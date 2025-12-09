Едем в сказочный уголок Средней Азии — Зааминский национальный парк! Вы прогуляетесь по старинным рощам, выпьете воды из родника Ширинбулок, полюбуетесь плато Суфа и стеклянным Мостом счастья. Подниметесь на канатной дороге и попробуете знаменитые блюда местной кухни. И конечно, послушаете о местных обычаях и традициях.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- насладитесь панорамой бирюзового Зааминского водохранилища, окружённого горными массивами.
- прогуляетесь по старинным можжевеловым рощам, увидите 700-летнюю орешину Бобо-ёнгох и выпьете воды из родника Ширинбулок.
- посетите плато Суфа с недостроенным радиотелескопом, прокатитесь на канатной дороге и прогуляетесь по стеклянному Мосту счастья.
- попробуете знаменитую джизакскую самсу, мясо из тандыра с ароматом можжевельника и лепёшки казан-патир на мастер-классах по местной кухне.
- узнаете о жизни людей в горных посёлках, их обычаях и быте, а также о современной культуре и традициях Узбекистана.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников.
- Время в дороге — 3,5 ч в одну сторону. Остальное время проводим на локациях.
- Отдельно оплачиваются входные билеты на мост — $4,5 за чел., канатная дорога — $3 за чел., мастер-класс по приготовлению казан-патыр и других блюд — $2 за чел.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2821 туриста
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.
