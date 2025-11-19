Мои заказы

Оазисы первозданной природы: индивидуальный отдых у озера и в горах в формате «всё включено»

Отправиться вглубь пустыни Кызылкум, перезагрузиться у второго Арала и в узбекской Швейцарии
Я приглашаю вас познакомиться с другим Узбекистаном — таким его редко видят путешественники.

Мы уедем далеко от величавости бирюзово-золотых городов навстречу сдержанной красоте нетронутых уголков природы. Дорогой древних караванов, мимо барханов
и верблюдов, мы проследуем в сердце пустыни Кызылкум. Сперва нас встретят аскетичные берега озера Айдаркуль, которое называют вторым Аралом.

А затем — благоухающая насыщенным ароматом древесной смолы узбекская Швейцария, заповедные Зааминские горы.

В эти 3 дня беспокоиться ни о чём не придётся: вы будете жить в комфорте в коттедже и на вилле, много и вкусно есть, неспешно прогуливаться и беззаботно наслаждаться загородным отдыхом.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Озеро Айдаркуль - второй Арал

Ранним утром из Ташкента направимся в сторону солёного озера Айдаркуль, обрамлённого песками и горными хребтами. Его прозвали вторым Аралом, а дорога туда — сама по себе приключение.

Проследуем по магистрали, проложенной вдоль Великого шёлкового пути. Вы понаблюдаете, как зелёные пейзажи за окном постепенно сменяются пустыней. Среди барханов увидите верблюдов, лошадей, ястребов, послушаете о нашем крае, его жителях и обычаях. Путь неблизкий — займёт 5,5 часов, поэтому сделаем несколько остановок.

После полудня прибудем на базу отдыха у берегов Айдаркуля, где вы разместитесь в коттеджах со всеми удобствами прямо у озера. Будем купаться, вкусно есть и никуда не будем спешить.

Озеро Айдаркуль - второй Арал
2 день

Горы Заамин - узбекская Швейцария

Сменим водную гладь на узбекскую Швейцарию — живописный Заамин. Это регион, где можно послушать песни горных рек, насладиться можжевеловыми ароматами и отведать вкуснейших мясных блюд.

К обеду прибудем на виллу или в отель и пойдём гулять по заповедным землям, наслаждаясь видами каньонов, арчовых лесов и скалистых хребтов. Мы поднимемся на смотровую площадку и спустимся в соляную пещеру, преодолеем подвесной мост и отыщем 1000-летний можжевельник.

А вечером — знакомство с гастрономическими изысками Заамина, который славится мясными блюдами. Будем жарить шашлыки и отдыхать на свежем горном воздухе.

Горы Заамин - узбекская Швейцария
3 день

Завершение путешествия

Дадим вам выспаться до 11:00, пообедаем и вернёмся обратно в столицу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$500
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, станция метро «Пахтакор», 6:00
Завершение: Ташкент, станция метро «Пахтакор», вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Жахонгир
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 188 туристов
Мы, работники туриндустрии, — лицо государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.

Тур входит в следующие категории Ташкента

