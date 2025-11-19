После завтрака в 10:00 разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.

Заглянем в гости к знаменитым керамистам Рахимовым — семье, насчитывающей уже 6 поколений мастеров и изготовляющей настоящие произведения искусства более 200 лет. Познакомимся с секретами ремесла, выпьем чай с восточными сладостями и научимся готовить сумаляк — праздничное весеннее блюдо Навруза из проросших семён пшеницы. Считается, что лакомство дарит бодрость и силы, потерянные за долгие месяцы зимы.

Увидим Джума-мечеть — единственную в Ташкенте пятничную святыню дворового типа, и отделанную белоснежным мрамором современную мечеть Минор.

Пообедаем в «Среднеазиатском центре плова» и попробуем ташкентский свадебный вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры. Обязательно попробуем уже знакомый нам сумаляк.

Из старого города переедем в новый. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».

Следующая локация — этнографический парк «Навруз». Мы попадём в самый разгар праздничных гуляний в честь прихода весны, обновления природы и первого весеннего дня.

Вечером на скоростном поезде отправимся в Самарканд, по приезде заселимся в отель.