Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом

Увидеть главные медресе, посетить величественные усыпальницы и осмотреть мечети
Оставляем позади все домашние хлопоты и едем по-настоящему наслаждаться волшебной зимней порой в Узбекистан. Вы увидите знаковые локации Самарканда, Бухары и Ташкента. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, центральную площадь Регистан и музей обсерватории Улугбека. Увидим ансамбль Ляби-Хауз, мечеть Биби-Ханым, а также территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса.

Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Ближайшие даты:
2
янв3
янв
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребёнка либо загранпаспорт родителя с внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилёте и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента

Проживание. Отели в Ташкенте — Huvaydo 3* или аналогичные; в Самарканде — Arba 3* или аналогичные; в Бухаре — Ayvan Boutique 3*. Размещение 2-,3-местное. 1-местное размещение за доплату, подселения нет.

Питание. В стоимость входят завтраки во 2-6 дни, обед по 2-й день, вода на каждый день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).

Возраст участников. От 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ташкент

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель (с 14:00). Вы сможете отдохнуть в номере после перелёта или отправиться на самостоятельную прогулку по городу.

2 день

Достопримечательности Бухары

Сегодня после завтрака идём исследовать достопримечательности Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма-Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.

Дойдём до Ляби-Хауз, созданного в 16-17 веках, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим экскурсию посещением торгового квартала 16 века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

3 день

Путь в Самарканд

Отправляемся в Самарканд, но по пути заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

По прибытии заселимся в гостиницу, после — свободное время.

4 день

Экскурсия по Самарканду

Позавтракаем и пойдём знакомиться со столицей Согдианы. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.

Далее заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, увидим архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

5 день

Самарканд - Ташкент

Переезжаем в столицу Узбекистана. По прибытии отправляемся исследовать старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура.

6 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч и счастливых новогодних праздников!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$620
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки во 2-6 дни и обед во 2-й день
  • Вода на каждый день тура
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Самарканда и обратно
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Остальное питание
  • Страховка на сумму от $30 000
  • Доплата за 1-местное размещение - $130
  • Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
  • Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
  • 1-местный номер - $150 за сутки
  • 2-местный номер - $165 за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 102 туристов
Мы — туркомпания с закалённым характером, работаем с 2018 года. За это время в наших программах приняли участие более 5 000 путешественников и групп. Приглашаем вас отправиться с нами в
читать дальше

гарантированные, продуманные и надёжные путешествия! Наша команда — это неравнодушные к страноведению специалисты с большим опытом работы в туризме. Тщательно организуем и проводим все программы, бережно относимся к нашим гостям. С нами вы безопасно и насыщенно исследуете маршруты по России и за её пределами. От поездок останутся яркие впечатления и тёплые воспоминания. Работаем с полным пакетом документов — для вашей юридической и финансовой защиты. Каждое путешествие оформляется договором. Условия программ прозрачны: без скрытых платежей, всё чётко прописано простым языком. Доверьтесь нам и отправляйтесь в путь с уверенностью!

