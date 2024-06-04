1 чел.
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2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз»
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
6 дней
Ташкент, Самарканд и Бухара. Главные мечети и медресе трёх городов
Рассмотреть украшенные мозаикой фасады, пройтись по колоритным базарам и послушать истории прошлого
Начало: Ташкент, аэропорт. Из Москвы рекомендуем рейс, при...
«Мы пройдёмся по старинным улочкам и рассмотрим головокружительные узоры мечетей и медресе»
16 сен в 05:00
14 окт в 05:00
$487 за человека
скидка
10%
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
«На экскурсии вы увидите значимые достопримечательности столицы Ферганской области: крепость 11-го века, мечеть 12-го века, медресе 15-го века»
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
295$266 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- AAndrei5 декабря 2023Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
- ННаиль1 октября 2023Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мусульманские»
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