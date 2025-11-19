Мои заказы

Праздник весеннего равноденствия в Узбекистане

Попробовать свадебный плов, побывать на чаепитии в еврейском квартале и увидеть национальное шоу
Встречаем весну в Ташкенте: научимся готовить главное праздничное блюдо Навруза — сумаляк, и поучаствуем в народных гуляниях с песнями и танцами.

Вы узнаете, чем свадебный рецепт плова отличается от традиционного самаркандского,
побываете в мастерской керамистов и насладитесь узбекскими сладостями, обойдёте главные достопримечательности Ташкента, Бухары, Самарканда и Хивы и научитесь торговаться на восточном рынке.

Вас ждут профессиональная фотосессия на фоне мозаики и минаретов, мастер-классы и погружение в древнюю культуру.

Описание тура

Организационные детали

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся в отель в 14:00. Предупредите заранее, если вам необходимо раннее заселение. Разместимся в номерах и отдохнём после дороги.

2 день

В гости к керамистам, восточный рынок и празднование Навруза

После завтрака в 10:00 разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.

Заглянем в гости к знаменитым керамистам Рахимовым — семье, насчитывающей уже 6 поколений мастеров и изготовляющей настоящие произведения искусства более 200 лет. Познакомимся с секретами ремесла, выпьем чай с восточными сладостями и научимся готовить сумаляк — праздничное весеннее блюдо Навруза из проросших семён пшеницы. Считается, что лакомство дарит бодрость и силы, потерянные за долгие месяцы зимы.

Увидим Джума-мечеть — единственную в Ташкенте пятничную святыню дворового типа, и отделанную белоснежным мрамором современную мечеть Минор.

Пообедаем в «Среднеазиатском центре плова» и попробуем ташкентский свадебный вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры. Обязательно попробуем уже знакомый нам сумаляк.

Из старого города переедем в новый. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».

Следующая локация — этнографический парк «Навруз». Мы попадём в самый разгар праздничных гуляний в честь прихода весны, обновления природы и первого весеннего дня.

Вечером на скоростном поезде отправимся в Самарканд, по приезде заселимся в отель.

3 день

Мечеть Биби-Ханум, комплекс Шахи Зинда и обсерватория Улугбека

Позавтракаем и отправимся гулять по Самарканду — настоящему музею под открытым небом. Начнём знакомство с городом с его сердца — площади Регистан, бывшей главным центром ещё со времён Тамерлана. Здесь, на фоне переливающейся в лучах солнца разноцветной мозаики и голубых куполов, почти сливающихся с небом, для вас проведёт фотосессию профессиональный фотограф.

Сделаем эффектные и сочные кадры и пойдём дальше. Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.

Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Пройдёмся по жилым кварталам города и постараемся не заплутать в узких старинных улочках. В национальном доме вы своими руками приготовите самаркандский плов и узнаете, чем он отличается от ташкентского, познакомитесь с бытом местных жителей и сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Посетим обсерваторию Улугбека 15 века. От некогда огромного трёхэтажного здания остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Древним учёным с его помощью удалось с помощью конструкции вычислить длину звёздного года с минимальной погрешностью: они ошиблись всего в 1 минуту.

Отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!

Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.

В 21:03 сядем на скоростной поезд до Бухары и прибудем в город в 22:34. Заселимся в отель и отдохнём.

4 день

Комплекс Ляби-Хауз, медресе Чор-Минор и чаепитие

В 10:00 встретимся с гидом и отправимся пешком исследовать Бухару. Пройдём по мощёным улочкам и заглянем в чайный дом в старинном еврейском квартале, где вы продегустируете ароматный чай и кофе. Продолжим изучать местную культуру, прогуливаясь по традиционным мастерским, заходя в лавки торговец и рассматривая жилые районы.

Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем прогуляемся по мечети Магоки Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.

Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.

Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется. Есть версия, что каждый купол символизирует одну из мировых религий, а вся святыня — единство бога и веры.

Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.

Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века. Рассмотрим высокую башню из жжёного кирпича, возвышающуюся над округой. Ни один узор на её фасаде не повторяется! Вокруг минарета ходит множество легенд, а само сооружение в народе прозвали «Башней смерти».

Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.

Пообедаем в атмосферном национальном доме на открытой террасе, а на ужин пойдём в старое медресе Надир Диван-Беги, где насладимся не только традиционными блюдами, но и яркой шоу-программой.

5 день

Крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, Джума-мечеть и минарет Кальта-Минор

Проснёмся рано, завтрак возьмём с собой и на поезде поедем в Хиву. Прибудем в город в 10:38, заселимся в отель и в 12:00 начнём экскурсию с обеда в национальном кафе «Mirzo Boshi».

Посетим крепость Ичан-Кала — средневековый город в городе. В комплекс входит более 400 древних построек и памятников архитектуры, почти не тронутых временем. Пройдём по старинным улочкам и увидим, как выглядела Хива 5 столетий назад.

Увидим крепость Куня-Арк 17 века — старейшую из сохранившихся до наших дней резиденций хивинского хана. Когда-то на территории цитадели находились дворец, зимняя и летняя мечети, пороховой завод, монетный двор, суд, мастерские и склады. До нас дошли лишь немногие постройки.

Доберёмся до дворца Таш-Ховли 19 века, вмещавший в себя 163 комнаты, гарем, гостевую часть и зал суда. Рассмотрим медресе Мухаммад Рахимхана и Мухаммад Аминхана.

Следующие точки маршрута — медресе Мухаммада Рахим-хана и Мухаммада Амин-хана — самое большое в Средней Азии! Над входом в святыню на арабском языке сказано: «Это прекрасное здание вечно будет стоять на радость потомкам».

Следующая точка маршрута — минарет Кальта-Минор, ставший символом Хивы. Высота необычной башни составляем 29 метров, а диаметр у основания — 14,5 метров. По плану архитектора постройка должна была быть ещё более внушительной: минарет должен был возвышаться на 70 метров. Рассмотрим переливающуюся на солнце глазурованную плитку и майолику и пойдём дальше.

Посетим Джума-мечеть. Архитектура святыни уникальна: у постройки нет входных арок и порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Причина в том, что мечеть была построена на месте святыни 10 века. Мастерам дали распоряжение, согласно которому здание должно было в точности повторять древнюю мечеть — одноэтажное сооружение с массивной стеной и тремя входами.

Насладимся хивинской архитектурой, любуясь мавзолеем Пахлаван-Махмуда, построенным в традициях хорезмского зодчества. Отличительная черта комплекса — купол, венчающий усыпальницу поэта и богатыря XIV века. В отличие от остальных, голубых и лазурных куполов, этот выделяется ярким бирюзовым цветом.

Завершим прогулку, посетим минарет Ислам-Ходжа — самое высокое сооружение старой Хивы.

В 19:00 отправимся на ужин с национальной шоу-программой. Будем наслаждаться вкусной едой, яркими выступлениями и панорамным видом на вечерний город с открытой террасы.

6 день

Отъезд

Позавтракаем, выселимся из отеля в 12:00 и поедем в аэропорт или на ж. -д. вокзал. Предупредите заранее, если вам нужно будет позднее выселение.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
  • Экскурсии и услуги индивидуального гида
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в экскурсионные дни, 2 ужина с национальным шоу
  • Экскурсия в керамическую мастерскую и чаепитие
  • Мастер-класс по приготовлению плова
  • Чаепитие в еврейском квартале в Бухаре
  • Фотосессия в национальных костюмах в Самарканде с профессиональным фотографом
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Медицинская страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Ужины вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, до 14:00. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньше
Завершение: Хива, аэропорт или ж. - д. вокзал, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 1192 туристов
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!

