Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребёнка либо загранпаспорт родителя с внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилёте и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента
Проживание. Отели в Ташкенте — Huvaydo 3* или аналогичные; в Самарканде — Arba 3* или аналогичные; в Бухаре — Ayvan Boutique 3*. Размещение 2-,3-местное. 1-местное размещение за доплату, подселения нет.
Питание. В стоимость входят завтраки во 2-6 дни, обед по 2-й день, вода на каждый день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).
Возраст участников. От 10 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель (с 14:00). Вы сможете отдохнуть в номере после перелёта или отправиться на самостоятельную прогулку по городу.
Достопримечательности Бухары
Сегодня после завтрака идём исследовать достопримечательности Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма-Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.
Дойдём до Ляби-Хауз, созданного в 16-17 веках, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим экскурсию посещением торгового квартала 16 века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Путь в Самарканд
Отправляемся в Самарканд, но по пути заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
По прибытии заселимся в гостиницу, после — свободное время.
Экскурсия по Самарканду
Позавтракаем и пойдём знакомиться со столицей Согдианы. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Далее заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, увидим архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Самарканд - Ташкент
Переезжаем в столицу Узбекистана. По прибытии отправляемся исследовать старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши. Посетим площадь Независимости и сквер Амира Темура.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч и счастливых новогодних праздников!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$620
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки во 2-6 дни и обед во 2-й день
- Вода на каждый день тура
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Сувениры
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Самарканда и обратно
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Остальное питание
- Страховка на сумму от $30 000
- Доплата за 1-местное размещение - $130
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $150 за сутки
- 2-местный номер - $165 за сутки