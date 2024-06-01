Дегустации на экскурсиях в Ташкенте – попробуйте новое на вкус

Найдено 5 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
«Дегустация блюд национальной кухни»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167159 за всё до 6 чел.
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
«После дегустации мы посетим заповедный лес Сукок, поднимемся на хребет, прогуляемся сквозь ветвистый хвойный лес и дойдём до «поющей пещеры»»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155148 за всё до 3 чел.
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
«В стоимость входит транспорт, услуги гида и дегустация плова»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    1 июня 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
    Уникальное место, компетентный гид.
    Уникальное место, компетентный гид
  • Г
    Гульшат
    21 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
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    время. Гидом был Шерзод. Он погрузил в культуру и историю Узбекистана, показал все самые значимые места Ташкента. После проведённого дня и общения с человеком, который действительно знает и любит свой город и свою страну, хочется поблагодарить от всей души. Спасибо! Рекомендую всем!

    Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я
  • В
    Владимир
    14 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
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    извинения, но настроение было испорчено. На экскурсию мы всё-таки отправились. Гид оказался приятным в общении человеком. Информацией владеет и хорошо её преподносит. В целом экскурсия понравилась.

  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
    Были на экскурсии 11 мая. Гид был у нас Алишер. Встретил у отеля. Очень грамотная, русская речь без акцента. Первой
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    точкой было посещение Института Солнца. Масштабное сооружение, правда немного не повезло с погодой, было пасмурно, не удалось увидеть всех "фишек". Далее поехали в лес Сукок. Красиво, но опять же погода подвела. Но даже в сухую погоду лучше спортивная обувь. По дороге Алишер рассказывал про объекты города, историю города, отвечал на вопросы. После леса завёз нас на обед. Впервые попробовали сезонную самсу. Т к времени до вылета еще оставалось достаточно, предложил заехать в парк. Посещения этого парка не было заявлено в программе. Хочется сказать большое спасибо организаторам и,конечно, же нашему гиду Алишеру за такую насыщенную программу.

  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Были на двух экскурсиях подряд: - 10 мая — обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова (гид Азиз) - 11 мая —
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    из Ташкента в горы (гид Ильшат). Прекрасная организация от начала и до конца. Организатор Давлат всегда на связи, подробно ответит на вопросы. Оба гида (Азиз и Ильшат) — мега пунктуальны и прекрасно знают материал, с ними интересно и понятно. Русский язык, по-моему, знают лучше меня. По пути из гор мы с сыном заснули, поэтому гиды знают когда и помолчать:) Машины удобные на обеих экскурсиях. Оплата тоже гибкая: можно часть отдать в евро, часть в сумах. В общем, придраться не к чему, всем рекомендую.

  • Ф
    Фирдаус
    11 мая 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Выбрали этот тур в последний день нашей поездки перед самолетом. Казалось, за эти 5 дней перепробовали все)) Но, наш гид
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    Жохангир сделал наш последний день по восточному сказочной, вкусной, познавательной!!! Он отличный рассказчик, веселый, показал те места, которые не успели увидеть. А как же все было вкуснооо!!!! Ребята, кто выбирает этот тур вам один совет: не кушайте перед туром хотя бы сутки)))) Вы должны быть голодными!! Потому что столько вкусностей вам предлагают за 3,5-4 часа!!! В самолете мы были самые счастливые 😀спасибо Жохангир🙏

  • M
    Marina
    10 мая 2024
    Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
    Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность! Сама экскурсия в институт Солнца очень понравилась! Особенно сыну - подростку). Если соберетесь, постарайтесь предусмотреть экскурсию на солнечный день). Мы час ждали когда выглянет солнце для эксперимента).
    Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность!Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность!Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность!
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
    Экскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетите главный колоритный рынок города - Чорсу, где отведаете вкуснейшие блюда в не туристических местах города! Обязательное условие - быть ооочень голодными!
    Экскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетитеЭкскурсию всем рекомендую! Жахонгир познакомит вас с настоящим Ташкентом и главной достопримечательностью -узбекской кухней! Вы посетите
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Энотур из Ташкента на загородную винодельню
    Недавно посетили энотур в Ташкенте, познакомились с узбекским вином, после дегустации осталось отличное послевкусие! Спасибо за прекрасную организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Дегустационные туры»

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  3. Энотур из Ташкента на загородную винодельню
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  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 170 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 59 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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