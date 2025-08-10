Экскурсия в Кибрай на семейную винодельню «Шато Пино» предлагает уникальную возможность увидеть виноградники и экзотические сады. На территории в 21 гектар расположены Русская поляна, Лунные ворота, Итальянский амфитеатр и другие уголки. Участники смогут узнать о процессе производства вина и попробовать пять сортов под руководством сомелье. Прогулка по садам и дегустация вин делают эту экскурсию незабываемой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка

В экзотическом саду вы увидите Русскую поляну, Лунные ворота, пруд с водопадом, Итальянский амфитеатр, Китайский чайный домик, Новозеландский грот и другие удивительные уголки. У вас будет возможность насладиться природой или даже помедитировать в японском саду камней.

Экскурсия

Мы заглянем за кулисы винодельческих процессов: вы узнаете, где производятся и как хранятся вина разных сортов. И какие секреты есть у этой семейной винодельни.

Дегустация

Под чутким руководством профессионального сомелье вы попробуете пять уникальных сортов вин. А ещё сможете ближе познакомиться с нашей национальной кухней в местном ресторане.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены транспортные расходы и входные билеты на винодельню

Обед и дегустация вин оплачиваются отдельно (средний чек в ресторане с дегустацией — от $20/чел.)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно вы можете (обсудите это в переписке с гидом)