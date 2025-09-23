Оставляем позади все домашние хлопоты и едем по-настоящему наслаждаться волшебной зимней порой в Узбекистан. Вы увидите знаковые локации Самарканда, Бухары и Ташкента. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, центральную площадь Регистан и музей обсерватории Улугбека. Увидим ансамбль Ляби-Хауз, мечеть Биби-Ханым, а также территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребёнка либо загранпаспорт родителя с внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилёте и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента