е
Елена
21 апр 2025
С гидом Николаем прогулка была увлекательной,лёгкой и интересной! Рекомендую!
Ирина
Ирина
4 апр 2025
Евгений очень отзывчивый, внимательный гид. Повествование легкое и содержательное. Отлично фотографирует
Варвара
Варвара
30 мар 2025
Прекрасная экскурсия для начала знакомства с Ташкентом. Экскурсия сбалансированная, построена через показ объектов, поэтому материал воспринимается легко. Евгений очень доброжелательный, веселый, общительный, рассказывает интересно. Большое спасибо)))
Елена
Елена
26 фев 2025
Евгений очень хороший гид. Спасибо, что адаптировал экскурсию под погодные условия - шёл сильный дождь))
Мы покатались на метро, сходили на смотровую площадку, попили чая и послушали увлекательный рассказ.
Нам было интересно!
Татьяна
Татьяна
31 дек 2024
Честно, ожидали большего.
Не было четкой структуры экскурсии именно рассказа о самой истории города, народа. Все как-то общими фразами рассказано.
Цена не соответствует качеству.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв! Мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы ваша экскурсия прошла идеально. Даже подарили кружку
Вам! Жаль только, что её впечатление оказалось для вас настолько омрачено отказом, принять ваши рванные доллары 1974 года, их к сожалению не примут нигде в Узбекистане. Но ничего, благодаря вашему отзыву, мы теперь будем предупреждать туристов, чтоб они платили местной валюте или целыми деньгами. Удачи вам в путешествиях и меньше разочарований.

