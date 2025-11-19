Ранним утром из Ташкента направимся в сторону солёного озера Айдаркуль, обрамлённого песками и горными хребтами. Его прозвали вторым Аралом, а дорога туда — сама по себе приключение.

Проследуем по магистрали, проложенной вдоль Великого шёлкового пути. Вы понаблюдаете, как зелёные пейзажи за окном постепенно сменяются пустыней. Среди барханов увидите верблюдов, лошадей, ястребов, послушаете о нашем крае, его жителях и обычаях. Путь неблизкий — займёт 5,5 часов, поэтому сделаем несколько остановок.

После полудня прибудем на базу отдыха у берегов Айдаркуля, где вы разместитесь в коттеджах со всеми удобствами прямо у озера. Будем купаться, вкусно есть и никуда не будем спешить.