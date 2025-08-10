Мои заказы

На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента

Погрузитесь в атмосферу винодельни «Шато Пино» в Кибрае. Откройте секреты виноделия и насладитесь прогулкой по живописным садам
Экскурсия в Кибрай на семейную винодельню «Шато Пино» предлагает уникальную возможность увидеть виноградники и экзотические сады.

На территории в 21 гектар расположены Русская поляна, Лунные ворота, Итальянский амфитеатр и другие уголки.

Участники смогут узнать о процессе производства вина и попробовать пять сортов под руководством сомелье. Прогулка по садам и дегустация вин делают эту экскурсию незабываемой
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальная винодельня
  • 🌿 Экзотические сады
  • 🍷 Дегустация вин
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейный отдых
  • 🏞 Живописные виды
На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента© Хаёт
На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента© Хаёт
На семейную винодельню с экзотическими садами - из Ташкента© Хаёт
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Русская поляна
  • Лунные ворота
  • Итальянский амфитеатр
  • Китайский чайный домик
  • Новозеландский грот

Описание экскурсии

Прогулка

В экзотическом саду вы увидите Русскую поляну, Лунные ворота, пруд с водопадом, Итальянский амфитеатр, Китайский чайный домик, Новозеландский грот и другие удивительные уголки. У вас будет возможность насладиться природой или даже помедитировать в японском саду камней.

Экскурсия

Мы заглянем за кулисы винодельческих процессов: вы узнаете, где производятся и как хранятся вина разных сортов. И какие секреты есть у этой семейной винодельни.

Дегустация

Под чутким руководством профессионального сомелье вы попробуете пять уникальных сортов вин. А ещё сможете ближе познакомиться с нашей национальной кухней в местном ресторане.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены транспортные расходы и входные билеты на винодельню
  • Обед и дегустация вин оплачиваются отдельно (средний чек в ресторане с дегустацией — от $20/чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно вы можете (обсудите это в переписке с гидом)

  • Принять участие в сборе урожая (с августа по сентябрь)
  • Заказать фотосессию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4817 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимся
читать дальше

ей. С радостью расскажем вам самые интересные факты о её культуре, истории и традициях. Мы хотим, чтобы вы почувствовали наше узбекское гостеприимство и между нами возникла связь, которая останется в сердце навсегда. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Надежда
10 авг 2025
От этой экскурсии у нас очень приятные впечатления и воспоминания. Было очень интересно с гидом- организатором Игорем и гидом Рауфом, который провел профессиональную экскурсию и дегустацию. Игорь помог сделать замечательные фото и поделился своими фотографиями этого прекрасного и красивого места. Меня восхищают люди, которые с энтузиазмом относятся к своему делу. Желаю Игорю и Рауфу успехов. Рекомендую эту экскурсию гостям Узбекистана.
Наталья
Наталья
5 июн 2025
Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки, бочки, бутылки, дегустация. Пино нуар, рислинг, каберне совиньон и море других сортов. Такое вы
читать дальше

увидите на любой винодельне. Здесь удивительно другое - как замечательно поработал на территории ландшафтный дизайнер. Есть и японский садик с камнями, и китайский домик для чайной церемонии, византийские развалины, индийский слон, пруд с лягушками и цветущими лотосами, грот со сталлактитами и сталагмитами и много чего ещё. На территории устраивают экскурсии, фотосессии, разные торжества. Есть ресторан и гостиница. В сезон сбора винограда можно устроиться волонтёром и помочь собрать урожай))
Производимое на винодельне вино вам может понравиться либо не очень, тут дело вкуса. Но само место вам понравится однозначно! Настоятельно рекомендую данную экскурсию, даже если вы винный дегустатор со стажем!

Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,Оказывается, в Узбекистане тоже делают вино! На винодельне вблизи Ташкента ничего нового: виноградники, цистерны из нержавейки,
А
Александра
5 мая 2025
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейс был задержан на 2 часа. Гид Гуля пришла нам на помощь и забрала нас
читать дальше

сразу из аэропорта, чтобы мы не пропустили начало экскурсии в винодельни. Спасибо ей большое за это! По дороге на винодельню Гуля много рассказывала про город, что стоит посетить и где можно вкусно покушать! Впоследствии пользовались этими знаниями очень активно! На экскурсии Гуля нас везде сопровождала и еще и выступала в качестве фттографа, это было очень приятно!!! Обязательно будем рекомендовать Вас друзьям и вернемся в Узбекистан еще ни раз! Ташкент запал в душу!

Нам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейсНам очень понравилась экскурсия, спасибо за организацию нашего путешествия! У нас произошел форс-мажор и наш рейс
А
Анна
25 мар 2025
Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой! Экзотический сад созданный на территории винодельни изумителен. Рекомендую данную экскурсию.
Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!Посетили данную экскурсию. Время в компании гида пролетело незаметно. Всё с чувством, с толком, с расстановкой!

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
202 отзыва
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
Секреты узбекской кухни: гастроприключение по Ташкенту
На машине
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Секреты узбекской кухни: гастроприключение по Ташкенту
Восточный базар, дегустация национальных блюд и секреты узбекской кухни
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:30
от $200 за человека
Узбекский плов своими руками
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Узбекский плов своими руками
Погрузитесь в мир узбекской кухни и научитесь готовить плов под руководством опытного повара. Пробуйте, учитесь и наслаждайтесь результатом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте