Экскурсия в Кибрай на семейную винодельню «Шато Пино» предлагает уникальную возможность увидеть виноградники и экзотические сады.
На территории в 21 гектар расположены Русская поляна, Лунные ворота, Итальянский амфитеатр и другие уголки.
Участники смогут узнать о процессе производства вина и попробовать пять сортов под руководством сомелье. Прогулка по садам и дегустация вин делают эту экскурсию незабываемой
На территории в 21 гектар расположены Русская поляна, Лунные ворота, Итальянский амфитеатр и другие уголки.
Участники смогут узнать о процессе производства вина и попробовать пять сортов под руководством сомелье. Прогулка по садам и дегустация вин делают эту экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Уникальная винодельня
- 🌿 Экзотические сады
- 🍷 Дегустация вин
- 👨👩👧👦 Семейный отдых
- 🏞 Живописные виды
Что можно увидеть
- Русская поляна
- Лунные ворота
- Итальянский амфитеатр
- Китайский чайный домик
- Новозеландский грот
Описание экскурсии
Прогулка
В экзотическом саду вы увидите Русскую поляну, Лунные ворота, пруд с водопадом, Итальянский амфитеатр, Китайский чайный домик, Новозеландский грот и другие удивительные уголки. У вас будет возможность насладиться природой или даже помедитировать в японском саду камней.
Экскурсия
Мы заглянем за кулисы винодельческих процессов: вы узнаете, где производятся и как хранятся вина разных сортов. И какие секреты есть у этой семейной винодельни.
Дегустация
Под чутким руководством профессионального сомелье вы попробуете пять уникальных сортов вин. А ещё сможете ближе познакомиться с нашей национальной кухней в местном ресторане.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены транспортные расходы и входные билеты на винодельню
- Обед и дегустация вин оплачиваются отдельно (средний чек в ресторане с дегустацией — от $20/чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно вы можете (обсудите это в переписке с гидом)
- Принять участие в сборе урожая (с августа по сентябрь)
- Заказать фотосессию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4817 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
10 авг 2025
От этой экскурсии у нас очень приятные впечатления и воспоминания. Было очень интересно с гидом- организатором Игорем и гидом Рауфом, который провел профессиональную экскурсию и дегустацию. Игорь помог сделать замечательные фото и поделился своими фотографиями этого прекрасного и красивого места. Меня восхищают люди, которые с энтузиазмом относятся к своему делу. Желаю Игорю и Рауфу успехов. Рекомендую эту экскурсию гостям Узбекистана.
Наталья
5 июн 2025
Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки, бочки, бутылки, дегустация. Пино нуар, рислинг, каберне совиньон и море других сортов. Такое вы
А
Александра
5 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейс был задержан на 2 часа. Гид Гуля пришла нам на помощь и забрала нас
А
Анна
25 мар 2025
Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой! Экзотический сад созданный на территории винодельни изумителен. Рекомендую данную экскурсию.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
Секреты узбекской кухни: гастроприключение по Ташкенту
Восточный базар, дегустация национальных блюд и секреты узбекской кухни
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:30
от $200 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Узбекский плов своими руками
Погрузитесь в мир узбекской кухни и научитесь готовить плов под руководством опытного повара. Пробуйте, учитесь и наслаждайтесь результатом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.