1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
«Дегустация блюд национальной кухни»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167€159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
«После дегустации мы посетим заповедный лес Сукок, поднимемся на хребет, прогуляемся сквозь ветвистый хвойный лес и дойдём до «поющей пещеры»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
«В стоимость входит транспорт, услуги гида и дегустация плова»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
- ИИгорь24 мая 2024Уникальное место, компетентный гид.
- ГГульшат21 мая 2024Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
- ВВладимир14 мая 2024Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
- ППавел12 мая 2024Были на экскурсии 11 мая. Гид был у нас Алишер. Встретил у отеля. Очень грамотная, русская речь без акцента. Первой
- ААлексей11 мая 2024Были на двух экскурсиях подряд: - 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз) - 11 мая —
- ФФирдаус11 мая 2024Выбрали этот тур в последний день нашей поездки перед самолетом. Казалось, за эти 5 дней перепробовали все)) Но, наш гид
- MMarina10 мая 2024Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность! Сама экскурсия в институт Солнца очень понравилась! Особенно сыну - подростку). Если соберетесь, постарайтесь предусмотреть экскурсию на солнечный день). Мы час ждали когда выглянет солнце для эксперимента).
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетите главный колоритный рынок города - Чорсу, где отведаете вкуснейшие блюда в не туристических местах города! Обязательное условие - быть ооочень голодными!
- ККарина10 мая 2024Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Дегустационные туры»
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