15%
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, время зависит от вашего рейса. ...
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
118 065 ₽
138 900 ₽ за человека
10%
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
5 дек в 14:00
30 янв в 08:00
$581
$645 за человека
10%
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
5 дек в 14:00
30 янв в 14:00
$796
$884 за человека
10%
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
31 мар в 08:00
30 апр в 08:00
$1361
$1512 за человека
10%
Путешествие по Узбекистану в мини-группе: Ташкент, Самарканд, Бухара, Гиждуван и Чимганские горы
Побывать в Чимганских горах, заглянуть в ремесленные мастерские и попробовать местный шашлык
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
7 апр в 08:00
14 апр в 08:00
$1156
$1284 за человека
10%
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$459
$510 за человека
