Оазисы первозданной природы: индивидуальный отдых у озера и в горах в формате «всё включено»
Отправиться вглубь пустыни Кызылкум, перезагрузиться у второго Арала и в узбекской Швейцарии
Я приглашаю вас познакомиться с другим Узбекистаном — таким его редко видят путешественники.
Мы уедем далеко от величавости бирюзово-золотых городов навстречу сдержанной красоте нетронутых уголков природы. Дорогой древних караванов, мимо барханов читать дальше
и верблюдов, мы проследуем в сердце пустыни Кызылкум. Сперва нас встретят аскетичные берега озера Айдаркуль, которое называют вторым Аралом.
А затем — благоухающая насыщенным ароматом древесной смолы узбекская Швейцария, заповедные Зааминские горы.
В эти 3 дня беспокоиться ни о чём не придётся: вы будете жить в комфорте в коттедже и на вилле, много и вкусно есть, неспешно прогуливаться и беззаботно наслаждаться загородным отдыхом.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Озеро Айдаркуль - второй Арал
Ранним утром из Ташкента направимся в сторону солёного озера Айдаркуль, обрамлённого песками и горными хребтами. Его прозвали вторым Аралом, а дорога туда — сама по себе приключение.
Проследуем по магистрали, проложенной вдоль Великого шёлкового пути. Вы понаблюдаете, как зелёные пейзажи за окном постепенно сменяются пустыней. Среди барханов увидите верблюдов, лошадей, ястребов, послушаете о нашем крае, его жителях и обычаях. Путь неблизкий — займёт 5,5 часов, поэтому сделаем несколько остановок.
После полудня прибудем на базу отдыха у берегов Айдаркуля, где вы разместитесь в коттеджах со всеми удобствами прямо у озера. Будем купаться, вкусно есть и никуда не будем спешить.
2 день
Горы Заамин - узбекская Швейцария
Сменим водную гладь на узбекскую Швейцарию — живописный Заамин. Это регион, где можно послушать песни горных рек, насладиться можжевеловыми ароматами и отведать вкуснейших мясных блюд.
К обеду прибудем на виллу или в отель и пойдём гулять по заповедным землям, наслаждаясь видами каньонов, арчовых лесов и скалистых хребтов. Мы поднимемся на смотровую площадку и спустимся в соляную пещеру, преодолеем подвесной мост и отыщем 1000-летний можжевельник.
А вечером — знакомство с гастрономическими изысками Заамина, который славится мясными блюдами. Будем жарить шашлыки и отдыхать на свежем горном воздухе.
3 день
Завершение путешествия
Дадим вам выспаться до 11:00, пообедаем и вернёмся обратно в столицу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, станция метро «Пахтакор», 6:00
Завершение: Ташкент, станция метро «Пахтакор», вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 188 туристов
Мы, работники туриндустрии, — лицо государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.