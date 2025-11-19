Вы узнаете, чем свадебный рецепт плова отличается от традиционного самаркандского,
Описание тура
Организационные детали
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся в отель в 14:00. Предупредите заранее, если вам необходимо раннее заселение. Разместимся в номерах и отдохнём после дороги.
В гости к керамистам, восточный рынок и празднование Навруза
После завтрака в 10:00 разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.
Заглянем в гости к знаменитым керамистам Рахимовым — семье, насчитывающей уже 6 поколений мастеров и изготовляющей настоящие произведения искусства более 200 лет. Познакомимся с секретами ремесла, выпьем чай с восточными сладостями и научимся готовить сумаляк — праздничное весеннее блюдо Навруза из проросших семён пшеницы. Считается, что лакомство дарит бодрость и силы, потерянные за долгие месяцы зимы.
Увидим Джума-мечеть — единственную в Ташкенте пятничную святыню дворового типа, и отделанную белоснежным мрамором современную мечеть Минор.
Пообедаем в «Среднеазиатском центре плова» и попробуем ташкентский свадебный вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!
Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры. Обязательно попробуем уже знакомый нам сумаляк.
Из старого города переедем в новый. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».
Следующая локация — этнографический парк «Навруз». Мы попадём в самый разгар праздничных гуляний в честь прихода весны, обновления природы и первого весеннего дня.
Вечером на скоростном поезде отправимся в Самарканд, по приезде заселимся в отель.
Мечеть Биби-Ханум, комплекс Шахи Зинда и обсерватория Улугбека
Позавтракаем и отправимся гулять по Самарканду — настоящему музею под открытым небом. Начнём знакомство с городом с его сердца — площади Регистан, бывшей главным центром ещё со времён Тамерлана. Здесь, на фоне переливающейся в лучах солнца разноцветной мозаики и голубых куполов, почти сливающихся с небом, для вас проведёт фотосессию профессиональный фотограф.
Сделаем эффектные и сочные кадры и пойдём дальше. Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.
Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Пройдёмся по жилым кварталам города и постараемся не заплутать в узких старинных улочках. В национальном доме вы своими руками приготовите самаркандский плов и узнаете, чем он отличается от ташкентского, познакомитесь с бытом местных жителей и сможете сфотографироваться в национальных костюмах.
Посетим обсерваторию Улугбека 15 века. От некогда огромного трёхэтажного здания остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Древним учёным с его помощью удалось с помощью конструкции вычислить длину звёздного года с минимальной погрешностью: они ошиблись всего в 1 минуту.
Отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!
Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.
В 21:03 сядем на скоростной поезд до Бухары и прибудем в город в 22:34. Заселимся в отель и отдохнём.
Комплекс Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор и чаепитие
В 10:00 встретимся с гидом и отправимся пешком исследовать Бухару. Пройдём по мощёным улочкам и заглянем в чайный дом в старинном еврейском квартале, где вы продегустируете ароматный чай и кофе. Продолжим изучать местную культуру, прогуливаясь по традиционным мастерским, заходя в лавки торговец и рассматривая жилые районы.
Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем прогуляемся по мечети Магоки Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.
Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.
Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется. Есть версия, что каждый купол символизирует одну из мировых религий, а вся святыня — единство бога и веры.
Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.
Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века. Рассмотрим высокую башню из жжёного кирпича, возвышающуюся над округой. Ни один узор на её фасаде не повторяется! Вокруг минарета ходит множество легенд, а само сооружение в народе прозвали «Башней смерти».
Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.
Пообедаем в атмосферном национальном доме на открытой террасе, а на ужин пойдём в старое медресе Надир Диван-Беги, где насладимся не только традиционными блюдами, но и яркой шоу-программой.
Крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, Джума-мечеть и минарет Кальта-Минор
Проснёмся рано, завтрак возьмём с собой и на поезде поедем в Хиву. Прибудем в город в 10:38, заселимся в отель и в 12:00 начнём экскурсию с обеда в национальном кафе «Mirzo Boshi».
Посетим крепость Ичан-Кала — средневековый город в городе. В комплекс входит более 400 древних построек и памятников архитектуры, почти не тронутых временем. Пройдём по старинным улочкам и увидим, как выглядела Хива 5 столетий назад.
Увидим крепость Куня-Арк 17 века — старейшую из сохранившихся до наших дней резиденций хивинского хана. Когда-то на территории цитадели находились дворец, зимняя и летняя мечети, пороховой завод, монетный двор, суд, мастерские и склады. До нас дошли лишь немногие постройки.
Доберёмся до дворца Таш-Ховли 19 века, вмещавший в себя 163 комнаты, гарем, гостевую часть и зал суда. Рассмотрим медресе Мухаммад Рахимхана и Мухаммад Аминхана.
Следующие точки маршрута — медресе Мухаммада Рахим-хана и Мухаммада Амин-хана — самое большое в Средней Азии! Над входом в святыню на арабском языке сказано: «Это прекрасное здание вечно будет стоять на радость потомкам».
Следующая точка маршрута — минарет Кальта-Минор, ставший символом Хивы. Высота необычной башни составляем 29 метров, а диаметр у основания — 14,5 метров. По плану архитектора постройка должна была быть ещё более внушительной: минарет должен был возвышаться на 70 метров. Рассмотрим переливающуюся на солнце глазурованную плитку и майолику и пойдём дальше.
Посетим Джума-мечеть. Архитектура святыни уникальна: у постройки нет входных арок и порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Причина в том, что мечеть была построена на месте святыни 10 века. Мастерам дали распоряжение, согласно которому здание должно было в точности повторять древнюю мечеть — одноэтажное сооружение с массивной стеной и тремя входами.
Насладимся хивинской архитектурой, любуясь мавзолеем Пахлаван-Махмуда, построенным в традициях хорезмского зодчества. Отличительная черта комплекса — купол, венчающий усыпальницу поэта и богатыря XIV века. В отличие от остальных, голубых и лазурных куполов, этот выделяется ярким бирюзовым цветом.
Завершим прогулку, посетим минарет Ислам-Ходжа — самое высокое сооружение старой Хивы.
В 19:00 отправимся на ужин с национальной шоу-программой. Будем наслаждаться вкусной едой, яркими выступлениями и панорамным видом на вечерний город с открытой террасы.
Отъезд
Позавтракаем, выселимся из отеля в 12:00 и поедем в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Предупредите заранее, если вам нужно будет позднее выселение.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
- Экскурсии и услуги индивидуального гида
- Проживание
- Завтраки, обеды в экскурсионные дни, 2 ужина с национальным шоу
- Экскурсия в керамическую мастерскую и чаепитие
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Чаепитие в еврейском квартале в Бухаре
- Фотосессия в национальных костюмах в Самарканде с профессиональным фотографом
Что не входит в цену
- Билеты до Узбекистана и обратно
- Медицинская страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Ужины вне программы