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Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
«На экскурсии вы увидите значимые достопримечательности столицы Ферганской области: крепость 11-го века, мечеть 12-го века, медресе 15-го века»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
295$266 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
«Осмотрим выполненный в традиционном стиле религиозный комплекс Хазрати Имам и единственную в городе Пятничную мечеть Ходжа Ахрар Вали»
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
«Во время променада по Ташкенту осмотрим одну из самых популярных достопримечательностей столицы, центр духовной жизни мусульман — религиозный комплекс Хазрати Имам»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
«Во время променада по Ташкенту осмотрим одну из самых популярных достопримечательностей столицы, центр духовной жизни мусульман — религиозный комплекс Хазрати Имам»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- AAndrei5 декабря 2023Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
- ННаиль1 октября 2023Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Святые места»
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- Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
- Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
- Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
- Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
- Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
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