Мои заказы

Горящие туры – туры в Ташкенте

Найдено 6 туров в категории «Горящие туры» в Ташкенте на русском языке, цены от 459 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
9 дней
-
15%
1 отзыв
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, время зависит от вашего рейса. ...
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
118 065 ₽138 900 ₽ за человека
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
6 дней
-
10%
1 отзыв
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
5 дек в 14:00
30 янв в 08:00
$581$645 за человека
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
8 дней
-
10%
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
5 дек в 14:00
30 янв в 14:00
$796$884 за человека
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
11 дней
-
10%
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
31 мар в 08:00
30 апр в 08:00
$1361$1512 за человека
Путешествие по Узбекистану в мини-группе: Ташкент, Самарканд, Бухара, Гиждуван и Чимганские горы
8 дней
-
10%
Путешествие по Узбекистану в мини-группе: Ташкент, Самарканд, Бухара, Гиждуван и Чимганские горы
Побывать в Чимганских горах, заглянуть в ремесленные мастерские и попробовать местный шашлык
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
7 апр в 08:00
14 апр в 08:00
$1156$1284 за человека
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
На машине
3 дня
-
10%
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$459$510 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горящие туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана в мини-группе
  2. Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
  3. Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
  4. Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
  5. Путешествие по Узбекистану в мини-группе: Ташкент, Самарканд, Бухара, Гиждуван и Чимганские горы
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Самое главное
  7. Некрополь Шахи Зинда
  8. Сиабский Базар
  9. Старый город
  10. Мечеть Минор
Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Горящие туры" можно забронировать 6 авторских туров от 459 до 118 065 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 туров на 2025 год по теме «Горящие туры», 2 ⭐ отзыва, цены от 459₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь