Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня, точное вре...
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
$1250 за человека
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$1300 за всё до 3 чел.
Тур по 3 главным городам Узбекистана с погружением в культуру и гастрономию
Увидеть сокровища Ташкента, Бухары и Самарканда, отведать вина и местных блюд и зайти в мастерские
Начало: Аэропорт Ташкента, в первой половине дня (размещен...
6 сен в 13:00
13 сен в 13:00
$700 за человека
Сколько стоит тур в Ташкенте в августе 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 700 до 1300.
